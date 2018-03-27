Не только "Криминальное чтиво": Квентин Тарантино, которого вы не знаете

27 марта режиссеру "Бешеных псов" и "Бесславных ублюдков" Квентину Тарантино исполняется 55 лет. Премьера его девятого фильма "Однажды в Голливуде" намечена на 9 августа 2019 года, 50-ю годовщину убийства актрисы Шэрон Тейт. В нем сыграют Леонардо Ди Каприо ("Джанго освобожденный") и Брэд Питт ("Бесславные ублюдки"). "Однажды в Голливуде" станет первым за многие годы фильмом Тарантино, снятым без продюсера Харви Вайнштейна.

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Самый первый фильм

В фильмографии Тарантино очень важна нумерация. Как известно, режиссер неоднократно обещал отойти от дел после того, как снимет десятый фильм. Последней на сегодняшний момент картине, "Омерзительной восьмерке", предшествует титр "Восьмой фильм Квентина Тарантино", а выходящая в следующем году "Однажды в Голливуде", соответственно, станет девятым и, возможно, предпоследним фильмом мастера.

Развернуть Съемки фильма "Омерзительная восьмёрка" © filmpro.ru Съемки фильма "Омерзительная восьмёрка" © filmpro.ru

Отсчет идет от "Бешеных псов", однако еще до них он снял кое-что. Фильм называется "День рождения моего лучшего друга", это неоконченная работа. До зрителей дошли только 34 минуты, остальное сгорело в пожаре. И хотя "День рождения" никогда официально не выпускался и был показан всего на нескольких фестивалях, после выхода "Бешеных псов" и "Криминального чтива" он обрел культовый статус среди фанатов режиссера.

YouTube/kieran514

По сюжету Микки Бернетт (его сыграл Крэйг Хаманн, приятель Тарантино по курсам актерского мастерства) отмечает день рождения. На него заявляется его бывшая с новым парнем, что безумно расстраивает Микки. Его друг Кларенс Пул (сам Тарантино) решает развлечь товарища и нанимает для него проститутку. План проваливается, когда на вечеринку неожиданно заявляется разгневанный сутенер.

Это еще безусловно любительское кино, но уже в нем прослеживается режиссерский почерк Тарантино, тогда еще простого сотрудника видеопроката с актерскими амбициями. Его герои уже тогда упоенно обсуждали поп-культуру, в частности, Элвиса Пресли и фильм "Бритва", и расхаживали перед камерой под безупречно подобранный саундтрек. Скажем, Тарантино тогда неведомым образом приобрел права на композицию The Ballroom Blitz группы Sweet.

Впоследствии неоконченный и неучтенный в фильмографии "День рождения моего лучшего друга" вылился в два полноценных сценария за авторством Тарантино, это "Прирожденные убийцы" и "Настоящая любовь". Оба сценария ему пришлось продать другим режиссерам, Тони Скотту и Оливеру Стоуну. На вырученные деньги режиссер снял свой дебют "Бешеные псы".

Видите Тарантино? Нет? А он есть

Собственно "Настоящую любовь", "Прирожденных убийц" и "От заката до рассвета" вполне можно считать самыми "тарантиновскими" фильмами из тех, что не снял сам Тарантино. При этом никого из их создателей никогда не упрекали в эпигонстве в отношении режиссера, поскольку при адаптации сценария им все равно удалось снять по-своему. В то же время существует свыше десятка фильмов, к которым Тарантино сценария не писал, что однако не помешало им стать в глазах публики и кинокритиков "тарантиновскими".

Гипертрофированное насилие, разговоры о поп-культуре — не единственные маркеры "тарантиновского" кино. Да что там, иногда персонажам достаточно быть одновременно не в меру болтливыми и при этом остроумными, чтобы фильм получил этот эпитет. От сравнений с Тарантино в той или иной степени пострадали режиссеры Гай Ричи ("Карты, деньги, два ствола") и Брайан Сингер ("Подозрительные лица"), Бен Уитли и Нил Лабут, братья Коэны и Тодд Солондз.

При этом есть целый ряд проектов, к которым Тарантино в самом деле приложил руку, но где его присутствие едва угадывается. Только фанаты режиссера знают, что он снимал отдельные эпизоды сериалов "Скорой помощи" (серия называется "Материнство") и "C.S.I.: Место преступления". Кроме того, он продюсировал обе части "Хостела" Элая Рота и лично снял одну из сцен "Города грехов" Роберта Родригеса.

Неудавшийся актер и перспективный писатель

В молодости Тарантино работал билетером в порнокинотеатре и консультантом в видеопрокате. Режиссура в те годы в его планы не входила: сначала он собирался стать актером, а затем писателем. Иногда Тарантино действительно удается сниматься в фильмах, а вот за литературу, возможно, возьмется после ухода из кино. В его планах значатся не только романы, но и пьесы. В 2015-м режиссер заявил, что интересуется театром и хотел бы перенести на сцену "Бешеных псов" и "Омерзительную восьмерку".

Развернуть Съемки фильма "Криминальное чтиво" © filmpro.ru Съемки фильма "Криминальное чтиво" © filmpro.ru

При этом актерская карьера у Тарантино явно не сложилась. Пытаясь пробиться на экран, он вписал в свое резюме роли в "Рассвете мертвецов" Джорджа Ромеро и "Короле Лире", но это ему не помогло. Лишь став широко известным в узких кругах режиссером (то есть уже после премьеры "Бешеных псов"), Тарантино начал появляться в фильмах других независимых режиссеров. Так, его можно заметить в фильмах "Эдди Пресли" и "Спи со мной". В последнем ему достался потрясающий монолог о гомоэротическом подтексте "Лучшего стрелка" Тони Скотта.

Еще до выхода "Криминального чтива" возникла удивительная связь — раз Тарантино в кадре, значит сейчас будут обсуждать поп-культуру с неожиданного ракурса. Можно сказать, что лучше всего режиссеру удается роль самого себя — повернутого на масскульте чудака.

YouTube/QuentinTarantinoHD

После успеха "Криминального чтива" Тарантино пригласили на телевидение, где он снялся в нескольких эпизодах "Субботним вечером в прямом эфире". В одном из юмористических скетчей режиссер сыграл знатока Библии из Атланты, что уже само по себе смешно. Другим заметным появлением Тарантино на телевидении стал ситком "Американская девушка" — вокруг его появления построили целый эпизод, наполнив его многочисленными отсылками к "Криминальному чтиву".

Нет смысла перечислять многочисленные камео Тарантино в его собственных фильмах: как правило, он появляется совсем ненадолго, иногда — лишь за тем, чтобы трагически погибнуть. Его самой значительной ролью стал преступник Ричи Гекко в "От заката до рассвета". После этого Тарантино получил от судьбы вполне явный намек, что актерство — это не то, чем ему стоит заниматься, когда его номинировали за эту роль на антипремию "Золотая малина". И если бы не Марлон Брандо, который в том же году сыграл в чудовищном "Острове доктора Моро", режиссер вполне мог унести домой эту обидную пластмассовую статуэтку.

YouTube/Movieclips

сыграл себя

Повторимся, лучше всего Тарантино играет самого себя. В конце концов, однажды он в прямом смыслев комедии "Мисс Переполох" Питера Богдановича. Там, правда, Квентин в кои-то веки не рассуждает о поп-культуре, а просто возникает из ниоткуда, чтобы увести главную героиню в светлое будущее.