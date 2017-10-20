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Авель, Каин, ураган: "Геошторм" на российских экранах

20 октября, 18:35 UTC+3 Мильчин Константин
Кадр из фильма "Геошторм"

Кадр из фильма "Геошторм"

© filmpro.ru
Автор
Мильчин Константин Константин Мильчин Константин Мильчин
литературный критик, главный редактор сайта gorky.media
Профайл автора

В российский прокат вышел фантастический боевик "Геошторм". Константин Мильчин рассказывает про религиозно-философский подтекст фильма, смену гендерных ролей и главных злодеях картины.

Жили-были два брата. Старший — Джейк — стал великим изобретателем, а младший — Макс — пронырой и политиком. Когда на Землю обрушились стихийные бедствия — бури, ураганы, засухи и заморозки, старший построил космическую климатическую станцию, которая научилась контролировать изменения климата и останавливать стихийные бедствия.

Теперь у природы нет плохой погоды, но это только потому, что 600 ученых под руководством Джейка сидят на космической станции, денно и нощно охраняя мир от переохлаждения и перегрева. Что сделал младший брат Макс? Он уволил Джейка. Каин, за что ты уволил брата своего Авеля? Мне так начальство приказало.

Джейк слишком хороший для этого мира. Он хочет, чтобы станция принадлежала мировому сообществу. А вот американское правительство желает, чтобы контроль над станцией принадлежал США.

YouTube/WBRussia

Прошло три года. Без Джейка станция начала выходит из-под контроля. Сперва заморозила деревню в Афганистане. Потом перегрела несколько кварталов в Гонконге до такой степени, что яйца начали плавиться на асфальте, а кошки стали прятаться в холодильник. Сперва грешили на временные сбои. Потом поняли, что все дело в заговоре.

Еще пару лет назад все бы решили, что Джерард Батлер (царь Леонид из "300 спартанцев" и главный охранник президента из "Падения Олимпа") не очень похож на климатолога и конструктора космических кораблей, но сейчас ученые научились выглядит брутально. И Батлер в этой роли в самый раз.

Еще пару лет назад злодеями в триллере про заговор против человечества были бы китайцы, арабы, русские или какие-нибудь зловещие восточно-европейские мафиози. Но здесь иностранцев даже никто не подозревает.

С самого начала все грешат на внутриамериканские проблемы. Трамп действительно изменил Америку, причем всего за полгода с небольшим. Враг обозначается примерно на седьмой минуте фильма — это свои собственные ксенофобы и империалисты. С ними и будем бороться. В основном пафосно, иногда остроумно. И местами эффектно.

Что же до шуток, то они в основном связаны с тем, что у гендеров поменялись роли. "Геошторм" — смесь научной фантастики с боевиком. Так вот за науку отвечают мужчины, а за погони и перестрелки — блондинка на каблуках

Основное веселье начинается примерно со второй половины фильма, когда климатическая станция начинает жить своей жизнью и устраивает землянам маленький конец света. На Рио-де-Жанейро обрушиваются заморозки, прекрасные девушки в бикини превращаются в ледяные скульптуры, а на город падают сперва замерзшие птицы, а потом целый четырехдвигательный авиалайнер.

Мумбаи накрыла армия смерчей, Эмираты затопило, Москва, как и предупреждал в свое время Сергей Шнуров, сгорела. Есть у всего этого религиозно-философский подтекст — человечество заигралось в те игры, в которые положено играть лишь богу. Слишком много на себя взяло, начало менять погоду. Теперь мироздание наносит ответный удар.

Что же до шуток, то они в основном связаны с тем, что у гендеров поменялись роли. "Геошторм" — смесь научной фантастики с боевиком. Так вот за науку отвечают мужчины, а за погони и перестрелки — блондинка на каблуках.

После того как блондинка демонстрирует прекрасные навыки управления автомобилем (полицейский разворот) и умение стрелять на ходу, один из персонажей дает совет жениху блондинки: "Женись на ней".

Подводя некоторый итог: у "Геошторма" прекрасный трейлер, в котором погодные катаклизмы живописно разрушают различные города. Будем откровенны: те самые кадры из трейлера — это лучшее, что есть в фильме. Все остальное лишь скрашивает нам ожидание между разными погодными катастрофами.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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