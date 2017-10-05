"Бегущий по лезвию 2049": прилежные ученики не превосходят учителей

Кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049", режиссер Дени Вильнев, 2017 год © filmpro.ru

В прокат вышел "Бегущий по лезвию 2049" Дени Вильнева — сиквел фильма-вехи Ридли Скотта. События новой картины происходят аккурат через тридцать лет после того, как Рик Декард (Харрисон Форд) и его возлюбленная Рэйчел (Шон Янг) сбежали из густонаселенного Лос-Анджелеса XXI века.

У канадского режиссера получился очень красивый и очень длинный фильм о том, что зрители оригинала и без того знали. В таких случаях принято апеллировать к аргументу "нового зрителя". Мол, фильм снят для тех, кто старого "Бегущего по лезвию" не смотрел и не то чтобы собирался. Это для них сиквел с красивой цифрой "2049" в названии.

Это они познают метания репликантской души на примере актера-андроида Райана Гослинга, чей быт точь-в-точь напоминает скучную человеческую повседневность живого, помятого и отчаянного детектива Декарда с ухмылкой молодого Форда.

Это они задумаются о том, что отношения между человеком и искусственным интеллектом, если тот разовьется до самосознания, — рифма к отношению человека с богом. Узнают не с богоборческой позиции репликанта марки Nexus 6 Роя Батти (Рутгер Хауэр), а через редкие патетичные монологи изобретателя Ниандера Уоллеса (Джаред Лето), который мнит себя смесью ветхозаветного бога и Стива Джобса, называет репликантов своими ангелами и мечтает одарить их репродуктивной функцией.

Наконец, это они получат стерильное красивое будущее, где случился блэкаут 2022-го, погибли почти все электронные носители, а людей чуть не извел голод, но за семнадцать лет Лос-Анджелес стал чуть краше и даже просторнее.

"Бегущий по лезвию 2049" сшит из парадоксов: он педантично предоставляет зрителю подробнейшую информацию о мире, но некоторые данные выглядят попросту лишними в рамках самостоятельного, не думающего о сиквеле фильма, каким его считает Вильнев

Пропала "ридлискоттовская" коммуналка: город то ли заселен, то ли опустел, в домах то ли густо, а то ли и пусто. Сюжетные перипетии тут не столь важны: гораздо больше букв требует описание сеттинга, но вот оно уже перед вами — и блэкаут, и гениальный изобретатель, и простой репликант Кей (Гослинг), который тянет лямку бегущего по лезвию (охотника на роботов) при лос-анджелесской полиции.

Строгая начальница (Робин Райт) отправляет покладистого его разыскивать андроидов старых моделей, у которых есть свобода воли (Уоллес придумал, как лишить репликантов этой привилегии). При выполнении последней миссии Кей обнаруживает кости женщины-андроида, которая каким-то чудом родила. Теперь Каю нужно найти это чудо природы или робототехники.

Дальше будет несколько твистов, встреча с постаревшим Декардом в Лас-Вегасе, конфликт с ангелами-подчиненными Ниандера Уоллеса, пара твистов и еще несколько историй, которые ведут в никуда (или к сиквелу).

"Бегущий по лезвию 2049" сшит из парадоксов: он педантично предоставляет зрителю подробнейшую информацию о мире, но некоторые данные выглядят попросту лишними в рамках самостоятельного, не думающего о сиквеле фильма, каким его считает Вильнев.

Вдобавок амбициозное продолжение на самом деле так и не определилось, для кого оно: для поклонников оригинала или все-таки для "нового зрителя". Первые увидят искусственные красоты по мотивам рукотворного мира 2019-го: создатели синтезируют дух оригинала практически с раболепием.

"2049" старается максимально корректно и сочно придумать какое-то продолжение этому сюжету и этим смыслам, но оказывается, что продолжать там нечего, особенно если ученик послушно стоит за спиной учителя

Вторые познакомятся с обновленной версией фильма, который в 1982-м провалился в прокате, получил тумаков от критиков, а потом назло всем стал классикой. И дважды в эту реку войти вряд ли возможно, тем более американские кинообозреватели в восторге.

У "2049" слишком ладная биография — без конфликтов на съемочной площадке и за ее пределами. Так и в кадре тоже не хватает грубоватой и честной жизни, какая была в будущем, которое Ридли Скотт придумал по мотивам романа Филипа Киндреда Дика.

Вильнев и оператор Роджер Дикинс очень старательно симулируют оригинал, демонстрируя знакомые неоновые вывески и сочные оттенки, изредка позволяя себе новые цвета, например ярко-оранжевую пустыню Лас-Вегаса.

Редкое соседство в кадре вспышек синего и желтого напоминает о другом эффектном сиквеле, случившемся тридцать лет спустя: у морально устаревшего "Трона" в 2010-м появилось головокружительное продолжение с подзаголовком "Наследие".

"Бегущий по лезвию" — немного другая история: он до сих пор завораживает своей дремотной теснотой и запоминающимися мизансценами. "2049" старается максимально корректно и сочно придумать какое-то продолжение этому сюжету и этим смыслам, но оказывается, что продолжать там нечего, особенно если ученик послушно стоит за спиной учителя.