Беспредел и хаос: как Египет борется с лихачами на дорогах

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Многим, кто побывал в Египте, наверняка на всю жизнь страна запомнилась не только величественными историческими памятниками, курортами, своеобразным колоритом, отталкивающим и пленяющим одновременно, но и манерой вождения местных жителей. Последнее порой не поддается никакому здравому смыслу, не находит разумных объяснений и идет вразрез с привычной логикой. Все, что творится на египетских трассах, можно описать в двух словах — беспредел и хаос.

Однако хаос этот имеет свои, далекие от элементарных ПДД, неписаные и причудливые законы, которые, как это бы ни прозвучало странно, привносят в него анархичный, но все же порядок и которые желательно знать, выезжая на "большую дорогу". И чтобы не затеряться в этом бурлящем и чадящем потоке, нужно быть не только максимально внимательным, но и набраться терпения, причем вселенского масштаба.

Привычная картина

Неплохие автотрассы, пустынные и горные пейзажи, яркое солнце да хорошее настроение — ну как тут не "прибавить газку"? Вот и выжимают египетские любители быстрой езды из своих "железных коней", что называется, по полной. Лихие маневры на бешеной скорости, суетливые "скачки" из полосы в полосу, в буквальном смысле езда в три ряда там, где их всего два и второй в обратную сторону. В этих часто печально заканчивающихся автогонках и днем и ночью участвуют практически все, кто "осмеливается" выехать на дороги страны, включая большегрузы, тягачи, бульдозеры и автобусы с туристами. Даже те, у кого транспортные средства видели еще короля, делают упорные потуги, разгоняя "старушек" до запредельных скоростей.

Существует, особенно на запруженных каирских улицах, несколько негласных принципов поведения — темпераментные "потомки фараонов" едут куда и когда хотят (или видят), без устали и без повода используют клаксоны, и, главное, они во всем должны быть первыми, даже там, где нет ни места для маневра, ни особой нужды в этом. Тот же кавардак наблюдается с парковкой или остановкой по принципу "где заблагорассудится". На мелкие аварии, большие царапины и оторванные бамперы, конечно, обижаются, но быстро отходят и редко надолго заостряют внимание, ровно как и игнорируют полицейских регулировщиков и тем более светофоры. Добавляют колорита снующие по невообразимым траекториям велосипедисты и мотоциклисты, а также неторопливые и непреодолимые на узких улочках гужевые повозки и телеги, в которые, бывает, впрягаются сами египтяне.

Даже те, у кого транспортные средства видели еще короля, делают упорные потуги, разгоняя "старушек" до запредельных скоростей

Основными нарушителями и виновниками аварий на дорогах являются водители грузовиков и микроавтобусов, а также таксисты, часто садящиеся за руль в состоянии наркотического опьянения. Они не соблюдают скоростной режим, лихачат и подрезают остальных участников движения, ездят со сложенными зеркалами, а в ночное время без освещения и даже габаритов, что создает дополнительную опасность. Свою лепту привносит нехватка предупреждающих знаков и полноценной разметки, изношенность автопарка, а также "мигрирующие" "лежачие полицейские", которые по только известным их создателям причинам время от времени неожиданно появляются и так же быстро исчезают на, казалось бы, хорошо знакомых дорогах. Все это превращает езду в изматывающий "бег с препятствиями" и сплошную нервотрепку.

Преступление и наказание

На какие только меры не идут власти Египта, чтобы хоть немного вразумить местных "шумахеров" и ради их же блага снизить аварийность на магистралях. Несмотря на многочисленные нововведения в последние годы, выправить ситуацию в лучшую сторону, заставить автолюбителей поголовно соблюдать элементарные правила поведения на дорогах и уважать других участников движения не получается. Не помогают даже крупные штрафы, которые можно значительно уменьшить при обновлении техпаспорта в дорожной полиции путем недолгих, но убедительных переговоров с принимающими документы сотрудниками.

Чтобы немного умерить водительский пыл, еще несколько лет назад на столичных улицах и в других крупных городах началась кампания по установке камер слежения. Власти при помощи этих приборов обещали зорко следить за происходящим на трассах и моментально уведомлять нарушителей посредством SMS, чего, к сожалению, пока не наблюдается.

Порядок временно воцаряется, когда местные правоохранители устраивают облавы и тотальные проверки на трассах

Порядок временно воцаряется, когда местные правоохранители устраивают облавы и тотальные проверки на трассах. Но как только посты снимаются, хаос вновь берет свое и "сыны Египта", пренебрегая правилами движения, а иногда и вообще не зная их, вновь пытаются на своих "лихих скакунах" обогнать время.

За последние год-два ситуация на дорогах начала выправляться. Во всяком случае, такое впечатление складывается. Может быть, свою лепту вносят значительно подросшие и ощутимо бьющие по карманам египтян штрафы, устанавливаемые повсеместно светофоры и приставленные почти к каждому такому сигнальному огню и перекрестку стражи порядка, а может, все дело в привычке.

По официальной статистике, в результате дорожно-транспортных происшествий в 100-миллионном Египте каждый год погибают порядка 7–8 тыс. человек, а около 20−30 тыс. получают травмы. Кому-то эти цифры могут показаться незначительными в пересчете на душу населения, однако многие здесь полагают, что они серьезно занижены... А дороги — когда по личной глупости и самоуверенности, когда по недосмотру властей — продолжают собирать свою жестокую дань.

Новый закон

В октябре правительство одобрило долгожданный новый закон о дорожном движении с самыми крупными за почти полвека поправками. Среди наиболее значимых нововведений предполагается ввести 50-балльную систему штрафных очков, а превышающих лимит незамедлительно лишать прав на 30 дней.

Будет запрещена эксплуатация транспортных средств старше пяти лет в качестве общественного транспорта. Аналогичный запрет коснется и простых автолюбителей, чьи "железные жеребцы" отбегали по дорогам 20 и более лет

Кроме того, власти хотят принудительно "омолодить" автопарк страны. Будет запрещена эксплуатация транспортных средств старше пяти лет в качестве общественного транспорта. Аналогичный запрет коснется и простых автолюбителей, чьи "железные жеребцы" отбегали по дорогам 20 и более лет.

Поправки также предусматривают уголовную ответственность за установку несанкционированных "лежачих полицейских". Все желающие получить новые права или продлить свои документы обязаны будут проходить медицинское обследование на предмет употребления наркотиков. В случае если тесты покажут положительный результат, заявитель будет лишен прав пожизненно.

В Египте неоднозначно восприняли новый закон. Есть такие, кто ссылается на менталитет египтян, не привыкших неукоснительно соблюдать любые законы и живущих в большинстве своем по принципу "что не разрешено, все равно можно". Многие соглашаются с тем, что пришло время наводить порядок на трассах, но призывают власти не спешить с введением драконовских мер, а начать с повышения осведомленности граждан через СМИ.

Принесет ли ощутимые результаты нововведение, покажет время (которое, к слову, все боятся, кроме пирамид).