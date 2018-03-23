Путину и Трампу работать вместе еще шесть лет

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп © Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин обновил свой мандат, одержав убедительную победу на недавних всеобщих выборах. Его американский коллега Дональд Трамп в 2020 году скорее всего добьется переизбрания еще на четыре года. Так оценивает ситуацию молодой, но уже известный в профессиональных кругах американский политтехнолог белорусского происхождения Виталий Шкляров.

Прошедшую российскую предвыборную кампанию он отработал в штабе Ксении Собчак и намерен в дальнейшем продолжать взаимодействие с ее командой, хотя пока возвращается домой за океан. В прошлом он участвовал в предвыборных гонках демократов Барака Обамы и Берни Сандерса в США, имеет профессиональные награды.

Результатами работы в России собеседник, по его словам, "более чем доволен". Его кандидат получила поддержку свыше 1,2 млн избирателей, добилась существенного снижения своего негативного рейтинга, укрепилась в намерении строить новую политическую партию. Конкретные показатели, по мнению Шклярова, для Собчак сейчас не так уж и существенны, поскольку впереди у нее просматривается еще немало политических циклов, которые он сравнил с олимпийскими. Сам он, по словам молодого человека, готов будет наездами в них участвовать.

"Гордость отобрать нельзя"

Важны же количественные итоги состоявшихся выборов, с точки зрения политтехнолога, прежде всего "для администрации президента" РФ: как показатели эффективности ее собственной деятельности, работы государственной "машины пропаганды", наконец — "сплоченности людей вокруг действующего президента Российской Федерации".

Американец, кстати, охотно признает, что Владимиру Путину изначально не было равных на выборах. Что бы кто ни говорил, "это не отменяет того, что у Владимира Владимировича высокая поддержка. Точка. Владимир Владимирович [в любом случае] победил бы в первом туре. Точка", — сказал он.

Еще год назад Шкляров в беседе с американским журналистом Гленном Гринуолдом, известным своей ролью в публикации разоблачений диссидента-правдоискателя Эдварда Сноудена, предупреждал, что попытки нажима на Россию контрпродуктивны для Запада и ведут лишь к единению людей, включая и либералов, вокруг действующего главы российского государства. Теперь жизнь подтвердила этот прогноз, хотя собеседника это особо и не радует.

"Скандалы, к сожалению, (потому что это не те скандалы, которыми можно гордиться) в данном случае произвели позитивный эффект с точки зрения явки и сплочения, — сказал он. — Я не то чтобы великий провидец, это все очевидно, вот я об этом тогда и сказал".

Под скандалами в данном случае подразумеваются непрерывные нападки на Россию по самым разным поводам — от хакерских атак в политике и использования допинга в спорте до загадочного покушения на бывшего британского шпиона. "Да — и история с Трампом, и история с Терезой Мэй, и санкции те же самые помогали явке [в поддержку] Владимира Путина, — сказал американский политтехнолог. — Когда с Запада есть определенный прессинг, а внутри страны Кремль это использует как пропагандистское оружие в своих целях, очень все хорошо работает. Видно, что и народ, и элиты сплачиваются за спиной национального лидера".

Видно, что и народ, и элиты сплачиваются за спиной национального лидера

"По-моему, гордость — это то, что у человека отобрать нельзя. Она сохраняется в любой ситуации", — добавил собеседник. По его словам, он частенько пытается объяснять "людям на Западе", что "русский человек — как пружина: его тяжело очень сдавливать, сжимать". И к тому же надо иметь в виду, что "в любой момент пружина может стремительно разжаться", часто с непредсказуемыми последствиями.

Откуда "винтики"

На вопрос о том, что его удивило в прошедшей гонке, Шкляров ответил, что, на его профессиональный взгляд, неудачно сработала команда КПРФ, выдвинувшей кандидатом в президенты страны Павла Грудинина.

"В принципе неплохой был кандидат, и эффект новизны очень сильно сработал, — сказал политтехнолог. — [Геннадий] Зюганов сделал рокировку, придал ему очень хорошую кинетическую энергию полета, но они плохо рассчитали траекторию, и ракета улетела черт знает куда".

В целом же белорусского американца, по его признанию, "не перестает удивлять нежелание людей участвовать в политике, неумение увидеть причинно-следственную связь между сменяемостью власти и ростом уровня жизни, экономического благосостояния". На его взгляд, "каждый американец чувствует себя шурупчиком большой машины", без которого и собираемый автомобиль в конечном счете не сойдет с конвейера, "а у нас такой связи нет".

Каждый американец чувствует себя шурупчиком большой машины

Кстати, Шкляров часто произносил "у нас", имея в виду именно Россию. А в данном конкретном случае стоит, видимо, вспомнить и о том, где и в каком контексте появилось сравнение человека с винтиком. На самом деле это цитата из тоста Иосифа Сталина на приеме в Кремле в честь участников Парада Победы летом 1945 года.

"Я бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов мало и звание незавидное, — сказал тогда советский лидер, буквально через пару дней произведенный в генералиссимусы. — За людей, которых считают "винтиками" великого государственного механизма, но без которых все мы — маршалы и командующие фронтами и армиями — говоря грубо, ни черта не стоим. Какой-либо "винтик" разладился — и кончено. Я подымаю тост за людей простых, обычных, скромных, за "винтики", которые держат в состоянии активности наш великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела".

"Трамп удержится на два срока"

Сравнив черты национального характера русских и белорусов, мы со Шкляровым пришли к общему мнению, что первым свойственна размашистость во всем, а вторым — осмотрительность, основательность, осторожность. Так и на Западе, по мнению собеседника, едва ли не все — от обыденной жизни до политики — "носит не размашистый, а спланированный, сфокусированный характер". И план политической кампании там — это, по сути, "бизнес-план, проведенный ровно по пунктам".

Живое олицетворение такого подхода — Хиллари Клинтон. Кстати, вспоминая о ней, Шкляров и по сей день просит "не забывать", что "по сути она же выиграла", т.е. набрала в общей сложности относительное большинство голосов. Но, конечно, душой предвыборной гонки в США в 2016 году были антиподы — республиканец Трамп и демократ Сандерс, у которого собеседник работал, причем не на рядовых должностях.

Теперь либеральная демократическая оппозиция в США изо всех сил старается торпедировать любые инициативы ненавистного ей президента и свергнуть его самого. Поэтому для меня оказался довольно неожиданным прогноз собеседника о политическом будущем нынешнего хозяина Белого дома.

На вопрос о том, удержится ли Трамп у власти, Шкляров без раздумий ответил: "Думаю, да". И на уточнение, что речь идет о двух президентских сроках, подтвердил: "Да, я тоже так считаю". "Думаю, с экономикой все будет нормально, он удержится на два срока и совершенно не вижу для этого никаких препятствий", — сказал специалист.

Не верит он и в перспективу импичмента действующего президента США. "Если вначале еще был какой-то шанс, было недовольство и внутри Республиканской партии, то сейчас они, по-моему, очень сильно сплотились за его спиной, и ничего подобного даже не видно, — констатировал собеседник. — Плюс не забывайте, что сам процесс импичмента — он длительный, за день-два ничего не делается. А перед выборами сами республиканцы ни в коем случае не захотят подвергнуть себя подобному риску".

Нажим на Россию продолжится

Но если политическое будущее Трампа представляется Шклярову сравнительно безоблачным, то об отношении Вашингтона к России он этого сказать никак не может. "Мне кажется, к сожалению, это все будет дальше нарастать", — сказал он о нападках на нашу страну, не ослабевающих уже который год.

По убеждению специалиста, демократы в США, "нащупав брешь" в позициях политического противника, будут упорно ее расширять, тем более что "ничего нового" у них просто нет. Для примера Шкляров напомнил, что уже добрых полтора десятка высокопоставленных чиновников из администрации Трампа "уволились или были уволены".

На следующее утро косвенным подтверждением слов собеседника стало известие о том, что цепочка вынужденных отставок продлилась. Трамп, как и предсказывали аналитики, сместил своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера и назначил вместо него бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона.

Надо ли бояться Болтона

Последний — человек давно и хорошо известный, причем как убежденный внешнеполитический "ястреб", крайне негативно относящийся, в частности, к России. Разумеется, у нас это вызвало тревогу общественности и СМИ. Но я прошлым летом вернулся из Вашингтона после того, как проработал там более двух десятков лет, и этих алармистских настроений не разделяю.

Болтон — прежде всего служака, который и в ООН, и на всех остальных постах твердо проводил линию руководства своей Республиканской партии. И ему прекрасно известно, что его предшественник поплатился высокой должностью, в частности, за то, что не пресек неприятных для Трампа утечек из Белого дома (в том числе и по поводу рабочих контактов президента США с российским коллегой). Да и вообще позволял себе порой "свое суждение иметь" по данному вопросу — например, на международной конференции в Мюнхене. Думаю, новый назначенец подобных ошибок делать не станет.

О Болтоне спрашивали и главу МИД РФ Сергея Лаврова, находящегося с визитом в Ханое. Он назвал данное кадровое решение внутренним делом США, а при этом выразил уверенность, что "линия президента США Дональда Трампа, несмотря ни на что, направлена на нормализацию отношений с Россией и на налаживание взаимодействия в интересах всех".

На мой взгляд, иначе, в общем-то, и быть не может. Ведь если не произойдет чего-то из ряда вон выходящего и прогнозы сбудутся, то нынешним лидерам России и США предстоит работать рука об руку вплоть до 2024 года.