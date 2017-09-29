Многогранные образы Олега Ефремова

Олег Ефремов © Александр Чумичев/ТАСС

1 октября исполняется 90 лет со дня рождения Олега Ефремова — известного советского актера и театрального деятеля. Журналист и киновед Сергей Капков рассказывает о множестве образов артиста и о том, каким он запомнится будущим поколениям.

Сложнее всего написать статью о том, чья биография — давно как учебник. Олег Ефремов — человек-театр, человек-время. Ничего нового уже не скажешь. Для следующих поколений он будет тем, кем для нас сегодня являются Станиславский, Мейерхольд и Михаил Чехов. То есть громкой фамилией из летописи, портретом на стене, избитым словом "легенда".

Он, так же как и Вячеслав Тихонов, и Алексей Баталов, не играл отрицательных ролей. Иногда попадались персонажи не очень симпатичные, как мольеровский Арган в телефильме "Мнимый больной", спекулянт Сенька в ранней картине "Шли солдаты" или бывший генерал КГБ Лукин в комедии "Шапка" по пьесе Войновича, но это, скорее, исключение.

Да и врагами или мерзавцами, с которыми боролись, не щадя жизни, "светлые силы", они не были. В отличие от "породистых", недосягаемых в своей интеллигентности Тихонова и Баталова (даже когда они играли парней из народа), Ефремов оставался своим. Он был понятен и доступен. Он разговаривал, как мы, его зрители. И улыбался, казалось, не по-актерски.

Возвести такую "простоту" в ранг искусства было одной из его целей как театрального реформатора. Так начинался "Современник", и таким же постепенно становилось советское кино, независимо от того, пришел бы туда Ефремов или нет. Но он пришел и оказался очень востребованным.

Для следующих поколений он будет тем, кем для нас сегодня являются Станиславский, Мейерхольд и Михаил Чехов. То есть громкой фамилией из летописи, портретом на стене, избитым словом "легенда"

Немногие актеры обладают уникальным талантом оставаться самими собой в разных ролях, эпохах и обстоятельствах и при этом быть органичными и интересными. Возможно, это и не талант, а природный дар, та пресловутая харизма, которая всегда была в дефиците. Но Ефремов использовал этот дар по максимуму и выстроил головокружительную карьеру.

А что же будущие поколения? Каким все-таки они увидят артиста Ефремова?

Я поделил для себя его работы на три условные маски, которые он примерял перед кинокамерой. Первая и самая популярная — это простой советский парень. Не сказать чтоб красивый. Худой, длиннорукий, улыбчивый, без каких-то особо выдающихся данных. Обыкновенный! Но в этой "обыкновенности" была достоверность, жизненная узнаваемость, которой и пытаются добиться почти все актеры.

А главное, что за кажущейся внешней обыденностью ранних героев Ефремова ясно проступала их целеустремленность, определенность в жизни, сила. Если было место романтике — то и любовь. Далеко не всегда актеру нужны для этого слова. Достаточно было одних глаз.

Вспомните глаза таксиста Саши в фильме Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе"! Сцена в машине под дождем — одна из самых гениальных сцен в мировом кино. Композитор Александра Пахмутова, посмотрев этот эпизод на монтажном столе, сразу согласилась писать музыку к фильму и — более того — сочинила ее, не успев выйти за пределы киностудии. Так подействовали на нее глаза Ефремова.

В отличие от "породистых", недосягаемых в своей интеллигентности Тихонова и Баталова (даже когда они играли парней из народа), Ефремов оставался своим. Он был понятен и доступен. Он разговаривал, как мы, его зрители

Такими же простыми, хорошими парнями были комсомолец Алексей Узоров в первом фильме с участием Ефремова "Первый эшелон", инженер Щербаков в "Командировке", штурман Карцев ("Еще раз про любовь"), художник Федор ("Гори, гори, моя звезда…"), отчим Виктор ("Мама вышла замуж"), танкист Иванов ("Живые и мертвые"), даже толстовский Долохов ("Война и мир") — почему нет? И последняя роль Олега Николаевича — Дмитрий Киловатов ("Сочинение ко Дню Победы") — все тот же справедливый мужик, фронтовик, только уже сильно постаревший, всеми уважаемый и заслуженный, но готовый вступиться за товарищей в беде.

Вторая маска Олега Ефремова — честный милиционер (или чекист). Впервые появившись в этом образе в картине "Испытательный срок", артист играл бравых блюстителей порядка и в комедиях, и в лирических мелодрамах, и в остросюжетных фильмах.

В "Берегись автомобиля" это было смешно, и (редкий случай!) следователю в исполнении Ефремова даже позволили напиться за компанию с преступником. В остальных же работах ничего оригинального не было.

Просто честный офицер: "Сотрудник ЧК", "Свой", "Здравствуй и прощай", "Инспектор ГАИ"… Наверное, сюда же можно отнести и многочисленных директоров, начальников, секретарей и других руководителей, которые, конечно же, тоже были честными, ведь это глаза Ефремова!

Третья маска — озорная, сказочная. Рано или поздно все советские чиновники с их надуманными производственными страстями канут в Лету, фильмы забудутся, а волшебные истории останутся.

Кто-то вспомнит, что он отец Михаила Ефремова, еще более молодые удивятся, что это дед Никиты Ефремова. Главное, что годы спустя кто-то посмотрит "Берегись автомобиля" или "Айболит-66" и скажет: "А у всех этих Ефремовых был классный дед!"

Повзрослевшие дети с удовольствием будут пересматривать "Короля-оленя" и "Тайну Снежной королевы", актуального во все времена "Айболита-66" в постановке неистового Ролана Быкова, где удивительные артисты откровенно валяли дурака, и как это было талантливо!

Для будущих поколений шлейфа великого театрального деятеля и покорителя женских сердец Олега Ефремова уже не будет. Кто-то вспомнит, что он отец Михаила Ефремова, еще более молодые удивятся, что это дед Никиты Ефремова (а, может, будут и еще, и еще…). Захотят сравнить. Уверен, что останутся довольны. Обаяние и фантастическая органика присущи всем поколениям династии.

Кто лучше, кто хуже — это уже дело вкуса, не объективность. Главное, что годы спустя кто-то посмотрит "Берегись автомобиля" или "Айболит-66" и скажет: "А у всех этих Ефремовых был классный дед!"