Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости
Интервью Первые лица Первые лица регионов

Экспертные мнения

Данный контент доступен для просмотра на персональных компьютерах и планшетах

Перейти на главную страницу

Выбор сделан: о чем говорят результаты голосования 18 марта

19 марта, 14:15 UTC+3 Шайхутдинов Рифат
© Михаил Метцель/ТАСС
Автор
Шайхутдинов Рифат Рифат Шайхутдинов Рифат Шайхутдинов
Депутат Государственной думы
Профайл автора

Выборы президента состоялись. Депутат Государственной думы Рифат Шайхутдинов — о том, что демонстрируют их результаты и какие выводы можно сделать из выбора граждан.

Итоги выборов 18 марта — это, во-первых, выражение доверия президенту. Доверия его работе по ликвидации последствий краха СССР, его действиям по восстановлению суверенитета страны в непростой международной ситуации. Отдав голоса за Владимира Путина, граждане России не только сформулировали свое отношение к его деятельности за все годы правления, но и продемонстрировали, что доверяют ему будущие преобразования в стране. Это демонстрация того, что в непростой международной ситуации, которая усложняется с каждым днем, доверить страну можно только человеку опытному, понимающему все эти сложности.

Во-вторых, выборы показали, что в последние 18 лет в России сформировался курс, направленный на восстановление суверенитета и противодействие распаду страны. И народ поддерживает и этот курс, и лично Владимира Путина, который этот курс олицетворяет и формирует. Неловкие попытки злопыхателей говорить о культе личности смешны и свидетельствуют как минимум о непонимании ситуации в стране. 

СПЕЦПРОЕКТ

Все, что нужно знать о президентской гонке и процедуре голосования в России

Биографии кандидатов и часто задаваемые вопросы — в спецпроекте ТАСС

В-третьих, выборы продемонстрировали единство страны, единство нации. Англия раскололась в вопросе Brexit практически пополам. Победа Трампа в США, которую мало кто ожидал в Европе и мире, — явная демонстрация того факта, что в американском обществе что-то не так. США раскололись в своих предпочтениях, и это не партийный раскол между республиканцами и демократами, это раскол общества в выборе целей и приоритетов. Наша страна в отличие от Англии или США не расколота, народ России един в своем выборе президента и курса.

Доверие, которым граждане России наделили президента, беспрецедентное — побиты все рекорды и по явке, и по поддержке как в процентах, так и абсолютных цифрах. Мандат доверия граждан велик, и это налагает огромную ответственность, формирует большие надежды. Продолжение курса страны, укрепление суверенитета не могут не вызвать противодействия "мирового гегемона". Ситуация обнажилась — Россия выбрала свой путь. Нас ждут непростые времена. И как сказал президент в своем послании Федеральному собранию, "сильная страна должна обладать сильной экономикой", чтобы отстоять свой курс и свой выбор суверенности. Ожидаем существенных изменений в экономике и внутренней политике. С победой нас, страна!​

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018

Интервью

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс

Президент МПК: хотим, чтобы паралимпийцы из России выступали под флагом страны

Эндрю Парсонс в интервью ТАСС - о позиции по восстановлению ПКР и выступлении россиян на Паралимпиаде в Пхёнчхане

Мевлют Чавушоглу

Глава МИД Турции: нужно отказаться от всех торговых ограничений с Россией

Мевлют Чавушоглу в интервью ТАСС — о позиции Анкары по сирийскому вопросу, операции "Оливковая ветвь" в Африне и реализации "Турецкого потока"

Мария Захарова

Мария Захарова: люблю каблуки, сирень и мечтаю о дне без телефона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Международный женский день рассказала в интервью ТАСС о том, что понятно и дорого ей как женщине
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов