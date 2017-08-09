"Ленинградская" симфония: от первых набросков до символа сопротивления блокадников

Дмитрий Шостакович во время работы над симфонией в осажденном Ленинграде, 1941 год © ТАСС

75 лет назад, 9 августа 1942 года, в блокадном Ленинграде в зале городской филармонии оркестр Ленинградского радиокомитета исполнил Симфонию №7 Дмитрия Шостаковича. Впоследствии она стала известна как "Ленинградская". Концерт и сама симфония стали символом сопротивления блокадников. Историк Алексей Исаев — об обстоятельствах создания и премьеры симфонии.

Первые наброски

Судьба композитора — яркий пример того, как настойчивость родителей открывает в ребенке потенциал, несмотря на сопротивление маленького будущего гения. В 1927 году Шостакович писал в автобиографии: "Моя мать... настояла на том, чтобы я начал учиться игре на рояле. Я же всячески уклонялся".

Вскоре выяснилось, что мальчик обладает абсолютным слухом и хорошей памятью. Более того, достаточно быстро проявились способности Шостаковича создавать самобытные музыкальные произведения. Теперь социальные катаклизмы, сотрясавшие страну, уже не могли сбить его с однажды выбранного пути. К концу 1930-х гг. Дмитрий Шостакович получил широкое признание. Он преподавал в Ленинградской консерватории.

Первый набросок будущей Седьмой симфонии композитор создал еще до войны, не позднее 1940 года. Это была вариация, так называемая пассакалья, сходная с "Болеро" французского композитора Мориса Равеля. Эта первая наметка, с ее разрастанием в подавляющую мощь ударов малого барабана, отражала состояние тревоги, тяжелого предчувствия, которое тогда витало в воздухе. Шостакович показывал произведение своим друзьям и ученикам, но не считал нужным исполнять или публиковать его.

Работа над произведением в эвакуации

22 июня 1941 года жизнь Дмитрия Шостаковича, как и жизнь многих других советских людей разделилась на "до" и "после". Патриотический подъем в стране дал композитору импульс для возвращения к теме, ранее не получившей развития. Несмотря на сменившийся ритм жизни, военные занятия (в определенные часы композитор нес дежурство как рядовой боец противовоздушной обороны), Шостакович упорно работал над произведением.

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3 сентября Шостакович окончил первую часть симфонии, а спустя пять дней вокруг Ленинграда замкнулось кольцо блокады. 18 сентября на страницах "Советского искусства" композитор поделился своими творческими планами: "Вчера утром я закончил партитуру второй части моего нового большого симфонического сочинения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение седьмой симфонией...".

1 октября 1941 года Шостакович с женой и двумя детьми был эвакуирован из Ленинграда в Москву на самолете. Однако написание последней части симфонии в столице замедлилось по нескольким причинам. Во-первых, композитор был вырван из привычной обстановки и живого общения с друзьями. Прежде всего это касалось его близкого друга руководителя филармонии Ивана Соллертинского, отправленного в эвакуацию в Новосибирск. Во-вторых, Шостакович понимал, что завершающая часть симфонии просто обязана нести победный пафос. Тревожные сообщения Совинформбюро тогда, в страшном октябре 1941 года, отнюдь не вдохновляли на победное настроение. Однако в газете "Советское искусство" 16 октября уже писалось о новом сочинении: "Седьмая симфония будет наиболее драматичным среди последних сочинений Шостаковича". По стечению обстоятельств именно в день выхода статьи в Москве была паника, связанная с приближением немецких войск к столице СССР. После этого Шостаковича с семьей снова эвакуировали, на этот раз в Куйбышев (ныне — Самара). Импульс для завершения произведения, вдохновение для темы военного успеха дали радостные известия о контрнаступлении под Москвой. В итоге Симфония №7 была закончена только 27 декабря 1941 года.

Премьера

Первоначально Шостакович наметил для всех частей симфонии краткие программные заголовки; "Война", "Воспоминания", "Родные просторы" и "Победа". Однако вскоре он снял их, чувствуя неуместность именно такого порядка в гнетущей атмосфере зимы 1941–1942 гг., когда Ленинград оставался в блокаде, а значительная часть европейской территории СССР — оккупированной. В итоге четыре части симфонии были названы традиционно, по их темпу: Allegretto, Moderato — Poco allegretto, Adagio и Allegro non troppo.

Премьера Симфонии №7 состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве в исполнении оркестра Большого театра СССР. 29 марта симфония прозвучала в Москве. 1 июня самолет с микрофильмом партитуры сел в Нью-Йорке. 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, она прозвучала в Лондоне.

Исполнение в блокадном Ленинграде

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В Ленинград партитуру симфонии направили еще в мае 1942 года, но для ее исполнения просто не было нужного числа оркестрантов. В итоге в начале августа своих лучших музыкантов отправили с фронта в город полковые оркестры. Этот месяц был крайне тяжелым и тревожным для Советского Союза. На юге немцы наступали на Сталинград и на Кавказ. Прошло всего около месяца, как был потерян Севастополь. Высвободившиеся в Крыму войска 11-й армии Эриха фон Манштейна уже двигались на север, чтобы по приказу Гитлера поставить точку в борьбе за Ленинград. К городу из Крыма в железнодорожных эшелонах ехали тяжелые орудия.

9 августа Седьмая симфония прозвучала в зале Ленинградской филармонии. Дирижировал оркестром Карл Элиасберг.

Эта музыка стала увертюрой к сражению, развернувшемуся вскоре в лесах на подступах к городу. 19 августа силы Волховского и Ленинградского фронта начали Синявинскую операцию против 18-й немецкой армии. Кровопролитные бои, в которых погибли около 40 тыс. советских солдат, затянулись до октября: снять блокаду не удалось, однако немецкий план "Северное сияние" по захвату Ленинграда был сорван. Окончательно инициативу на Северо-Западном направлении Красная армия перехватила в январе 1943 года, когда в результате операции "Искра" впервые с 1941 года появился сухопутный коридор для связи с Ленинградом.