Окончилось ли глобальное доминирование США

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Чего ждать от Дональда Трампа, за первый год его президентства так толком никто и не понял. Зато стало ясно, что ждать от него милостей по большому счету никто и не собирается. С Америкой или без нее поезда мировой политики движутся по собственному расписанию.

Слет "властелинов Вселенной"

Перед выступлением со своей первой тронной речью — посланием Конгрессу США "О положении страны" — Трамп съездил на Всемирный экономический форум в Давос. По язвительному определению журнала Time, этот лыжный курорт — "синоним тех безликих сил, которые управляют жизнью на земле, место, где миллиардеры собираются, чтобы обсудить с миллионерами проблемы трудящихся".

Бывший соперник Трампа по предвыборной гонке сенатор-демократ Берни Сандерс написал в Twitter: "Дональд Трамп и остальные "властелины Вселенной" собираются в Давосе в ситуации, когда шестеро богатейших людей владеют такой же собственностью, как половина населения Земли — 3,7 млрд человек. Нам необходима глобальная экономика, работающая для всех, а не только для многонациональных корпораций и супербогачей".

Рыба в воде

В политике Трамп — популист не хуже Сандерса. На предвыборных митингах он всегда выступал в защиту "забытых и униженных" соотечественников, громил финансовую элиту. Но по сути он сам олигарх, дорвавшийся до верховной власти, и в глобалистском штабе, в компании себе подобных, чувствовал себя как рыба в воде.

Со свойственной ему экспрессией и элементами художественного преувеличения Трамп рассказал коллегам о своих успехах в деле экономического дерегулирования и снижения налогов, хвалился всплеском биржевых показателей и ростом занятости — словом, репетировал "тронную речь". Заявил, что "Америка открыта для бизнеса" и "снова конкурентоспособна", что ее "первенство не означает одиночества".

При этом, правда, не забыл предупредить и о том, что Вашингтон "не станет больше смотреть сквозь пальцы на нарушения экономической справедливости, включая массированную кражу интеллектуальной собственности, промышленные субсидии и вездесущее государственное экономическое планирование". Прежде планирование к числу смертных грехов в США вроде бы не относилось.

Глобалисты во главе с организатором ВЭФ Клаусом Швабом слушали нового хозяина Белого дома благодарно, с нескрываемым облегчением. Со своей стороны хвастались обширным присутствием своих компаний в США и инвестиционными планами (причем Трамп умудрился даже пожурить за "скупость" промышленника, готового вложить $2 млрд). Но когда Шваб, по мнению собравшихся, слегка переусердствовал с поддакиванием и упомянул о том, что "лидерство" Трампа порой наталкивается на "недопонимание и предвзятость", в зале недовольно зашикали.

Чему верить

В целом и специалисты, и СМИ, причем не только в Америке, но и в Европе, восприняли выступление "верховного коммивояжера" США в Давосе (определение Общественного радио США, NPR) как неожиданно выдержанное и удачное. Хотя гость все же и там не упустил случая публично посетовать на то, "какой мерзкой, подлой, злобной и лживой бывает пресса".

Но это он сказал не в речи, написанной в основном его экономическим советником Гэри Коном (бывшим президентом инвестиционного банка Goldman Sachs и записным глобалистом), а от себя лично, в ответе на вопрос Шваба. И остается только гадать, что больше отражает взгляды самого Трампа — речи или спонтанные комментарии, включая записи в Twitter.

Со стороны, конечно, кажется логичным доверять тому, что само приходит на ум и на язык президенту США. Но практика показывает, что слова его достаточно эфемерны. Речи же и иные документы становятся политическими директивами.

Трамп, например, много раз говорил о желании поладить с Москвой и в Давосе вновь выразил надежду на это, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС (больше, кстати, он о России на форуме не упоминал). Но буквально сегодня его администрация отчиталась перед Конгрессом США в неукоснительном соблюдении жесткого антироссийского санкционного законодательства.

И дело не только в России: на ВЭФ Трамп и его люди говорили об открытости для сотрудничества и переговоров, включая многосторонние. Но на вопросы о том, означает ли это, например, возможность возвращения США в число участников Парижского соглашения по климату или Транстихоокеанского торгового партнерства, жестко отвечали, что об этом можно вести речь лишь на "новых условиях, если те будут фундаментально более благоприятными для США".

Скептические оценки

Поэтому ведущие СМИ в США не склонны обольщаться итогами Давоса. Речь Трампа там "не означает, что он присоединился к глобалистскому хору", пишет Тhe New York Times. "Большую часть прошедшего года он потратил на демонтаж той политической и экономической системы, которую отражает давосский консенсус, — разрывая или подвергая пересмотру торговые соглашения, угрожая введением импортных тарифов, стараясь обуздать иммиграционные потоки", — отмечает издание.

"Мир движется вперед, работая по торговой повестке дня, которая более не вращается вокруг Соединенных Штатов", — подчеркивает та же газета в отдельном комментарии.

"Если мировая экономика выглядит относительно стабильной, то глобальная политическая жизнь находится в состоянии брожения, — указывает со своей стороны известный обозреватель The Washington Post и телекомпании CNN Фарид Закария. — Старый мировой порядок, созданный и возглавлявшийся Соединенными Штатами, размывается, и на авансцену выходят новые великие державы… Как будет выглядеть мир, в котором гораздо больше веса будут иметь Китай, Россия, Турция и Индия?"

Время ушло?

А некоторые американские наблюдатели считают, что время глобального доминирования США, возможно, вообще уже ушло. Вопрос об этом ставит в своем комментарии по итогам Давоса журнал Time — одно из тех изданий, за которыми Трамп следит особенно пристально. Действующий президент США не раз с гордостью утверждал, что появлялся на обложках Time чаще кого-либо другого, хотя на самом деле это не так: рекорд принадлежит бывшему президенту США Ричарду Никсону.

"Возможно ли это? — пишет еженедельник. — Может ли быть, что "американский век" продлился всего 72 года — с 1945 по 2017?... Всего-то на три года дольше, чем просуществовал Советский Союз? И стоило ради этого так пыжиться?"

По мнению Time, сейчас на подъеме Китай, чей лидер был главным гостем ВЭФ в прошлом году. И стратегию двусторонних, а не многосторонних переговоров Пекин, как утверждает издание, взял на вооружение раньше Вашингтона. "Они обо всем хотят договариваться на двусторонней основе, поскольку за исключением США Китай сильнее любой другой страны", — сказал по этому поводу старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джон Алтерман.

В Давосе Трамп не говорил о том, как он представляет себе дальнейшее развитие отношений США с ведущими мировыми державами, включая Россию и Китай. Возможность для этого у него появится уже при представлении послания "О положении страны". Ждать осталось менее суток.