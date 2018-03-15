Каир открыт, Хургада на очереди

© Марина Лысцева/ТАСС

Событие, которого многие так долго ждали, наконец свершилось. Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Каир с 11 апреля и открыла 13 марта продажу билетов.

Проживающие в Египте россияне (точнее, соотечественницы) были приятно удивлены стоимостью билетов, которая оказалась сопоставима или ниже транзитных маршрутов. Знаю, что обрадовались новости не только в России, но и в Белоруссии, где многие до сих пор предпочитают стыковку в Москве другим пересадочным точкам.

Этому объявлению предшествовала целая череда инсинуаций, слухов и сплетен относительно точных сроков запуска полетов, отмашку которым своим указом президент Владимир Путин дал 4 января этого года. Еще более двух месяцев ушло на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания, а также решение важного вопроса о присутствии в аэропорту Каира российских сотрудников безопасности. Собственно, во многом из-за последнего пункта, насколько известно, и произошли определенные неувязки и накладки со сроками.

Все это время журналисты обзванивали официальных представителей и свои неофициальные источники в надежде хоть как-то прояснить судьбу полетов, а потенциальные пассажиры лишь увеличивали нагрузку на агрегаторы авиабилетов в надежде поймать открытие заветного бронирования и каждый раз сильно расстраивались.

Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir еще не определился с датой запуска первого рейса в Москву, ссылаясь на необходимость завершения некоторых процедур, связанных с получением операционных лицензий. Компания уже получила слоты в аэропорту Домодедово и планирует, как и до отмены полетов более двух лет назад, осуществлять рейсы три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

В Хургаду на автобусе

Шумиха вокруг открытия прямых рейсов непосредственно затрагивает интересы лишь относительно небольшого процента россиян из числа тех, кто работает или на постоянной основе проживает в Египте, в первую очередь в Каире. Таких наберется несколько тысяч. Сотни тысяч мечтающих о Красном море российских туристов по-прежнему вынуждены будут летать на курорты с пересадками. Переговоры о запуске чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх еще только стоят на повестке дня в апреле.

Пока первый чартер реально поднимется в небо, может пройти еще несколько месяцев, учитывая, что ситуация с обеспечением безопасности в аэропортах курортных зон, по оценкам специалистов, несколько хуже, чем в столице, где россиян будет обслуживать новый, модернизированный терминал. А курортный сезон, однако, не ждет, хотя туроператоры уже вовсю предлагают путевки.

Вопрос: как добираться из Каира до отелей, расположенных что в сторону Хургады, что — Шарма-эш-Шейха на расстоянии 500 км от столичного аэропорта?

Безусловно, египтяне предоставляют свои варианты решения проблемы. Один из них — экскурсионный пакет, предусматривающий проведение пары-тройки дней в Каире с осмотром достопримечательностей, в том числе пирамид, древних мечетей и других интересных вещей. После этого туристов на комфортабельных автобусах доставят в курортную зону, до которой... часов шесть-восемь пути! Не каждый, да еще с ребенком, отважится на такое путешествие через пустыню, горные серпантины, преодолевая страх попасть в аварию, которые одно время происходили очень часто.

Летим!

Египетские власти за минувшие годы приняли немало мер для обеспечения безопасности туристов. Но ни дополнительные водители, ни вводимые в строй новые шикарные участки трасс, в частности до Хургады, не выбьют из египтян любовь к скорости и лихачеству, даже если ты сидишь за рулем огромного автобуса. Железнодорожное сообщение до курортов отсутствует.

Поэтому, на мой взгляд, безальтернативным пока вариантом остается воздушное сообщение с пересадкой в Каире на внутренние авиарейсы. Но аналогичные предложения есть и у других крупных международных авиаперевозчиков, выполняющих полеты на красноморские курорты.

Как бы то ни было, первая ласточка уже вот-вот будет запущена. Египтяне в предвкушении потирают руки, ожидая наплыва россиян, времени для подготовки было достаточно.

А те, кто уже в первые сутки успел купить билеты до Москвы, пребывают на седьмом небе от счастья. Летим!