Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона

Кадр из фильма "Валериан и город тысячи планет" © filmpro.ru

На райской планете, где есть только вода, небо и песок, светящиеся лысые люди живут в гармонии с природой. Вдруг с неба начинает падать горящий метал — обломки космических кораблей. Светящиеся лысые заволновались — и не зря: через пару мгновений их планету уничтожит страшный взрыв.

И в этот же момент на другом конце вселенной в своем космическом корабле проснется Валериан, симпатичный малый с глупым лицом, майор галактической безопасности, который вместе с белокурой напарницей Лорелин летит на очередное задание. Их посылают на гигантский рынок, где вся торговля происходит в виртуальной реальности. Со стороны может показаться, что странные люди в очках просто гуляют по пустырю и разговаривают сами с собой. Но на самом деле они на гигантском Черкизоне, где можно купить и продать все. В том числе и всякую запрещенку.

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Валериан и Лорелин добывают маленького дракончика, который может съесть жемчужину, переварить ее и немедленно воспроизвести в огромном количестве. С добычей суперагенты возвращаются в свой родной дом, на гигантскую космическую станцию "Альфа", где живут гуманоиды, разумные рыбы, рептилоиды-людоеды, мозговые медузы, носатые горгульи и еще много кто. Оказывается, станция, да и вся галактика — в опасности: центр "Альфы" почему-то стал радиоактивным, зараженная зона растет с каждым часом и скоро поглотит всю станцию. Кто спасает мир? Конечно же, Валериан и Лорелин. В какой-то момент им придется разделиться, что очень кстати. Потому что по бессмысленности их диалоги (Валериан любит Лорелин, Лорелин любит Валериана, но почему же они не вместе? А потому что она не ему верит) дают фору даже "Дому-2".

Этого фильма очень и очень ждали. Ждали, потому что надеялись, что Люк Бессон снимет что-то подобное "Пятому элементу". Ждали, потому что "Валериан" с бюджетом почти 200 миллионов евро должен был стать самым дорогим европейским фильмом.

Свои колоссальные вложения фильм, скорее всего, отобьет, но Голливуд не посрамит и легендой не станет. Великому фильму мало иметь спецэффекты и звезду Кару Делевинь в титрах, великому фильму нужна своя философия, свой неповторимый стиль и герои с внутренней трагедией

А раскачивание публики перед премьерой проходило под лозунгами европатриотизма и антиамериканизма, мол, не только Голливуд умеет снимать кассовые сказки, мы тут, в Старом Свете, тоже не лыком шиты. Наконец, ждали потому, что во Франции оригинальная серия комиксов о приключениях Валериана и Лорелин имеет культовый статус, а особенно упертые европатриоты считают, что именно из этой серии Лукас украл некоторую часть образов и идей для "Звездных войн". Например, "Тысячелетний сокол" подозрительно похож на корабль Валериана.

Но что же получили на выходе? Сказку с завораживающими спецэффектами, очень сложным сюжетом и героями, которые вроде бы симпатичны, но совершенно не вызывают сочувствия. Свои колоссальные вложения фильм, скорее всего, отобьет, но Голливуд не посрамит и легендой не станет. Великому фильму мало иметь спецэффекты и звезду вроде топ-модели Кары Делевинь в титрах, великому фильму нужна своя философия, свой неповторимый стиль и герои с внутренней трагедией, в которой зрителю хочется покопаться.

Обидно, потому что Люк Бессон все это умел делать."Пятый элемент" и сейчас, когда спецэффекты ушли далеко вперед, смотрится более чем достойно. Потому что у того фильма был стиль. Там за героев хотелось переживать. Даже за второстепенных, даже за неприятных. Валериан и Лорелин идут по жизни просто. Враг — убиваем. Друг — помогаем. Не получилось убить или помочь, немного думаем и повторяем операцию. Сюжет несколько переусложнен, поэтому в итоге картина распадается на отдельные эпизоды. Некоторые из них совершенно потрясающие. Например, сцена, в которой Рианна танцует у шеста и каждую минуту меняет образ. Или перестрелка на виртуальном Черкизоне. Или драка на ножах с плотоядными ящерами.

А с другой стороны, чего вы ждали? Все свои лучшие фильмы Люк Бессон снял еще в 1990-х. Последние 17 лет он выпускает исключительно проходные картины. В "Люси" была хорошая задумка и отличные драки, но никакого смысла. В "Малавите" играли великие актеры (Роберт Де Ниро, Мишель Пфайффер, Томми Ли Джонс), но картина так и осталась глупой комедией. Режиссер, который подарил миру Никиту и Леона-киллера, в какой-то момент замер и перестал что-либо придумывать. Он стал скучным взрослым человеком. У него дети, детям нужно снимать дурацкие веселые фильмы, чтоб поменьше философии и побольше экшена. А что остается взрослым? Только грустить.