Здешние выборы, нездешняя злость: есть ли у американцев компромат на Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин © Михаил Метцель/ТАСС

Намеки на то, что западные спецслужбы "все про нас знают, только до поры не говорят", звучали очень давно. Но есть ли у американцев и их друзей реальный компромат на Владимира Путина? Нет. Если бы был, уже предъявили бы.

А значит, и не было у них ничего в загашнике. С этим заданием их спецслужбы не справились. Так ничего и не накопали, хотя уже сколько лет бьются.

Почему я так думаю? Ну, во-первых, просто из-за фактора времени. Оно не уходит, оно уже ушло.

До президентских выборов в России остались считаные дни. Организовывать вбросы и сливы поздно — тем более из-за рубежа. Такие вещи делаются заранее. В Америке, где общенациональные выборы проводятся "во вторник после первого понедельника ноября", убийственные предвыборные утечки традиционно именуются "октябрьскими сюрпризами".

Во-вторых, из-за фактора оголтелости. Озлобленность в отношении России и ее лидера в большей части вашингтонского политического истеблишмента сейчас такая, что для раздувания истерии создаются и используются любые поводы и предлоги. О том, чтобы чего-то посовеститься или что-то приберечь про запас или из политеса, и речи нет. Да и на что приберегать? Бог знает, соберется ли Путин еще куда-то баллотироваться.

Знают и молчат?

Намекам на всезнание западных спецслужб, насколько я могу судить, многие в России верили — кто с горечью и тревогой, кто со злорадством и предвкушением.

Но на практике ожидания не оправдывались. Помню, в начале 2016 года наделали шума высказывания тогдашнего куратора профильного направления в Минфине США Адама Шубина о коррумпированности высшего российского руководства. Вскоре после этого началась публикация так называемого "Панамского досье" и раскручивание сюжета с офшорами виолончелиста Сергея Ролдугина.

Однако по его итогам один мой заокеанский приятель съерничал: мол, еще одно такое разоблачение, и нам на портретах национального лидера придется нимб пририсовывать.

В начале 2017 года разведсообщество США представило "городу и миру" свои домыслы относительно "российского вмешательства" в американские президентские выборы, на которых победил Дональд Трамп. Я читал публичную версию того доклада и, честно говоря, поразился, насколько непрофессионально и неубедительно она выглядела. Достаточно сказать, что чуть ли не главным злодеем в ней изображался российский международный телеканал RT.

Да что я. Флагман американской журналистики — газета The New York Times в те дни писала:

В публичном докладе нет главного, чего с наибольшим нетерпением ожидали многие американцы: твердых доказательств, которые подкрепляли бы утверждения наших властей о том, что Россия срежиссировала атаку на выборы"

И по сей день в Москве требуют таких доказательств, а в Вашингтоне отказываются их предоставлять.

Наконец, еще один и совсем свежий пример. В январе текущего года в Вашингтоне был обнародован так называемый "кремлевский список", призванный разоблачить смычку власти и денег в России. Информация в нем оказалась скопированной из журнала Forbes, его сравнивали с телефонным справочником, вообще над ним не потешался только ленивый.

Как найти черную кошку в темной комнате

Хотя в общем-то речь идет о вещах серьезных и к веселью совсем не располагающих. Нас ведь всерьез убеждают, будто горстка российских хакеров при копеечных затратах чуть ли не обеспечила Трампу победу на выборах в США. Заставляют поверить, будто наши олимпийцы нечестно добывают свои награды; будто пресловутый мельдоний у нас, несмотря на строжайший контроль, продолжают принимать все вплоть до керлингистов, которым он вроде бы и вообще ни к чему. Стращают, будто "рука Москвы", вооруженная смертоносными химикатами, дотягивается аж до идиллической Британии, которая со своей стороны начинает грозить России кибератаками.

И все это аккурат под наши собственные выборы и под скорый чемпионат мира по футболу. Видимо, для того, чтобы ни у кого уже и тени сомнения не осталось, что нам сам черт не брат.

Мне лично все это говорит, во-первых, о том, что если тебе поручено поймать в темной комнате черную кошку, а ее там нет, то можно ее туда и запустить. А во-вторых, что пока политический заказ остается в силе, за исполнителями дело не станет. Так что можно и даже нужно ждать новых провокаций.

"Инструментарий известен"

Это подтвердил мне и председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны Андрей Климов. Как он рассказал, в марте ожидается вброс нового псевдодокументального фильма о Путине в контексте внутриполитической жизни в России.

Собеседник напомнил, что такого же рода фильм не так давно демонстрировался британской телекомпанией Би-би-си. По его убеждению, "на нормальных людей, на население" России такая продукция повлиять не способна.

Предпринимаются также шаги, призванные любыми способами снизить явку на выборы. "Есть данные, что через разного рода социальные сети пытаются внушить несовершеннолетним нашим согражданам, чтобы они чуть ли не выкрадывали паспорта у родителей", — привел пример Климов, добавив, что говорит вполне серьезно.

Наконец, сенатор не исключил возможности "целевых кибератак", в том числе и на "сетевые платформы ЦИК" России, призванных "создать атмосферу нервозности и недоверия к итогам голосования". "Это все, уверяю вас, мы в полном объеме получим", — сказал он.

В дальнейшем, по его убеждению, раздастся целый хор голосов, ставящих под сомнение итоги волеизъявления россиян. "В общем, такие чудеса будут, но весь инструментарий их нам более-менее известен", — подчеркнул председатель комиссии по защите госсуверенитета.

Лодку уже не раскачать

Между тем времени до выборов остается все меньше. "За два-три дня лодку сильно не раскачаешь", — сказал мне политтехнолог Виталий Шкляров. Сейчас он занят в штабе Ксении Собчак, а прежде был известен участием в предвыборных кампаниях Барака Обамы и Берни Сандерса. Его работа отмечалась в США профессиональными наградами.

Шкляров считает, что в целом все зависит от конкретных обстоятельств. Он напомнил, что, например, во Франции и в США в последних президентских гонках интрига сохранялась до самого финиша, до последних дней.

Но в России, на его взгляд, судя "по шкале накала" борьбы, избирателей сейчас уже "мало чем можно удивить". Вокруг Павла Грудинина, которого не защитила никакая швейцарская банковская тайна, штормит постоянно. "Свои скандалы", пусть и скромные, были у той же Собчак и Владимира Жириновского. "Не затронуты только Григорий Алексеевич Явлинский и Владимир Владимирович Путин", — сказал специалист.

Нужно ли врать партнерам

Жириновский недавно приходил на очередную пресс-конференцию к нам в ТАСС — по его собственному признанию, в основном из-за того, что не добился дополнительного эфирного времени на телевидении. Из его высказываний мне лично больше всего запомнилась критика действующего президента за то, что тот… не лжет зарубежным партнерам.

Лидер ЛДПР доказывал, что Россию все постоянно пытаются обмануть. На его взгляд, Москва должна действовать в том же духе. Так сказать, "с волками жить — по-волчьи выть". А Путин принципиально держит слово

На самом деле я не раз слышал от разных зарубежных политиков, как высоко они ценят именно это качество своего российского партнера. Например, об этом неоднократно публично упоминал еще в бытность президентом США Джордж Буш-младший. А в сегодняшней сложной международной обстановке надежность и предсказуемость еще дороже — и в политике, и в торгово-экономических делах. Повсюду, включая Ближний Восток.

Кстати, в свете событий последних дней уместно напомнить, что, как не раз подтверждал Путин, Россия полностью уничтожила свой запас боевых отравляющих веществ. Москва также сыграла решающую роль в ликвидации запасов химического оружия в Сирии.

Действующий президент России умеет уважать себя и других. Надо думать, во многом и поэтому у него чужая брань на вороту не виснет.