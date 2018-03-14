Трамп по-бразильски: сможет ли депутат-десантник возглавить Бразилию

Жаир Болсонару © REUTERS/Ueslei Marcelino

Латинская Америка — не тот регион, где президент США Дональд Трамп может рассчитывать на всенародную любовь. Приписываемые ему высказывания об иммигрантах из "грязных дыр", которые многими были восприняты на свой счет, и намерения отгородиться стеной от Мексики задели гордость многих латиноамериканцев. Тем не менее в одном из государств региона растет популярность политика, который строит свою президентскую кампанию именно на эксплуатации образа Трампа. И через несколько месяцев он вполне может возглавить крупнейшую страну Южной Америки.

Депутат нижней палаты парламента Бразилии и бывший десантник Жаир Болсонару в западной прессе фигурирует не иначе как "бразильский Трамп". И это определение ему льстит. "Трамп служит для меня примером", — прямо заявил Болсонару во время своего визита в США в конце прошлого года.

Бразильский политик-консерватор полностью разделяет взгляды главы Белого дома: он выступает за право сограждан на свободное приобретение и ношение оружия, призывает к защите национальной промышленности и ограничению влияния Китая, скептически относится к необходимости отстаивать права меньшинств и предпочитает социальные сети традиционным СМИ. Действительно, в бразильской прессе сложно найти материал, в котором депутат не подвергался бы острой критике.

"Происходит то же самое, что с Трампом. Только слепой может этого не заметить", — так ответил Болсонару на вопрос издания HuffPost о том, считает ли он себя объектом преследования со стороны журналистов.

"Женоненавистник", "расист" и "гомофоб"

В отличие от Трампа, Болсонару не собирается строить стену на границе с другими государствами, однако некоторые его заявления по степени эксцентричности и популизма значительно превосходят слова американского президента. Так, в сентябре прошлого года политик пообещал обеспечить расположенному в глубинке штату Минас-Жерайс выход к океану.

"Мы поможем морю в его желании достичь Минас[-Жерайс], можете быть уверены", — сказал Болсонару сторонникам, которые встречали его в Белу-Оризонти, административном центре этого региона.

Как именно он собирается осуществить эту задачу, политик не сообщил — от Атлантического океана Минас-Жерайс отделяют десятки километров.

Более заметную полемику вызвали высказывания претендента на президентский пост в адрес женщин. Болсонару заявил, что представительницы слабого пола должны зарабатывать меньше мужчин, потому что они в любой момент могут уйти в декретный отпуск.

"Я бы не нанял женщину на ту же зарплату, что и мужчину", — сказал он в интервью в июне 2016 года, хотя и признал, что среди женщин "есть и компетентные".

Другое высказывание депутата в отношении представительницы противоположного пола и вовсе обернулось открытым против него судебным процессом. В 2014 году с трибуны парламента он заявил своей оппонентке из левой Партии трудящихся Марии ду Розариу, что ей не грозит изнасилование, потому что она этого "не заслужила". За несколько минут до этого парламентарий рассказывала о преступлениях военной диктатуры, в том числе о насилии в отношении женщин. Болсонару, как бывший военнослужащий, обиделся и эмоционально "прокомментировал" ее слова. Розариу подала на него в суд.

Депутат нелестно отзывался и о представителях сексуальных меньшинств. В 2011 году ведущие одного из телешоу спросили, как бы он отреагировал на гипотетическую нетрадиционную ориентацию его сыновей.

"Мы дали им хорошее образование. Я отец, который участвует в воспитательном процессе, поэтому такого риска нет", — ответил Болсонару.

Кроме того, он неоднократно выступал с критикой активистов, который занимаются защитой прав человека. Особое раздражение политика вызывает наличие квот в местных университетах для представителей расовых меньшинств.

"В Бразилии не должно быть привилегий ни дня индейцев, ни для белых, ни для черных, ни для геев — ни для кого; мы все бразильцы", — заявлял он.

Шансы на победу

Болсонару еще несколько месяцев назад объявил о намерении бороться за пост президента на всеобщих выборах, которые состоятся в Бразилии в октябре. Однако, как показывают опросы общественного мнения, реальные шансы занять высший пост по итогам голосования у него появились только после того, как суд вынес обвинительный приговор в отношении главного фаворита избирательной гонки — бывшего главы государства и одного из основателей левой Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Согласно бразильскому законодательству, человек, осужденный по делу о коррупции, не имеет права претендовать на выборные должности. Как показало социологическое исследование, проведенное в начале марта по заказу Национальной конфедерации транспорта, если Лула да Силва не добьется отмены приговора и не будет зарегистрирован кандидатом, фаворитом избирательной гонки становится именно Болсонару. За него в первом туре готовы проголосовать около 20% опрошенных.

Во втором туре он также может рассчитывать на победу, хотя на этом этапе многое будет зависеть от личности его соперника.

"Второй по популярности [после Лулы да Силвы] претендент — это ухудшенный Трамп. Чем все это закончится, если мы, порядочные люди, не объединимся, чтобы противостоять этому?" — так прокомментировал результаты опроса председатель Бразильской социалистической партии Карлос Сикейра.

Зато сторонники Болсонару наводнили социальные сети комментариями, в которых высказывают уверенность в победе политика и называют его легендой и Мессией — полное имя депутата, которое ему дали религиозные родители, звучит как Жаир Мессиас ("Мессия") Болсонару.

Причины успеха

При всех сходствах Трампа и Болсонару, о которых так любят упоминать и сам бразильский политик, и представители местной прессы, между ними есть и принципиальное различие.

Если президент США до своего избрания руководил собственным бизнесом, то управленческий опыт депутата из парламента крупнейшей южноамериканской страны стремится к нулю. Отвечая на вопросы о своей экономической программе, он не раз попадал в неловкую ситуацию, так как не был знаком со многими специфическими терминами. В итоге Болсонару стал говорить, что не обязан разбираться во всех сферах жизни страны, а экономический блок полностью доверит профильному министру, которого наймет из числа компетентных профессионалов.

Однако ни эксцентричные высказывания, ни отсутствие четкой экономической программы у претендента на высший государственный пост не привели к падению его рейтинга. Во многом популярность Болсонару объясняется разочарованием бразильцев традиционными политиками из крупных партий, их повторяющимися обещаниями и коррупционными скандалами.

Речь идет о латиноамериканской версии бунта против политкорректности и местного истеблишмента — чередующихся во власти левых и правоцентристских партий. По мнению многих бразильцев, в пользу Болсонару говорит тот факт, что несмотря на длительное участие в политической жизни, он никогда не был связан с ее главными игроками и не занимал заметных государственных должностей. На прошлой неделе депутат перешел из фракции Социал-христианской партии Бразилии во фракцию Социал-либеральной партии. Оба этих политических движения не имеют большого представительства в парламенте и не ассоциируются у населения с коррупционными скандалами, которые потрясли страну в последние годы.

Кроме того, многим бразильцам, уставшим от постоянного роста преступности, импонирует военное прошлое Болсонару. Считается, что бывший десантник будет проводить политику "твердой руки" в сфере общественной безопасности, которая на фоне постоянных сообщений об убийствах и грабежах стала едва ли не главным предметом беспокойства граждан. Болсонару уверяет, что повторит успех Трампа, в который, по словам депутата, тоже мало кто верил.