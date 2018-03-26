Миллиарды, семидесятые, похищенный внук: новый сериал "Траст" от автора "На игле"

Постер к сериалу "Траст" © filmpro.ru

В онлайн-кинотеатре "Амедиатека" 26 марта вышла первая серия нового сериала "Траст" американского канала FX. Сюжет основан на реальных событиях из жизни миллиардера Жана Пола Гетти, причем об этом же Ридли Скотт снял в 2017 году картину "Все деньги мира". Режиссером и продюсером его выступил лауреат "Оскара", постановщик будущего фильма о Джеймсе Бонде, Дэнни Бойл ("На игле", "Миллионер из трущоб").

Алексей Филиппов по просьбе ТАСС посмотрел первые три серии и утверждает, что у Бойла получилось намного лучше, чем у Скотта.

1973 год, Лондон. Массивное поместье самого богатого человека Земли Жана Пола Гетти (Дональд Сазерленд) окрашено в степенный черный: садовники рассаживают черные цветы, по полю гордо шествуют черные лебеди, в колючей проволоке запутался черный ворон. В дом Гетти, где он проживает с четырьмя женами, дворецким и несчетной свитой, проникают печальные новости: его сын покончил с собой.

К счастью, есть и другие отпрыски, а у них уже народились и свои. Всего у Гетти четырнадцать внуков, но если кого из них он и любит, то, кажется, лишь Жана Пола Гетти III (Харрис Дикинсон). Ему он показывает свою исполинскую империю и наскоро пересказывает, как разбогател, добывая и перевозя нефть. Внука похитят в Риме калабрийские мафиози и затребуют $17 млн выкупа, а скряга Гетти-старший, конечно, не захочет их выплачивать.

Эту историю пару месяцев назад на большом экране рассказал Ридли Скотт во "Всех деньгах мира". Но сериал FX с игривым названием Trust (можно перевести и как "доверие", и просто как "траст") делает это несказанно лучше. Более того, фильм и сериал — полные антиподы: два часа против десяти, античные аллюзии против шекспировских страстей, наконец, это Ридли Скотт, который находится в очередном кризисе, против Дэнни Бойла, вновь вышедшего на пик формы.

Такому Бойлу не страшно даже, что сценаристом сериала выступил Саймон Бофой, который ранее написал "Миллионера из трущоб" и "127 часов", а это не лучшие фильмы английского режиссера. После "Т2: Трейнспоттинг", на редкость удачного продолжения культового фильма "На игле", режиссер на кураже справился бы, кажется, и с экранизацией статьи из Википедии.

"Траст" не просто обманчив и двусмысленен, он, что называется, очень мета. Красивые и мрачные виды поместья Гетти не только заявляют о нем как не самом приятном человеке, но и недвусмысленно отсылают к первым кадрам "Гражданина Кейна", великой картины Орсона Уэллса о еще одном богаче. Там его биографию пересказывали разные герои, и истина все время была где-то рядом. Так и история с похищением Гетти III на самом деле рассказана Бофоем как десяток версий: в каждой из первых трех серий представляются разные взгляды на происходящее.

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Самого Гетти, властного старика с замашками короля Лира (эта аналогия даже проговаривается вслух), любвеобильного скряги, который заставляет четырех разновозрастных жен по очереди с ним спать, ревновать к тигрице, а еще иногда катает их на кукурузнике (это не эвфемизм).

Во втором эпизоде в дело вступает Джеймс Флетчер Чейс (лучшая за последние годы роль Брендана Фрейзера), экс-сотрудник ЦРУ и доверенное лицо Гетти, который должен разобраться в деле о похищении любимого внука. Этот Чейс — полная противоположность серьезному и деловому Чейсу, которого сыграл Марк Уолберг во "Всех деньгах мира": Фрейзер изображает здесь ультимативного техасца, громкого, веселого, говорливого и не расстающегося с ковбойской шляпой. Все проблемы он привык решать купюрой, и таким образом все в округе очень быстро узнают, что он американец и у него есть деньги.

Наконец, третий эпизод разворачивает историю глазами самого Жана Пола Гетти III, которого тут играет англичанин Харрис Дикинсон, прогремевший в прошлом году благодаря роли гопника-гомосексуала в "Песчаных крысах". Его Гетти — длинноволосый повеса, "золотой хиппи", как его прозвали жители Рима, прекрасно знавшие, чей он внук, — гораздо фактурнее и харизматичнее напуганного мальчугана, сыгранного Чарли Пламмером в ленте Скотта.

Эту замысловатую и бойкую историю Дэнни Бойл рассказывает не без пижонства. Он использует динамичный монтаж, дробит экран на три-четыре части, показывает как на подбор харизматичных героев. Как бы ни был хорош Кристофер Пламмер в роли античного демона Гетти-старшего у Ридли Скотта (его за это даже номинировали на "Оскар"), но противоречивый старик, которого играет Сазерленд, каждый раз оказывается на полкраски интереснее. Бойл и Бофой не превратили его в персонаж-символ, и пенсионерская растерянность пополам с мнительностью миллиардеру очень к лицу.

Наконец, любопытнее выглядит и мысль, которую думают Бофой с Бойлом: "Траст" не о том, как деньги превращают человека в бессердечного дракона, а о параноидальных семидесятых, эпохе, застрявшей между благолепием 60-х и консерватизмом 80-х. Проще говоря, для Бойла шестидесятые — это время поколения хиппи, а семидесятые — это уже эпоха паранойи, роста влияния спецслужб, надвигающихся жестких экономических решений типа рейганомики.

Так же делятся на два типа и люди, чьи поступки в "Трасте" выглядят либо очень наивными, либо очень циничными. Про эту турбулентность сознания в прошлом году уже высказывался Дэвид Финчер в своем сериале "Охотник за разумом". А сейчас Дэнни Бойл, другой выдающийся кинорежиссер, пробующий себя на ТВ, подхватил моду на демонстрацию разбившейся на осколки прекрасной эпохи.