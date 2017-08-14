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Сезон Стивена Кинга: стоит ли смотреть сериал "Мистер Мерседес"

14 августа, 15:38 UTC+3 Мильчин Константин
Кадр из сериала "Мистер Мерседес"

Кадр из сериала "Мистер Мерседес"

© Filmpro.ru/
Автор
Мильчин Константин Константин Мильчин Константин Мильчин
литературный критик, главный редактор сайта gorky.media
Профайл автора

На американском канале Audience и на российском TV1000 состоялась премьера "Мистера Мерседеса", снятого по одноименному роману Стивена Кинга. В этом сериале собраны все существующие детективные "штампы", но это идет ему только на пользу, считает Константин Мильчин. 

Группа не особо удачливых граждан собирается в ночи у биржи труда. Завтра обещают раздавать рабочие места. Их мало, желающих много, вот люди затемно и занимают очередь. Кто-то ведет себя по-хамски, кто-то проявляет лучшие человеческие качества.  И все они надеются, что утро изменит их жизни к лучшему. Но утро не наступит. На толпу наедет зловещий "Мерседес" и раздавит всех — и грешников, и праведников, и старых, и юных. Крики, кровь, хрипы, стоны. За рулем убийца в маске клоуна, тот самый, из детских кошмаров. Особенно часто они случаются у подростков, которым старшие пересказали сюжеты романов Стивен Кинга.

Убийца вскоре покажет свое лицо. Ничего особенного, заурядный молодой человек. Его повседневность кошмарна. Вот он продает мороженое из фургончика, вот его угнетают коллеги в магазине электроприборов, вот он дома, где живет со странной, вечной пьяной и похотливой мамашей.

Экспертное мнение

Автор: МИЛЬЧИН Константин Мильчин
Константин

Ужасы для младенцев: Голливуд превратил "Темную башню" в скучную сказку

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В американской массовой культуре продавец мороженного из фургончика — фигура зловещая. Он почти всегда педофил или даже маньяк-педофил. Так же широко известен штамп, что массовыми убийцами становятся те, кого третировали коллеги и начальство. Наконец, у всех маньяков были проблемы с матерью, об этом еще доктор Фрейд намекал и бесчисленное количество книг и фильмов утверждало.

Хороший герой, отставной полицейский Ходжес, опять-таки состоит из одних сплошных штампов. Как вы представляете себе одинокого полицейского на пенсии? Пьющий, вечно брюзжащий старик, чуть что — хватающийся за револьвер, которого мучают кошмары из прошлой жизни, который, как и положено человеку старшего поколения, не в ладах с современной техникой. А еще у него проблемы с мочеиспусканием, и он не знает, что ответить на вопрос о последнем случае сексуального контакта. Старика играет отличный ирландский актер Брендан Глисон — Аластор "Грозный глаз" Грюм в "Гарри Поттере" и священник в "Голгофе". Этому нелепому старичку убийца будет слать по интернету письма, провоцировать, обвинять, пытаться склонить к суициду. Все это тоже уже не раз было — маньяк, который находится в постоянном заочном диалоге с полицейским.

Так что же, сериал полон штампов? Да, и это очень хорошо. Штампы тут — вполне осознанная игра. Зеркало массовой культуры сперва разбили, а потом по кусочкам собрали из осколков героев, сюжет, диалоги, саспенс. Эту игру придумал Стивен Кинг, когда писал книгу "Мистер Мерседес". Детектив — не самый важный для Кинга жанр, для него важнее мистика и ужасы. И вот, приступая к новому роману, он решил написать детектив детективов, в котором и герой, и антигерой будут собраны по частям из других книг и фильмов, из представлений общества о том, как должно выглядеть зло и добро, из цитат и образов, включая самоцитирование.

Насколько провальная "Темная башня", настолько же симпатичен "Мистер Мерседес". Причем он устроит как фанатов Кинга, так и обычных граждан

"Темной башне" пришлось ждать экранизации 30 лет, "Мистеру Мерседесу" — чуть больше трех лет. Видимо, долгий срок выдержки хорош только для алкоголя, а не для кинговских романов. Насколько провальна "Темная башня", настолько же симпатичен "Мистер Мерседес". Причем он устроит как фанатов Кинга, так и обычных граждан, которые книг не читали и по его текстам с ума не сходят.

Экранизация местами кажется буквальной, Кинг воспроизведен с точностью чуть ли не до запятой. И оказывается, что страницы идеально превращаются в метры пленки. Расскажите кто-нибудь об этом создателям "Темной башни". Но и далекие от Кинга граждане вполне получат удовольствие от крепкого триллера про то, как плохой парень играет в странные игры с хорошим старичком, а также от сериала, в котором вроде как ничего не происходит, просто идет повседневная жизнь героев, а потом вдруг раз — и сразу происходит такое, от чего вы будете потом плохо спать пару дней как минимум.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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