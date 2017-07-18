Как образ Анжелики, маркизы ангелов, стал мечтой любой советской женщины

Кадр из фильма "Анжелика, маркиза ангелов", 1964 год © Filmpro.ru

В Версале на 95-м году жизни умерла Симона Шанжё, более известная как Анн Голон. Она придумала маркизу ангелов Анжелику и написала о ее приключениях 13 книг.

Начнем издалека. Николай Лейкин, издатель одного из самых популярных в дореволюционной России журналов "Осколки", в своем романе "Наши за границей" описывает молодую русскую пару, которая отправилась в Париж. Оба никогда не были во Франции, но супруга легко узнает парижские улицы, потому что она читала о них в бульварном романе. "Вот на этом бульваре Гильом Безюше, переодетый блузником, в наклеенной бороде, скрывался, пил с полицейским комиссаром абсент, а тот никак не мог его узнать".

Французы всегда были сильны в создании идеального образа своей страны. Они это делали с помощью романов, через прозу — иногда легкую, а иногда потяжелее, но всегда очень французскую. В разные века и эпохи разные авторы брали на себя функцию пропаганды романтичного образа своей страны внутри и за рубежом. Это мог быть Александр Дюма, а мог быть Жан-Жак Руссо. В ХХ веке эту роль на себя взяла Симона Шанжё, более известная как Анн Голон. Она была писательницей, молодым автором, искавшим сюжет, который принесет ей славу и деньги.

Первые книги принесли ей успех, но явно недостаточный. Дальше был эпизод жизни, который больше похож на поворот сюжета романа. В 26 лет она отправляется журналисткой в Африку, в Конго, на поиски вдохновения. А там — он. Старше нее, все видавший, разговаривающий то ли на одиннадцати, то ли на семнадцати языках, геолог и химик, русский эмигрант Сергей Голубинофф. Они женятся, собираются вместе писать, она придумывает героиню, которую будут звать "маркизой ангелов", он помогает ей искать исторический материал и служит прототипом для главного мужского персонажа, который тоже будет старше и тоже будет много чего повидавшим.

В 1956 году выходит первый роман, причем поначалу не во Франции, а в Германии. На родине критики-снобы "Анжелику" обругают, но один из них сжалится и сравнит прозу Анн Голон с романами Дюма. А дальше будет успех: 100 миллионов проданных экземпляров по всему миру, 30 языков, бесконечные переиздания, несколько экранизаций, театральные постановки, мюзикл и даже манга.

Причина проста: романы Анн Голон очень и очень грамотно придуманы и написаны. Связь с Дюма — это понятно: сюжет первой "Анжелики" разворачивается в середине XVII столетия. Дюма воспел этот век в "Трех мушкетерах", но продолжения вышли не столь увлекательными, а эпоха по-прежнему манит шпагами и платьями прекрасных дам. Анжелика — это Золушка, растянутая на 13 книг история честной девушки благородного происхождения, которая будет пытаться добраться до хеппи-энда. И это миф о Франции как о стране красивых женщин, лихих мужчин и неземных страстей.

В этой истории были чувства и страсти, с накалом которых в стране еще не сталкивались, были романтика, приключения, благородство. И женщина одновременно слабая и сильная. Она вопреки всему выживала в мире, к женщинам не очень-то дружелюбном

"Анжелика" популярна во всем мире, но ничто не сравнится с тем религиозным культом, который выстроен вокруг нее в России и вообще во всем бывшем СССР. Это заслуга в первую очередь фильма.

Первая часть вышла в 1964 году, но до Советского Союза дошла лишь в 1968 году. Ее у нас показали в урезанном варианте, убрав почти все многочисленные постельные сцены. Но все равно это было то, чего в нашей стране никогда еще не видели и не слышали. Обнаженная спина актрисы Мишель Мерсье на долгие годы оставалась для советских зрителей апофеозом эротики. Но дело даже не в этом: были чувства и страсти, с накалом которых в стране еще не сталкивались, была романтика, приключения, благородство. И женщина одновременно слабая и сильная. Она вопреки всему выживала в мире, к женщинам не очень-то дружелюбном.

Сама Анн Голон экранизацию вроде как не одобряла, считая, что ее благородная Анжелика в фильме изображена девушкой легкого поведения. В беседах с журналистами она жаловалась на жуликов, которые выпускают от ее имени романы. А еще она судилась с собственными детьми за права. Французские СМИ отмечают ее потрясающую работоспособность. Ей было за восемьдесят, а она продолжала работать, готовить новые издания старых книг. Последнее интервью она дала в мае этого года.