Между Донцовой и Улицкой: кому вручили премию "Национальный бестселлер"

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Абсолютное большинство литературных премий как в России, так и в мире, вручают осенью. Но чтобы читатели, писатели и критики не скучали, существует премия "Национальный бестселлер". Ее 3 июня вручили Анне Козловой за роман "F20". Константин Мильчин — о том, почему решение жюри можно назвать успехом.
Начнем не с романа, а с самой награды. "Национальный бестселлер", или, как его называют чаще всего, "Нацбест" появился в 2001 году. Его придумали издатель Константин Тублин и легендарный петербургский критик Виктор Топоров, человек остроумный, злой, ядовитый и прекрасный. В тот момент единственной стабильной вручавшейся денежной премией был "Русский Букер", который подвергался регулярным нападкам за конъюнктурность, предсказуемость и отсутствие какого-то влияния на рынок.
Топоров решил сделать совершенно другую премию, вне конъюнктуры, с элементами шоу и с намерением напрямую влиять на продажи. Вместо заседания жюри за закрытыми дверями у "Букера" — публичное голосование членов жюри у "Нацбеста".
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В самом жюри вместо литературных генералов и интеллигентных актеров — герои шоу-бизнеса. В разные годы ими были Ксения Собчак, Тина Канделаки, Сергей Шнуров, а, в этом году рэпер Баста и глава "Первого канала" Константин Эрнст, голос которого, в итоге, стал решающим.
Девиз "Набеста" звучит так: "Проснуться знаменитым", что предполагает вручение премии талантливым, но малоизвестным публике писателям. В некоторых случаях премия действительно помогла литераторам. Скажем, за рост своей популярности "Нацбест" должен благодарить Захар Прилепин, который стал лауреатом в 2008 году — жюри отметило его роман в рассказах "Грех". Но вот в 2004 году премию получил Виктор Пелевин, который в те времена уже засыпал знаменитым, спал знаменитым и просыпался опять-таки знаменитым без всякой помощи "Нацбеста".
Анну Козлову трудно назвать писательницей неизвестной. Понятно, что в современной России, если не считать десятка персоналий из телевизора, "известный писатель" звучит как оксюморон. Но Козлова, представительница писательской династии, в литературе с начала нулевых.
Женская литература в России пошла двумя путями. На одном полюсе откровенно развлекательные тексты в стилистике Донцовой, на другом — интеллигентская проза Улицкой и Рубиной. И где-то между ними прокладывает свой особый путь Анна Козлова, с правдой жизни, сексом, чередованиями депрессий и веселья
Наверное самое известное ее детище — сценарий к сериалу "Краткий курс счастливой жизни". Если вы видели этот проект, то можете получить хорошее представление о взглядах писательницы на жизнь. Взгляд этот одновременно мрачен и весело-циничен. То есть жизнь, конечно, беспросветна, но жить-то надо. Мужики, конечно, сволочи, но, в отличие от феминисток, Козлова в этом их не винит: так заведено и так устроено. И женщины у нее не лучше.
Если посмотреть глазами учебника литературы из будущего, то женская литература в России пошла двумя путями. На одном полюсе откровенно развлекательные тексты в стилистике Донцовой и ее менее тиражных коллег, на другом — высокая интеллигентская проза Улицкой и Рубиной. И где-то между ними прокладывает свой особый путь Анна Козлова, с правдой жизни, сексом, чередованиями депрессий и веселья.
"F20" — это диагноз, который поставили двум героиням, а именно — "шизофрения". Не лечиться нельзя, от лечения еще хуже. Одна капитулировала, другая сопротивляется, какая именно стратегия лучше — вопрос сомнительный.
Идея, что больны не сколько сами героини, сколько все наше общество, лежит на поверхности, читается едва ли не на каждой странице, была упомянута в выступлении членов жюри и, кажется, отражена во всех критических статьях о книге.
Но большие идеи и общения — не сильная сторона Козловой. Ее конек — это описание жизни во всей ее отвратительной красе. Описания того, как человек тонет в своей страшной болезни. Награждение Козловой — это явный успех "Национального бестселлера".