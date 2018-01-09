Индийская свадьба — неотъемлемая часть корпоративной культуры

Индийская невеста © AP Photo/Ajit Solanki

Управляющий партнер Sistema Asia Capital India Андрей Теребенин и специалист по восточным оздоровительным практикам Екатерина Теребенина прожили в Индии два года. За это время они познакомились с местной корпоративной культурой, узнали, что такое индийская свадьба, и выработали пять правил ведения бизнеса для иностранцев в Индии.

Традиционный свадебный сезон — октябрь-ноябрь. Астрологи определяют "правильные" дни, а таковыми они являются для тысяч, и тогда — рейсы переполнены, в гостиницы не пробиться, а ночью от барабанов и литавр не уснуть. Ритм деловой жизни меняется: с унылой офисной жизни акцент перемещается на разукрашенные свадебные площадки.

"Приходите, будут только самые близкие"

Эта фраза означает, что на свадьбе будет как минимум пара тысяч человек. На первой нашей индийской свадьбе мы пытались отыскать невесту, которую хорошо знали, а наши знакомые, которых мы тормошили с расспросами, искренне не понимали, зачем нам это нужно.

Потому что индийская свадьба — не про "горько" и молодых. Скорее, это собрание акционеров квазипубличной компании, где количество приглашенных отражает ее размер. Дело в том, что индийский частный бизнес построен по семейно-клановому принципу. А другой формы общего сбора, кроме свадеб, индийская социальная мысль не придумала.

Потому что индийская свадьба — не про "горько" и молодых. Скорее, это собрание акционеров квазипубличной компании, где количество приглашенных отражает ее размер

Основу социальной ткани Индии составляют группы людей, занимающихся одним видом деятельности и привязанных к определенной территории — так называемые джати. Именно мозаика этих разноцветных джати наполняет каркас кастовой системы, вполне живой и поныне.

Пребывание внутри четко очерченной социальной группы означает соблюдение принятых там норм. Например, единый гуру (учитель), без него в Индии никуда. Молодые после завершения религиозной церемонии идут просить благословения именно гуру. Есть и договорные свадьбы — у меня есть знакомые стартаперы, занимающиеся искусственным интеллектом, и каждый из них спокойно рассказывает, что невесту ему нашла семья и дешевле будет согласиться, чем спорить.

Кланы и бизнес

Клановая структура — плоть индийской экономики. Крупнейшие семьи контролируют отрасли, семьи и общины поменьше монополизируют виды деятельности в городах и деревнях. Главная особенность каждой общины, большой или маленькой, — четкое разделение всех субъектов экономической жизни на "своих" и "чужих". Каждая община обрастает "своей" инфраструктурой и играет в ней четко определенную роль. Иногда осваиваются новые виды деятельности, но общины редко полностью отказываются от традиционных. Кроме "своих" появляются "партнеры", что придает системе эластичность — часто смотрины этих вновь примкнувших проходят на свадьбах.

Основать семейный бизнес — большая честь, потомки не будут снимать твоей фотографии с почетного места в гостиной

Семейственность в бизнесе призвана придать всей конструкции устойчивость. Каждый — звено в цепочке: принял от отца, прирасти и передай детям. Основать семейный бизнес — большая честь, потомки не будут снимать твоей фотографии с почетного места в гостиной. В каждом большом доме хозяева проведут тебя по домашнему музею с основными вехами семейного строительства.

Конечно, современная жизнь вносит коррективы: дети получают образование и уезжают в большие города. Основывают стартапы, а там работает правило, что тебе, скорее всего, придется продать созданный тобой бизнес лет через десять. Но это пока движение "против ветра".

Пять правил

Что это означает для нас — не системных иностранцев?

Правило первое: надо понимать, с кем имеешь дело. Необязательно иметь перед собой раскидистое семейное древо каждый раз, когда встречаешься с солидным бизнесменом. Но хотя бы общее понимание сэкономит время и эмоции. Полезен авторитетный брифинг на каждую встречу в формате "кто с кем и против кого".

Правило второе: надо учитывать клановость в каждодневной работе. Например, к вам приходит инвестиционный банк и предлагает доступ к своей базе частных клиентов — и все они, допустим, чайные плантаторы в Ассаме и Западной Бенгалии. Если ты "берешь" этих клиентов, тебе предстоит вписаться в тамошнюю "тусовку", ну и, естественно, не пропускать значимых свадеб. Иначе никак. Так свадьбы превращаются в работу.

Правило третье: для более осмысленного погружения в учебнике по философии стоит проштудировать главу про монизм. Это про то, когда все в этом мире исходит от Единого и между собой крепко связано. Прямых корреляций в Индии нет, надо быть готовым к конструкциям в форме шара, например. Зигзаги лучше и не упоминать.

Правило четвертое: семейный бизнес — игра вдолгую. И эта ментальность буквально пронизывает всю индийскую жизнь, и бизнес в том числе. Иногда кажется, что для индийцев важен сам процесс, а не результат, но это очень обманчивое впечатление. Вопрос в объеме и горизонте.

Семейный бизнес — игра вдолгую

Вы рассматриваете эту сделку как единичную и конкретную по результатам и срокам. Ваш индийский партнер рассматривает ее как нитку в его бизнес-ткани, переплетающуюся с другими нитями в только ему понятный узор. И без четкого горизонта планирования, потому что при наличии сложного узора (и постоянно меняющихся вводных) определять сроки бессмысленно.

И правило пятое: если вы встроитесь в систему, будете жить долго и счастливо. Любимая присказка наших индийских партнеров: "В Индии все всегда заканчивается хорошо. Если сегодня плохо, значит, это просто еще не конец истории". И тяжело только в начале, когда наскоком из аэропорта, с пятилетним бизнес-планом и годовыми КПЭ (ключевые показатели эффективности — прим. ТАСС) в портфеле. А когда матчасть усвоена, ритм пойман, движения приобрели плавность, три пары одеяний на свадьбы сшиты и график на зимние месяцы расписан — тут дело и пойдет.