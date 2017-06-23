Голливуд нам врет о динозаврах: "Хроники тираннозавра" Дэвида Хоуна

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Несмотря на рост популярности нон-фикшн, научно-популярным книгам все равно далеко до романов. Но есть несколько тем, которые пользуются большим спросом даже у тех, кто предпочитает детективы и романтические истории. Один из таких сюжетов — динозавры. "Хроники тираннозавра" Дэвида Хоуна — иллюстрированная книга о страшном существе, воспетом массовой культурой, о том, кто является в страшных снах недавно посмотревшим очередной парк или мир Юрского периода.

В одном мире изобретают летающие автомобили, строят космические корабли, придумывают новый айфон и растворяющуюся втулку для туалетной бумаги. В это же время в параллельном мире происходят революционные изменения в науке о тираннозаврах, и с каждым годом ученые узнают про их строение, образ жизни и поведение все больше и больше.

У них там своя линейка событий, своя эпоха застоя и свой "динозавровый ренессанс". Прямо сейчас, пока вы читаете эту книгу, в мире делается пара открытий о тираннозаврах, незаметных для вас, но сенсационных для специалистов. Например, внутри ученого сообщества давно идет важный спор — "имелись ли у большинства тероподов губы". Тероподами называют тех ящеров, что ходят на двух ногах.

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Это книга не только и не столько о тираннозавре. Это еще и книга о научном подвижничестве. О человеке, который посвятил себя изучению динозавра и может увлечь своими знаниями даже тех, кто вроде бы не разделяет с ним безумный восторг по поводу довольно малоприятной твари, которая вымерла десятки миллионов лет назад.

История отвела тираннозаврам примерно 100 миллионов лет. В мире есть 30 прилично сохранившихся скелетов. Кстати, хороший скелет тираннозавра может стоить миллионы долларов. Об этих ящерах, пишет Хоун, "сложилось огромное количество вездесущих клише и мемов, однако от бесконечного повторения они не становятся истиной". Тираннозавры не питались одной лишь падалью, они не проводили всю жизнь в сражениях с другими динозаврами, зрение у них было вполне приличное, они не могли бежать со скоростью 50 км/ч, самки не превосходили в размерах самцов и т.д.

Дэвид Хоун рассказывает о тираннозаврах с любовью. Обсуждает каждую косточку, дает советы, как по парным длинным тонким костям черепа отличить нашего динозавра от чужого, как эти кости помогают ему лучше и сильнее кусать.

Это книга не только и не столько о тираннозавре. Это еще и книга о научном подвижничестве. О человеке, который посвятил себя изучению динозавра и может увлечь своими знаниями даже тех, кто вроде бы не разделяет с ним безумный восторг по поводу довольно малоприятной твари, которая вымерла десятки миллионов лет назад

Тут подробно разбирают вопрос о динозаврах и перьях. Долгое время считалось, что динозавры и перья несовместимы. В массовом сознании динозавр гол. Но, оказывается, у многих из них были перья: "Эволюционно перья возникли из чешуи, пусть и очень сильно измененной, а далее сами перья уже произвели большое количество сильно различающихся форм".

Первых тираннозавров, маленьких, всего двухметровых, находили с перьями. Скорее всего, они были и у остальных. Так что Голливуд нам врет.

И конечно, в этой книге не обходится стороной главный вопрос о тираннозаврах, про который могли слышать не только специалисты: был тираннозавр хищником или падальщиком. В массовой культуре он — свирепый хищник. Претендующий на некоторые сакральные знания неспециалист может гордо заявить, что на самом деле тираннозавр не охотился, а питался падалью.

Ученый усмехнется: "Идея, что львы являются хищниками, а гиены — падальщиками, неверна, поскольку и те и другие убивают множество животных, а также отбирают добычу друг у друга и прочих охотников, когда им это удается. Тираннозавры, по-видимому, ничем от них не отличались, так что более правильный вопрос таков: в каком месте на спектре от хищников до падальщиков они могли располагаться?" В итоге вердикт науки — активный хищник, который, впрочем, ничем не брезговал.