Выбор сделан: о чем говорят результаты голосования 18 марта

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Выборы президента состоялись. Депутат Государственной думы Рифат Шайхутдинов — о том, что демонстрируют их результаты и какие выводы можно сделать из выбора граждан.

Итоги выборов 18 марта — это, во-первых, выражение доверия президенту. Доверия его работе по ликвидации последствий краха СССР, его действиям по восстановлению суверенитета страны в непростой международной ситуации. Отдав голоса за Владимира Путина, граждане России не только сформулировали свое отношение к его деятельности за все годы правления, но и продемонстрировали, что доверяют ему будущие преобразования в стране. Это демонстрация того, что в непростой международной ситуации, которая усложняется с каждым днем, доверить страну можно только человеку опытному, понимающему все эти сложности.

Во-вторых, выборы показали, что в последние 18 лет в России сформировался курс, направленный на восстановление суверенитета и противодействие распаду страны. И народ поддерживает и этот курс, и лично Владимира Путина, который этот курс олицетворяет и формирует. Неловкие попытки злопыхателей говорить о культе личности смешны и свидетельствуют как минимум о непонимании ситуации в стране.

В-третьих, выборы продемонстрировали единство страны, единство нации. Англия раскололась в вопросе Brexit практически пополам. Победа Трампа в США, которую мало кто ожидал в Европе и мире, — явная демонстрация того факта, что в американском обществе что-то не так. США раскололись в своих предпочтениях, и это не партийный раскол между республиканцами и демократами, это раскол общества в выборе целей и приоритетов. Наша страна в отличие от Англии или США не расколота, народ России един в своем выборе президента и курса.

Доверие, которым граждане России наделили президента, беспрецедентное — побиты все рекорды и по явке, и по поддержке как в процентах, так и абсолютных цифрах. Мандат доверия граждан велик, и это налагает огромную ответственность, формирует большие надежды. Продолжение курса страны, укрепление суверенитета не могут не вызвать противодействия "мирового гегемона". Ситуация обнажилась — Россия выбрала свой путь. Нас ждут непростые времена. И как сказал президент в своем послании Федеральному собранию, "сильная страна должна обладать сильной экономикой", чтобы отстоять свой курс и свой выбор суверенности. Ожидаем существенных изменений в экономике и внутренней политике. С победой нас, страна!​