"Малыш на драйве": гонки на повышенной громкости

Кадр из фильма "Малыш на драйве", режиссер Эдгар Райт, 2017 год © filmpro.ru

В российский прокат вышел фильм режиссера Эдгара Райта "Малыш на драйве". Константин Мильчин о том, почему даже излишний поучительный пафос не губит эту картину, умело приправленную гонками и смехом.

Два мужика и брюнетка отправляются грабить банк, в машине их ждет смазливый паренек в простеньких наушниках. Пройдет пара мгновений, и вот уже все бандиты с деньгами сидят в тачке, а паренек на безумной скорости увозит их с места преступления. Под его умелым управлением машина демонстрирует чудеса: моментально разгоняется и мгновенно тормозит, легко уходит от погони, двигается боком, протискивается в любые щели. Гудят сирены, шипят шины, трещат тормоза, и звучит музыка в наушниках. Полиция повсюду — на земле и на воздухе, но паренек в наушниках опытный гонщик, и стражи порядка в очередной раз останутся с носом.

Новое ограбление, новые напарники, новая погоня, а результат тот же. У паренька немного странное имя — Малыш, и еще более странное хобби — записывать за всеми слова и делать из них сэмплы на аудиокассетах. Но зато он водит как бог и никогда не болтает лишнего. Он вообще почти все время молчит, даже когда спросят, отвечает не сразу. Зато по делу. В перестрелках не участвует, лично банки не грабит, людям больно не делает, но он, все равно, кончено же, преступник. Хоть, как и выяснится довольно скоро, преступник поневоле.

filmpro.ru

"Малыш на драйве" формально относится к жанру комедийных боевиков с бесконечными погонями, где правильное рычание мотора может быть важнее сюжета. Но есть одно важное отличие. В фильме имеется особенный герой. И не только потому, что он водит так, как обычный человек водить не может. Малыш явно отличается от всех остальных персонажей, да и от большинства людей. Он все время в наушниках, вроде как потому, что у него после страшной аварии все время звенит в ушах, а музыка забивает. Но он еще и явный интроверт, которого не очень-то интересует мир остальных людей. С другой стороны, ему нечего любить мир, который к нему постоянно враждебен, да и общаться ему приходится в основном с подонками, которые делятся на хитрых и агрессивных.

То есть ты не просто переживаешь за ловкого гонщика, ты действительно переживаешь за Малыша. Который по сути беззащитен и вызывает двойное сочувствие. По законам жанра понятно, что эта беззащитность мнимая, но симпатия все равно возникает.

Ты не просто переживаешь за ловкого гонщика, ты действительно переживаешь за Малыша. Который по сути беззащитен и вызывает двойное сочувствие. По законам жанра понятно, что эта беззащитность мнимая, но симпатия все равно возникает

Малыш трогательно привязан к приемному отцу, по ходу фильма у него появляется любовь, но все равно, с самим собой ему явно интереснее, чем с другими. Музыка в ушах — его спасение от остального мира и способ с ним коммуницировать. Люди — это набор звуков, собственно, в свою девушку он влюбляется во многом из-за ее голоса. В общем, тут речь идет о явном нарушении развития. Которое переросло в гениальность.

В принципе, все это очень симпатично — и герой, и сюжет, и гонки, и девушки, и актер Джон Хэмм, больше всего известный по роли Дона Дрэйпера в "Безумцах", который тут играет одного из грабителей, и Кевин Спейси, исполняющий роль злого гения, и сам Малыш. Но в какой-то момент начинаешь подозревать, что "особенным" героя сделали неспроста. В конце-концов после любого хорошего фильма о гонках количество любителей полихачить резко увеличивается. А тут нам заранее намекают: нет, ребята, не получится, чтобы так водить, нужно быть другим — особенным. Впрочем, этот поучительный пафос фильм никак не губит. Потому что главное в нем все-таки — гонки и смех.