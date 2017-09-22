Портные против винокуров и вселенского зла: продолжение блокбастера Kingsman

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В российский прокат вышло продолжение супергеройского боевика "Kingsman: Секретная служба". Константин Мильчин рассказывает, почему сиквел ожидаемо оказался не так хорош, как первая часть, но все равно получился смешным и достойным внимания зрителя.
У Эггси Анвина все хорошо. У него работа мечты: официально он служит в элитном ателье Kingsman, но это лишь прикрытие. А на самом деле он — агент в частной разведке и его задача ежедневно спасать мир.
Он живет со своей подружкой, белокурой Тильдой, которая красивая, умная, сексуальная, любящая, всепонимающая, а еще, по совместительству, дочка шведского короля и наследница стокгольмского престола. Эггси ладит с друзьями, коллегами, собаками и потенциальным тестем. Не жизнь, а рай на земле.
Но довольно скоро его мир рухнет, потому что всех агентов Kingsman, а заодно штаб-квартиру и бэк-офис, уничтожит злодейка по имени Поппи. Она подсадила весь мир на свои наркотики и собирается бросить вызов правительствам планеты. Из всех спасателей мира выживут только двое: Эггси и глава техподдержки под кодовым именем Мэрлин.
Человечество в беде, Галактика в опасности. Последняя надежда — в США обнаруживается похожая спецслужба под названием Statesman. У американцев с королями как-то не сложилось. Если английские агенты косят под портных, то штатовские — под продавцов алкоголя.
После короткого периода взаимного непонимания англосаксы сплотятся и начнут борьбу против вселенского зла. Начинается состязание: кто лучше — гордые бритты или американцы. По началу Новый свет будет одолевать, но, ближе к финалу, Старый возьмет свое и расставит все точки над i: скотч лучше кентуккийского пойла, джентльмены лучше ковбоев, сэр Элтон Джон (собственной персоной, между прочим) лучше Элвиса. В решающей схватке будет разорен один из символов Америки — типичный дайнер.
Хорошая новость: второй Kingsman — это два часа двадцать минут честного смеха. Плохая новость — сиквел, безусловно, хуже первой части. С одной стороны уж больно высокую планку поставил первый фильм.
Он был не просто уморительный смешной, и не просто с классными драками. Там была своя забавная идеология, которая бросала вызов политкорректности и устоям. Например, что монархия лучше демократии. Или, что аристократом быть лучше, чем обычным человеком.
Просто в мире Kingsman героя сам решал — кем ему быть, плебеем или патрицием. Но если уж назвался джентльменом, то соблюдай джентльменский кодекс. В первом фильме была определенная (хоть это и звучит глупо в случае со шпионской комедией) глубина смыслов, которой второй напрочь лишен.
Хорошая новость: второй Kingsman — это два часа двадцать минут честного смеха. Плохая новость — сиквел, безусловно, хуже первой части. Уж больно высокую планку поставил первый фильм
К тому же такой хороший первый фильм неизбежно подталкивает создателей сиквела к лени: достаточно просто повторить пару фраз или сцен из первой части и благодарный памятливый зритель тут же приходит в восторг.
Зато собрали отличных актеров — не только сэра Элтона, но еще Джеффа Бриджеса, Джулианну Мур, Холли Берри, Ченнинга Татума. Зато снова есть шутки про секс. Зато тут довольно обстоятельно издеваются над президентом США, который идеями и поступками, естественно, напоминает Трампа. Это уже традиция, в первом фильме, например, издевались над Обамой.
Зато тут классно снятые драки, в которых друг друга мочат сковородками и прочей кухонной утварью. Но вот в чем проблема — только за последние пару месяцев вышло два блокбастера, где в ключевой драке добро и зло выясняют отношения при помощи сковородки.
И снято, конечно, хорошо, но не лучше, чем во "Взрывной блондинке" или "Телохранителе киллера". При этом, на Kingsman, конечно же, надо бежать в кино. Потому что если фильм провалится, нам не снимут третьей части, а значит у франшизы не будет шанс исправиться.