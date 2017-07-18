Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Интервью Первые лица Первые лица регионов

Экспертные мнения

Данный контент доступен для просмотра на персональных компьютерах и планшетах

Перейти на главную страницу

Как образ Анжелики, маркизы ангелов, стал мечтой любой советской женщины

18 июля, 15:39 UTC+3 Мильчин Константин
Кадр из фильма "Анжелика, маркиза ангелов", 1964 год

Кадр из фильма "Анжелика, маркиза ангелов", 1964 год

© Filmpro.ru
Автор
Мильчин Константин Константин Мильчин Константин Мильчин
литературный критик, главный редактор сайта gorky.media
Профайл автора

В Версале на 95-м году жизни умерла Симона Шанжё, более известная как Анн Голон. Она придумала маркизу ангелов Анжелику и написала о ее приключениях 13 книг.

Начнем издалека. Николай Лейкин, издатель одного из самых популярных в дореволюционной России журналов "Осколки", в своем романе "Наши за границей" описывает молодую русскую пару, которая отправилась в Париж. Оба никогда не были во Франции, но супруга легко узнает парижские улицы, потому что она читала о них в бульварном романе. "Вот на этом бульваре Гильом Безюше, переодетый блузником, в наклеенной бороде, скрывался, пил с полицейским комиссаром абсент, а тот никак не мог его узнать".

Французы всегда были сильны в создании идеального образа своей страны. Они это делали с помощью романов, через прозу — иногда легкую, а иногда потяжелее, но всегда очень французскую. В разные века и эпохи разные авторы брали на себя функцию пропаганды романтичного образа своей страны внутри и за рубежом. Это мог быть Александр Дюма, а мог быть Жан-Жак Руссо. В ХХ веке эту роль на себя взяла Симона Шанжё, более известная как Анн Голон. Она была писательницей, молодым автором, искавшим сюжет, который принесет ей славу и деньги.

Смотрите также
Писательница Анн Голон, 2007 год

Умерла автор романов об Анжелике Анн Голон

Первые книги принесли ей успех, но явно недостаточный. Дальше был эпизод жизни, который больше похож на поворот сюжета романа. В 26 лет она отправляется журналисткой в Африку, в Конго, на поиски вдохновения. А там — он. Старше нее, все видавший, разговаривающий то ли на одиннадцати, то ли на семнадцати языках, геолог и химик, русский эмигрант Сергей Голубинофф. Они женятся, собираются вместе писать, она придумывает героиню, которую будут звать "маркизой ангелов", он помогает ей искать исторический материал и служит прототипом для главного мужского персонажа, который тоже будет старше и тоже будет много чего повидавшим.

В 1956 году выходит первый роман, причем поначалу не во Франции, а в Германии. На родине критики-снобы "Анжелику" обругают, но один из них сжалится и сравнит прозу Анн Голон с романами Дюма. А дальше будет успех: 100 миллионов проданных экземпляров по всему миру, 30 языков, бесконечные переиздания, несколько экранизаций, театральные постановки, мюзикл и даже манга.

Причина проста: романы Анн Голон очень и очень грамотно придуманы и написаны. Связь с Дюма — это понятно: сюжет первой "Анжелики" разворачивается в середине XVII столетия. Дюма воспел этот век в "Трех мушкетерах", но продолжения вышли не столь увлекательными, а эпоха по-прежнему манит шпагами и платьями прекрасных дам. Анжелика — это Золушка, растянутая на 13 книг история честной девушки благородного происхождения, которая будет пытаться добраться до хеппи-энда. И это миф о Франции как о стране красивых женщин, лихих мужчин и неземных страстей.

В этой истории были чувства и страсти, с накалом которых в стране еще не сталкивались, были романтика, приключения, благородство. И женщина одновременно слабая и сильная. Она вопреки всему выживала в мире, к женщинам не очень-то дружелюбном

"Анжелика" популярна во всем мире, но ничто не сравнится с тем религиозным культом, который выстроен вокруг нее в России и вообще во всем бывшем СССР. Это заслуга в первую очередь фильма.

Первая часть вышла в 1964 году, но до Советского Союза дошла лишь в 1968 году. Ее у нас показали в урезанном варианте, убрав почти все многочисленные постельные сцены. Но все равно это было то, чего в нашей стране никогда еще не видели и не слышали. Обнаженная спина актрисы Мишель Мерсье на долгие годы оставалась для советских зрителей апофеозом эротики. Но дело даже не в этом: были чувства и страсти, с накалом которых в стране еще не сталкивались, была романтика, приключения, благородство. И женщина одновременно слабая и сильная. Она вопреки всему выживала в мире, к женщинам не очень-то дружелюбном.

Сама Анн Голон экранизацию вроде как не одобряла, считая, что ее благородная Анжелика в фильме изображена девушкой легкого поведения. В беседах с журналистами она жаловалась на жуликов, которые выпускают от ее имени романы. А еще она судилась с собственными детьми за права. Французские СМИ отмечают ее потрясающую работоспособность. Ей было за восемьдесят, а она продолжала работать, готовить новые издания старых книг. Последнее интервью она дала в мае этого года.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
Поделиться
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново

Интервью

Виктор Евтухов

Замглавы Минпромторга: россияне смогут приобретать деревянные дома по льготной ставке

Виктор Евтухов — о продовольственной помощи малоимущим и перспективах деревянного домостроения в России

Денис Мантуров

Денис Мантуров: без промышленности нельзя построить цифровую экономику

Министр промышленности и торговли РФ в интервью ТАСС поделился своим мнением о прошедшей выставке "Иннопром-2017" и о том, насколько быстро восстанавливается после кризиса российская промышленность

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков

Петр Фрадков: предприятия ОПК должны уметь конкурировать на внешних рынках

Глава Российского экспортного центра рассказал ТАСС о работе по продвижению гражданской продукции отечественной "оборонки" за рубежом