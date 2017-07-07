Книга на выходные: "Текст" Дмитрия Глуховского

Дмитрий Глуховский © Михаил Почуев/ТАСС

После успеха романа "Метро 2033" от Дмитрия Глуховского ждут новых фантастических книг. Но он написал реалистический роман про наши дни под названием "Текст". Герою достается мобильный телефон врага и он начинает жить его жизнью. Однако интересен роман совсем не этим.

Илья, простой парень из подмосковной Лобни, загремел в колонию на 7 лет. На дискотеке он повздорил с наркополицейским и тот подкинул ему пакетик с кокаином.

Но любой срок рано или поздно заканчивается. И вот Илья возвращается в Москву, где его никто не ждет. Мать умерла, бывшая любимая ждет ребенка от другого, бывший лучший друг смотрит настороженно.

Все, что у Ильи осталось, это жажда мести. Имя обидчика известно — некто Петр Хазин. Выследить человека через соцсети несложно. Илья находит плохого наркополицейского, убивает его, прячет труп, а телефон забирает.

В мобильном много грязного белья Петра. Там и переписка с девушкой, и сомнительные сообщения сомнительным подругам, и тягостные ссоры с отцом, и долгие объяснения с матерью, письма от коллег и бандитов, записи переговоров, намеки на торговлю наркотиками, интимные фотографии и эротическое видео.

Сперва Илья просто тянет время: пока мертвый Петя отвечает на сообщения, его не будут искать. А значит Илью не арестуют за убийство. Так что нужно отвечать и чужой маме, и чужой девушке, и чужим коллегам, и даже человеку с загадочным именем "Магомед-дворник", который явно не дворник. Илья втягивается и начинает жить чужой жизнью.

Дмитрий Глуховский появился в русской литературе в середине нулевых. Его роман "Метро 2033" со второй попытки стал бестселлером, принес ему федеральную известность, армию преданных поклонников и клеймо фантаста.

У отечественных критиков это почти приговор. Вот и сейчас, даже те, кто хвалят "Текст", неизменно подчеркивают: "Надо же, думали, что фантаст, а оказался приличным писателем". "Метро 2033" действительно имело фантастическую основу: будущее, мир уничтожен ядерным апокалипсисом, остатки человечества с горем пополам выживают на станциях и в туннелях московского метро, главный герой отправляется в долгое путешествие, чтобы спасти свою станцию и всех людей. Но фантастических романов пишется много, а полумиллионные тиражи бывают далеко не у всех.

Так вот, "Метро 2033" имело успех потому что это был роман воспитания. Главный герой не просто путешествовал по станциям и не просто выживал в столкновениях с монстрами и плохими людьми. Герой превращался из мальчика во взрослого, а роман взросления — это всегда круто, если он написан честно и искренне.

Глуховский писал книгу долго — почти 8 лет — и параллельно переживал все этапы взросления. От того "Метро" вышло искренним и тем подкупало читателя. Но это еще не все. Это был роман об обычном человеке, который не герой, не храбрец и не мудрец, который вдруг становится ответственным за судьбу всего человечества. У него нет ни образования, ни подготовки, ни моральных сил для того, чтобы решать чью-то судьбу, однако он берет на себя такую ответственность и уверенно ползет к цели.

Потом Глуховский написал еще четыре романа, два самостоятельных и два в рамках вселенной "Метро 2033", но там этого маленького, прекрасного в своей ничтожности героя не было. Там были как раз вполне готовые к свершениям "решатели".

"Текст" важен именно потому, что Глуховский снова вернулся туда, где когда-то его ждал успех. Перед нами снова обычный человек, даже не человек, а человечек. У него нет прошлого, потому что детство и юность забылись сами, а семь лет в колонии хочется забыть.

У него нет настоящего и будущего, нет друзей, родных и привязанности, все что у него есть — это сперва месть, а потом чужая жизнь, в которую он влезает и начинает ей жить. Илья — никто, Илья — ничтожен, Илья начинает отвечать за жизни других, как за репутацию мертвых, так и за судьбу живых. И вдруг он начинает в этой ситуации вести себя крайне достойно, хотя даже самый строгий судья не стал бы от него этого требовать.

Роман не фантастический, хотя лет 20 назад такое произведение отнесли бы к жанру киберпанка. Никто не мог поверить, что в мобильный может уместиться вся жизнь человека, однако теперь это вполне обыденная реальность.

В новом романе неестественно звучат диалоги, но их тут почти и нет: исключительно переписка по почте и в мессенджерах. И, конечно же, бесконечный внутренний монолог главного героя, который Глуховский умеет писать очень хорошо. Как и строить сюжет. Но это в тексте не главное. Главное — это достоинство ничтожного человечка, который в экстремальной ситуации оказался на высоте.