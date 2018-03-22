Южная Корея и "проклятие президентов"

Ли Мён Бак © EPA-EFE/JEON HEON-KYUN/POOL

Прокуратура Республики Корея на днях запросила ордер на арест бывшего президента страны Ли Мён Бака, обвиняемого в злоупотреблении властью и взяточничестве. Он стал стал очередной жертвой так называемого "президентского проклятия" — поголовно все лидеры Республики Корея либо их ближайшие родственники в итоге оказывались в тюрьме либо покидали свои посты в результате убийств, переворотов, народных протестов или импичмента и даже лишали себя жизни.

Следователи подозревают, что Ли Мён Бак, занимавший высший государственный пост с 2008 по 2013 год, получил более $10 млн от Национальной разведывательной службы (НРС), представителей бизнеса и других лиц и организаций. Экс-президент также может быть причастен к растрате государственного бюджета и многочисленным эпизодам злоупотребления властью.

В ходе продолжавшегося 21 час допроса бывший глава Южной Кореи под давлением неопровержимых доказательств признался в присвоении около $100 тыс. из секретных неподотчетных фондов НРС. При этом он отверг остальные обвинения в свой адрес, назвав их политически мотивированными. Впрочем, практически нет сомнений в том, что следствие располагает серьезными уликами и по другим эпизодам, а значит, Ли с большой долей вероятности вскоре отправится в тюрьму. Учитывая судьбе его предшественников, этому, кажется, никто не удивится.

Дворцовые перевороты

После освобождения Корейского полуострова от японской оккупации и его разделения на две части — Юг и Север первым президентом Республики Корея в 1948 году стал американский ставленник Ли Сын Ман.

Ни одному из президентов страны не удалось закончить свой срок без тех или иных драматичных поворотов

Придя к власти, он быстро позабыл о предвыборных обещаниях демократических перемен и, фактически узурпировав власть, смог продержаться на высшем государственном посту три срока подряд. В 1960 году он вновь победил на выборах, но народ, рассерженный откровенными махинациями властей при голосовании и уставший от расцветшей при правлении Ли коррупции, вышел на улицы. В результате противостояния с армией и полицией погибли более ста демонстрантов, но в итоге силовики перешли на сторону восставших.

Ли Сын Ман вынужден был отказаться от поста президента и бежал на военном самолете США на Гавайи, где и умер в 1965 году.

Вслед за ним президентом Южной Кореи был избран Юн Бо Сон, который продержался у власти меньше года и в 1961 году был свергнут генералом Пак Чон Хи. Изначально последний обещал, что не останется на высшем посту более двух сроков подряд, но в итоге установил рекорд по времени пребывания у власти в Корее.

Пак Чон Хи многое сделал для развития страны, заложив основы того, что впоследствии назовут "южнокорейским экономическим чудом", но правил при этом далеко не демократическими методами, подавляя гражданские свободы, жестоко расправляясь с диссидентами и нарушая конституционные права граждан. В итоге в 1979 году диктатора застрелил один из его самых доверенных лиц — директор корейского Центрального разведуправления Ким Чжэ Гю.

После убийства Пак Чон Хи власть перешла к премьер-министру Чхве Гю Ха, который стал исполняющим обязанности президента. Чхве пообещал стране демократические реформы и в декабре 1979 года был официально избран очередным президентом. Однако уже через несколько дней он пал жертвой военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном.

Особняки и горы денег

Нового диктатора жители страны встретили протестами, на которые он ответил жесткими репрессиями. Самым известным эпизодом стало кровавое подавление силами армии демократического восстания в городе Кванчжу в мае 1980 года. Несмотря на это, протесты ширились по всей стране, и Чон Ду Хван вынужден был согласиться на широкомасштабные демократические реформы, включая прямые выборы президента и ограничение правления для одного человека лишь одним сроком.

Ким стал первым за 30 лет гражданским президентом страны, кто смог полностью отработать свой срок

В феврале 1988 года впервые среди всех южнокорейских лидеров Чон Ду Хван без эксцессов завершил свое правление, проиграв на всеобщих выборах Ро Дэ У. Новый президент — также бывший военный — спокойно отработал положенные пять лет, уступив свой пост в феврале 1993 года представителю демократического лагеря Ким Ён Саму. Ким стал первым за 30 лет гражданским президентом страны, кто смог полностью отработать свой срок.

Новый лидер страны развернул масштабную кампанию по борьбе с коррупцией, и одними из ее первых жертв пали как раз Чон Ду Хван и Ро Дэ У. Расследование вскрыло беспрецедентные размеры организованных ими хищений. Весь мир обошли видеокадры из подвалов их особняков, буквально заваленных деньгами. Дело удалось довести до суда, который приговорил Чон Ду Хвана к высшей мере наказания, а Ро Дэ У получил более 20 лет тюрьмы. Спустя некоторое время наказание смягчили, а через несколько лет узников и вовсе освободили по амнистии.

Дела семейные

Ким Ён Сам, судя по всему, был человеком честным и не был замечен в каких-либо нарушениях. Однако "проклятие" коснулось его младшего сына, который отправился в тюрьму на три года за коррупцию, а отцу пришлось приносить публичные извинения. Тем не менее можно сказать, что из всех лидеров Южной Кореи Ким Ён Саму повезло больше всех.

В 1998 году новым президентом стал известный борец за права человека Ким Дэ Чжун, ставший впоследствии первым лауреатом Нобелевской премии мира от Южной Кореи. Эту награду он получил за первый в истории межкорейский саммит 2000 года с лидером КНДР Ким Чен Иром.

Ким Дэ Чжуна также подвели дети. Два его сына были признаны виновными в незаконном лоббировании, коррупции, злоупотреблении служебным положением и осуждены на различные тюремные сроки. Впоследствии выяснилось, что и историческая встреча с Ким Чен Иром стала возможна лишь потому, что Ким Дэ Чжун согласился выплатить КНДР за это $500 млн.

На смену Ким Дэ Чжуну пришел также представитель прогрессивного лагеря Но Му Хён. Он пострадал из-за своего старшего брата и ряда близких друзей, которые оказались на тюремных нарах за коррупцию. Самого президента после завершения срока также обвинили в незаконном получении $6 млн. За несколько дней до первого допроса он покончил с собой, бросившись со скалы.

В 2008 году к власти пришел Ли Мён Бак, который еще до этого становился объектом расследований, но всегда выходил сухим из воды. Итогом его президентства стало тюремное заключение его старшего брата и свояченицы. Однако, как становится все более отчетливо видно, вскоре "присесть" придется и самому Ли.

В феврале 2013 года первым в истории президентом-женщиной в Корее стала Пак Кын Хе — дочь того самого диктатора Пак Чон Хи. Избиратели связывали с ней большие надежды, но в итоге получили первый в истории страны импичмент.

Оказалось, что Пак не только способствовала незаконному обогащению своей близкой подруги Чхве Сун Силь, но и допустила ее к фактическому руководству государством. Когда эти факты всплыли наружу, в стране начались многомиллионные демонстрации, игнорировать которые не смогла даже правящая партия.

В декабре 2016 года парламент вынес Пак Кын Хе вотум недоверия, а уже в марте она отправилась в следственный изолятор. В настоящее время подходит к концу судебное разбирательство по ее делу, и, судя по всему, экс-президенту светит от 20 до 30 лет тюрьмы.

Проклятие или закономерность?

Суммируя изложенное выше: с момента основания Республики Корея в 1948 году один президент с позором бежал из страны, один был убит, один приговорен к смерти, еще один — к пожизненному заключению, еще одного, скорее всего, ожидает длительный тюремный срок. На арест еще одного вот-вот выдадут ордер. У троих лидеров в тюрьму отправились близкие родственники.

Почему так происходит? Есть одно довольно рациональное объяснение, которое, впрочем, не касается того, что произошло до 1987 года. Дело в том, что принятая тогда конституция для предотвращения захвата власти ограничивает полномочия президента одним сроком. Поэтому приходящие к власти лидеры, чтобы уложиться в отведенные пять лет, вынуждены слишком активно браться за преобразования, наживая себе в этом процессе много влиятельных врагов. Впоследствии недруги жестоко отыгрываются на них, и эта история повторяется вновь и вновь.

Так что, на мой личный взгляд, нет никакого "проклятия президентов". Зато есть множество человеческих трагедий.