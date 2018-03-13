Учитель. Мастер. Глыба. Сергей Безруков вспоминает Олега Табакова

Сергей Безруков (Фигаро) и Олег Табаков (граф Альмавива) в сцене из спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро" © Александр Куров/ТАСС

Учитель. Мастер. Глыба. Огромная, щедрая, распахнутая навстречу людям душа... Бессмысленно и бесполезно говорить о том, что он значил для меня, для всех его учеников, для МХТ, "Табакерки", и какой потерей для российского театра стал его уход. Потому что все слова, которые приходят сейчас на ум, кажутся тусклыми, шаблонными, недостаточными. Хочется попрощаться с Олегом Палычем молча, потому что говорить нет сил... Была надежда, как и у всех нас, что он будет всегда. А сейчас вдруг ощущение какой-то пустоты... Он был для нас не просто учителем, он был родным человеком, практически отцом родным.

Он тот самый бесспорный авторитет, мастер, мэтр, который оказал колоссальное влияние на каждого из нас, его учеников, коллег. Он даже ровесников в общении умел ставить на дистанцию, но делал это так изящно, с присущим ему юмором, обаянием. Шутил, смешил нас всех, и это было потрясающе, но в то же время мы все всегда относились к нему с пиететом

Олег Павлович Табаков — и этим все сказано. Мэтр. Великий русский актер. Почти у всех даже великих артистов есть роли знаковые, а есть "проходные", менее удачные или малоизвестные. У Олега Палыча таких ролей, пожалуй, нет. Роли, которые он играл, знакомы всем. Знамениты и обожаемы даже герои анимационных фильмов, которые говорят его голосом. Мастер! Да, со сложным характером, но в то же время ему присуще магическое обаяние. И в ролях, и в жизни, что бы он ни делал, он завораживает. Он просто говорит или смотрит, и в этом есть какой-то сумасшедший магнетизм. Это свойство Мастера, великого Актера.

Но для меня он был, конечно же, прежде всего Учителем, и он оставался им всегда. Например, мог шутить, подкалывать, но даже в такие моменты я замечал, как он наблюдает за мной. Или у нас идет совместная сцена, я произношу монолог, а он за мной наблюдает. Очень пристально, с одной стороны, как партнер на сцене, а с другой — как учитель, мастер, который внимательно следит за своим учеником. Видел его глаза, очень добрый взгляд, и мне казалось, что он мною доволен. Во всяком случае, у меня было такое ощущение.

Развернуть Во время ХХII церемонии вручения премии Олега Табакова, 2017 год © Вячеслав Прокофьев/ТАСС Во время ХХII церемонии вручения премии Олега Табакова, 2017 год © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ловил на себе этот добрый, лучистый взгляд Олега Палыча, и понимал что он с симпатией ко мне относится на сцене, несмотря на то, что он в этот момент играет Сальери, который ненавидит Моцарта. Но в том-то все и дело, что в спектакле "Амадей" его персонаж убивает "любя", как говорится. Восторгается и в то же время уничтожает Вольфганга Амадея Моцарта.

Меня всегда восхищало в нем качество, которому стоит поучиться, — чувство собственного достоинства. Он обладал редчайшим даром — даже общаясь с чиновниками, с властью, сохранять чувство собственного достоинства так, как это мало кому удается

Олег Павлович любил подкалывать нас, своих партнеров, во время спектакля, и это означало, что ты должен быть, с одной стороны, серьезен в том, что ты делаешь, но в то же время это легкая профессия, это "веселенькое дело", как он всегда называл актерскую профессию. То есть всегда должен присутствовать вот этот азарт, бон кураж. Иначе это из вдохновенного творчества превращается в работу, это завод, цех. Актер все-таки должен приносить радость зрителям, а для этого ты сам прежде всего должен испытывать эту радость от того, что ты делаешь на сцене, быть легким, азартным, настоящим... В противном случае никакой радости не получится.

Есть такая цитата из Олега Палыча: "Наша сегодняшняя всеядность подготавливает нашу завтрашнюю ненужность". В ней много подтекстов. Нельзя браться за роли без разбора, и я всегда стараюсь отбирать материал, выбирать роли, которые еще не играл, чтобы открывать что-то новое в себе, не повторяться. Иногда он подходил и говорил укоризненно: "Серега, много работаешь". "Олег Палыч, но вы в свое время работали, по-моему, не меньше, а пожалуй, и больше". И тут же он говорит то, что нечем крыть: "Да, и заработал два инфаркта".

Меня всегда восхищало в нем качество, которому стоит поучиться, — чувство собственного достоинства. Он обладал редчайшим даром — даже общаясь с чиновниками, с властью, сохранять чувство собственного достоинства так, как это мало кому удается. У него было внутреннее осознание, что он имеет право говорить то, что он думает. И думать и поступать так, как считает нужным. По идее, этим правом обладает каждый человек, но не все им пользуются и не всякому это удается. Бывает, человек выскажется, но так, что тебе за него становится неловко. А Олег Палыч — умел.

И я стараюсь учиться у него этому, и до сих пор учусь у него многому — руководить театром, воспитывать молодых артистов, с которыми я стараюсь работать как педагог. Так же, как работал с нами когда-то Олег Павлович, который любил повторять, что воспитывает не просто актеров, а партнеров, с которыми ему приятно было бы играть на сцене. Надеюсь, что мне, как и ему, удастся когда-нибудь воспитать достойных учеников. Ведь жизнь быстро проходит, она стремительная, молниеносная. Вчера еще были студентами, а сейчас уже сами руководим театрами. Вчера еще служил в "Табакерке", а сейчас возглавляю театр Московский Губернский. Беру пример с Табакова...

Я счастлив, Олег Павлович, что ты был в моей жизни. Нам, ученикам твоим, теперь будет непросто... Мы должны быть достойны тебя.