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Книга на выходные: "Византия" Джонатана Харриса

28 июля, 19:35 UTC+3 Мильчин Константин
Участок Феодосиевых стен в Константинополе, XIX век

Участок Феодосиевых стен в Константинополе, XIX век

© Universal History Archive/UIG via Getty Images
Автор
Мильчин Константин Константин Мильчин Константин Мильчин
литературный критик, главный редактор сайта gorky.media
Профайл автора

Византийская империя — это что-то одновременно очень далекое и очень близкое. Мы часто считаем Россию преемницей Византии, но мы очень мало о ней знаем.

Византийская империя постоянно находилась на грани падения, но раз за разом чудесным образом возрождалась. Книга англичанина Джонатана Харриса напоминает приключенческий роман, с героем, который в каждой главе постоянно попадает в смертельные ловушки.

Выбраться из них невозможно, гибель неизбежна, но глава заканчивается, а герой все еще жив. Западная Римская империя пала в 478 году, а Восточная простояла еще почти 1000 лет.

В 617 году победоносная персидская армия захватила захватила Сирию, Египет и часть Малой Азии, дошла до самого Константинополя. Несколько лет подряд персы стояли у византийской столицы, с запада к ним на подмогу пришли авары. Великий город был окружен, но так и не пал. А еще через пару лет император Ираклий разбил персов и вернул земли на востоке.

На смену персам пришли арабы, они тоже дошли до Константинополя, тоже пытались его штурмовать, но их флот сожгли греческим огнем. А еще через век Византия опять вернула себе территории, на этот раз, правда, только часть утраченных земель.

Арабов сменяют сельджуки, и снова Византия терпит поражение, снова возвращает свои земли. В 1204 году Константинополь берут крестоносцы. Казалось бы, смертельный удар. Но пройдет полвека и империя возродится. И просуществует еще два столетия, чтобы окончательно пасть под ударами османов в 1453 году. 

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Тут в каждой главе упоминаются "катастрофические поражения". Но Византия демонстрировала удивительную живучесть и умение возрождаться раз за разом, умение оправляться от смертельных ударов. Как у нее это получалось? Собственно об этом и книга.

Вообще, Византию любят ругать. Вот как современники в Западной Европе объяснили падение империи: "хотя Константинополь кажется по природе своей созданным для того, чтобы властвовать, жители его не имеют ни добродетелей просвещения, ни строгой дисциплины. Благоденствие сделало их ленивыми ... [и] совершенно не способными к какому-либо сопротивлению варварам, коими они на огромные расстояния окружены со всех сторон".

Примерно так же к ней относятся и сейчас. Харрис пишет о распространенном мнении, что с византийцами что-то было не так:  "Вместо того чтобы собирать и вооружать легионы против своих многочисленных врагов, они, игнорируя политическую и экономическую реальность, предавались церемониальным действам, собиранию древностей и украшению церквей".

Но именно в этом и была сила Византии. Стать императором можно было только пройдя специальные обряды. А это сокращало количество желающих поднять восстание. "Ни один узурпатор не мог надеяться стать императором, не утвердившись во дворце в Константинополе и не приняв участие в обязательных религиозных церемониях. Что же касается взятия столицы, легче было сказать, чем сделать это, и многие смуты прекращались после того, как их предводителю не удавалось покорить Константинополь".

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Автор: МИЛЬЧИН Константин Мильчин
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Обожествление императорской власти тоже вполне логично. Лучший способ управлять массами — окружить себя аурой божественности, а любую оппозицию приравнивать к ереси. Кто бы ни был на престоле, престиж власти  императора оставался незыблем.

Наконец, красота столицы и ее церквей опять-таки укрепляла власть в глазах своих подданных и соседей, позволяла включать соседние народы и государства в орбиту византийской политики, превращать врагов в союзников. И вот новые союзники помогали империи вернуть утраченные территории.

Империя раз за разом возрождалась, потому что сохраняла притягательность для своих и для чужих. Вспомним легенду о послах киевского князя Владимира, которых поразила красота церквей Византии. Владимир выбрал православие и Русь стала союзником Константинополя.

Конечно, книга Харриса не идеальна. Он просто рассказывает историю империи и императоров, не зацикливаясь особо на устройстве государства или армии. Это не серьезная работа, но это качество написанный нон-фикшн, в котором есть место для восхитительных деталей.

Например, воевавший с Константинополем персидский царь Хосров, захватил пограничный город и отправился на ипподром. В те времена в Византийской империи на бегах все болели либо за синие, либо за зеленые колесницы.

Император болел за синих. Персидский царь решил поддержать зеленых. А когда "синяя" колесница едва не пришла первой, он приказал своим людям преградить ей путь, чтобы "зеленая" смогла обойти соперника.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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