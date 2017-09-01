Чтение на выходные: "Шпион среди друзей" Бена Макинтайра

Бен Макинтайр © Ian Gavan/Getty Images

Гарольд Филби был одним из руководителей британской разведки, а параллельно работал на Советский Союз. Долгое время благодаря заступничеству друзей его не могли разоблачить, а когда все же сделали это, он сбежал в СССР, где и прожил до конца своих дней. Константин Мильчин рассказывает о книге Бена Макинтайра "Шпион среди друзей", посвященной этой истории.

Жили-были три друга, и все трое были великими разведчиками. Николас, англичанин, отправлял диверсантов в оккупированную немцами Голландию, потом переехал в Стамбул, где сумел организовать побег в Англию важного человека из гитлеровского абвера. После войны он стал одним из руководителей британской разведки МИ-6. Джеймс, американец, во время Второй мировой боролся с немцами в Италии, после войны стал одним из основателей ЦРУ, 21 год занимал пост руководителя контрразведывательных операций. Гарольд сперва был британским журналистом, прославился своими военными репортажами из Испании во время Гражданской войны и из Франции. Потом его завербовала английская разведка, где он быстро сделал головокружительную карьеру. А потом его заподозрили в шпионаже в пользу Советского Союза.

Николас Эллиотт стал легендой МИ-6, Джеймс Хесус Энглтон — легендой ЦРУ, а Гарольд Филби, более известный под прозвищем Ким, стал легендой КГБ. Потому что работал на советскую разведку еще с 1930-х, входил в состав "кембриджской пятерки". Это были пять британских аристократов, все занимавшие высокие посты в спецслужбах и МИД, которые тайком передавали секретную информацию в СССР. Но Филби был самый крутой. Он пытался убить Франко, он передавал КГБ данные об английских операциях против стран соцлагеря, он разоблачал британских "кротов" в советских спецслужбах. А когда в 1963 году разоблачили его, он бежал в СССР и жил здесь до самой смерти в 1988-м.

Эта книга не совсем о Филби. Она о дружбе трех разведчиков и о нравах в британских и американских спецслужбах во время войны и после нее. Нравах более чем странных — там было много эксцентричных, почти сумасшедших людей. Например, одна из операций британской разведки провалилась, потому что ее организатор боялся летать на самолете. Еще они все пили, очень много пили. Филби начинал день с коктейля и продолжал вечером. И он не был исключением.

В книге также говорится о противостоянии внутри английских спецслужб. В один прекрасный момент Филби почти разоблачили, против него были серьезные улики. Но Англия и сейчас — а уж в те годы и подавно — была устроена очень сложно. Он сам, как и большинство сотрудников МИ-6, был из высших слоев общества, а копавшие под него контрразведчики из МИ-5 принадлежали к среднему классу.

"МИ-5 предпочитала нанимать бывших полицейских и военных, людей, подчас говоривших с региональным акцентом, порой не знавших, каков порядок использования приборов на официальном ужине, и не особенно страдавших из-за этого. Они стояли на страже закона и защищали государство, ловили и наказывали шпионов. МИ-6 же скорее являла собой продукт частной школы и Оксбриджа; акцент здесь был утонченнее, одежда более изысканной. Агенты и сотрудники МИ-6 в погоне за секретами часто нарушали законы других стран, причем делали это с некоторым бахвальством. МИ-5 смотрела на МИ-6 хотя и снизу вверх, но с презрением; МИ-6 смотрела на МИ-5 сверху вниз с легкой, но плохо скрытой насмешкой", — пишет в своей книге Бен Макинтайр.

В итоге аристократы из МИ-6 не хотели отдавать плебеям из МИ-5 одного из своих, и окончательное разоблачение Филби было оттянуто еще на десять лет. Парадоксальным образом иерархическое устройство британского общества помогло отрицавшему аристократию Советскому Союзу.

Аристократы из МИ-6 не хотели отдавать плебеям из МИ-5 одного из своих, и окончательное разоблачение Филби было оттянуто еще на десять лет

Сразу нужно оговориться, что эта книга написана человеком, для которого Ким Филби — несомненный предатель и злодей. Макинтайр — англичанин, а Филби нанес огромный ущерб разведке страны. Российскому читателю такой подход может показаться неочевидным. В любом случае разведка — это всегда грязное дело. Эллиотт и Энглтон заступались за Филби до последнего, а когда Филби все-таки бежал в СССР, их репутация неизбежно пострадала. Для него верность коммунистическим идеалам оказалась важнее дружбы.

Книга Макинтайра построена на достаточно малом количестве источников — он ссылается на закрытость архивов американских, британских и российских спецслужб. Тут много домыслов и пропущенных важных историй. Мало рассказано о том, как Филби завербовали, как конкретно он передавал информацию в СССР (за исключением последнего этапа его шпионской работы). Но все равно книгу прочитать стоит. Шпионы — это всегда крайне занимательно.