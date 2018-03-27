"Поколение массовых расстрелов" рвется в политику в США. Появится ли оно и в России?

Инцидент со стрельбой в школе Great Mills в штате Мэриленд, 20 марта © AP Photo/Alex Brandon

Перед недавними выборами президент России Владимир Путин обещал предпринимателю Наталье Касперской заняться проблемой пропаганды насилия и других противоправных действий среди подростков в интернете. Эта работа может оказаться чрезвычайно полезной и нужной не только для России, но и для других стран. Прежде всего — для США.

"Марш за нашу жизнь"

В субботу в Америке по призыву школьников состоялся общенациональный "Марш за нашу жизнь". Смысл названия в том, что естественное право людей на жизнь выше права на ношение оружия, закрепленного в конституции США.

Инициаторами массовых выступлений стали учащиеся средней школы в Паркленде (штат Флорида), где 14 февраля, в День святого Валентина, вооруженный преступник, их бывший одноклассник, застрелил 17 человек. По данным организаторов, митинги и марши протеста прошли в Вашингтоне и еще в примерно 800 городах и поселках по всему миру. В столице США в них приняли участие до полумиллиона человек.

А 14 марта прошла "генеральная репетиция" этих выступлений. Американские школы повсюду приостановили занятия для проведения траурных мемориальных церемоний. По свидетельству газеты The Washington Post, "в современной американской истории ничего подобного по размаху и масштабам не наблюдалось со времени студенческих акций протеста против войны во Вьетнаме в конце 1960-х годов".

Историческая глубина — всемирный охват

"Это ваш Вьетнам", — сказал в субботу тысячам активистов в центре Денвера (штат Колорадо) Том Маусер — отец подростка, убитого в 1999 году в средней школе Columbine. Та бойня, унесшая 15 жизней, приобрела поистине всемирную известность и стала своеобразным мрачным символом Америки после того, как кинодокументалист Майкл Мур снял о ней фильм.

В Вашингтоне, где большинство населения — афроамериканцы, исторические параллели проводили и с движением за гражданские права. Перед собравшимися выступила, в частности, 9-летняя Йоланда Рене Кинг — внучка Мартина Лютера Кинга. "Мой дедушка мечтал, чтобы о четырех его детях судили не по цвету кожи, а по личным качествам, — сказала она. — Теперь я мечтаю о том, чтобы… наш мир был свободен от оружия. И точка".

В Нью-Йорке к маршу за мир без вооруженного насилия присоединился Пол Маккартни. Легендарный музыкант напомнил, что жертвой такого насилия пал в свое время и "один из его лучших друзей". Имелся в виду Джон Леннон, застреленный в 1980 году у подъезда своего дома в крупнейшем городе США.

Марши и митинги солидарности с американскими сторонниками контроля над стрелковым оружием прошли также в Лондоне, Париже, Сиднее и многих других городах мира. Вместе с тем в американской глубинке — например, в штатах Айдахо, Монтана, Юта — состоялись контрманифестации под лозунгом "Марш за наше оружие".

"Никаких прав быть не может, если их нечем защищать", — утверждали их организаторы.

"Расстреливаемое" поколение

За всем этим стоит группа подростков из Флориды. По свидетельству журнала Time, сетевое движение #NeverAgain ("БольшеНикогда") запустил одиннадцатиклассник из парклендской школы Камерон Каски. Ровесников, от имени которых он начал эту борьбу, он именует "поколением массовых расстрелов".

Многие подчеркивают, что приобрести оружие в Америке сейчас проще, чем получить водительские права

В этих словах нет преувеличения. Погибшим в День святого Валентина школьникам было от 14 до 18 лет. Все они родились уже после бойни в той же Columbine.

Пресса приводит и множество других подтверждений того, что по уровню вооруженного насилия в отношении детей и подростков Америка не имеет себе равных в мире. По данным медицинской статистики, в 2012–2014 годах огнестрельные ранения за год получали в среднем по 7,1 тыс. американцев в возрасте до 18 лет. Примерно 1,3 тыс. из них умирали. Среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на долю США приходится свыше 90% всех случаев гибели людей в возрасте до 25 лет от огнестрельного оружия. Соответственно, и вероятность такой гибели для американцев несравненно выше, чем для их сверстников в других странах.

В целом смертность от вооруженного насилия в США почти сравнялась с показателями гибели людей на автодорогах. Многие подчеркивают, что приобрести оружие в Америке сейчас проще, чем получить водительские права.

"Внеклассная работа"

Поняв, что на реальное решение проблемы взрослыми рассчитывать не приходится, флоридские школьники принялись действовать на собственный страх и риск. И мощным оружием в их руках стали соцсети.

Пример показала некая Сара Чадвик. Сначала она через Twitter оскорбила президента страны Дональда Трампа с его соболезнованиями "в мыслях и молитвах", а затем чуть более сдержанно предложила ему "лицом к лицу" обменяться мнениями по поводу "контроля над стрелковым оружием" в стране. Последнюю запись она сделала уже в рамках движения #NeverAgain, начатого Каски.

Каски в свою очередь объединил усилия еще с четырьмя старшеклассниками — Эммой Гонсалес, Джеклин Корин, Алексом Уиндом и Дэвидом Хоггом — и вместе с ними возглавил движение. За считаные недели они, по словам Time, собрали $4 млн через интернет "и привлекли еще пару миллионов от таких знаменитостей, как Джордж и Амаль Клуни, Стивен Спилберг и Опра Уинфри".

Ребята открыли собственный офис в помещении, бесплатно предоставленном местной фирмой. Наладили партнерство с организаторами "Женских маршей" против Трампа, а также несколькими традиционными объединениями сторонников "контроля над вооружениями". Заручились консультативной и спонсорской поддержкой престижного голливудского PR-агентства, а также бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и одного из крупнейших финансистов Демократической партии США Тома Стайера.

"Наша главная проблема — в избытке помощи", — призналась Корин.

Помощь политизирована

Конечно, помощь эта изначально была политизирована идеологическими оппонентами действующей республиканской администрации в Вашингтоне. Для тех прикрытие было идеальным. "Политически трудно бить по тинейджерам, пережившим школьный расстрел, — констатирует Time. — Чтобы давать им отпор, NRA [Национальной стрелковой ассоциации США — оружейному лобби] или GOP [Республиканской партии США] надо атаковать юных жертв трагедии".

А это чревато: один из политиков-республиканцев в штате Мэн назвал Гонсалес в Twitter "скинхедкой-лесбиянкой" и вызвал этим такое негодование, что вынужден был прекратить собственную предвыборную гонку. А Гонсалес, которая до 14 февраля вообще не пользовалась Twitter, за 11 дней набрала больше последователей, чем NRA. Теперь коллективное фото четверки лидеров нового движения красуется на обложке влиятельного еженедельника.

"Либо помогайте, либо убирайтесь"

Поэтому уже и видные вашингтонские политики-демократы норовят "разобраться" с NRA вместе с юными союзниками. А те позволяют себе грозить не только оружейному лобби, но и всему столичному истеблишменту.

"Добро пожаловать на революцию, — сказал в субботу Каски, обращаясь к членам Конгресса США. — Мы — это и есть перемены. Либо представляйте нас, либо выметайтесь вон!"

"Мы хотим, чтобы в Конгрессе знали, что некоторые из нас по возрасту смогут голосовать уже на промежуточных выборах [в ноябре], а остальные будут голосовать в 2020 или 2022 году, так что они потеряют работу, если не станут делать того, чего мы требуем для обеспечения нашей безопасности", — сказала The Washington Post Фатима Юнис, координатор молодежного крыла "Женских маршей". Кстати, на субботних митингах на деньги упомянутых спонсоров активно велась регистрация будущих избирателей.

Чего они добиваются

Главная цель Каски и его единомышленников — добиться ужесточения контроля над оборотом стрелкового оружия в США. Конкретно они требуют повысить возрастной ценз для покупки оружия, ужесточить проверки личности покупателей, оцифровать данные о купле-продаже оружия и владении им. Кроме того, предлагается поставить под запрет боевое оружие, включая автоматы с многозарядными магазинами, демилитаризировать полицию, официально признать вооруженное насилие одной из основных угроз для жизни и здоровья американцев.

Главная цель Каски и его единомышленников — добиться ужесточения контроля над оборотом стрелкового оружия в США

И между прочим некоторые сдвиги есть. За последнее время власти той же Флориды, а также штатов Орегон и Род-Айленд ужесточили ограничения на продажу и хранение оружия. Крупные торговые сети — Walmart и профильная Dick’s Sporting Goods — убрали с полок боевое оружие и подняли возрастной порог для покупателей до 21 года. Несколько крупных компаний, включая Delta Airlines (авиаперевозки), Hertz (аренда автомашин), MetLife (страхование), разорвали партнерские отношения с NRA.

Кое-что меняется и на федеральном уровне. Как пишет New York Daily News, подписанный Трампом на днях законопроект о финансировании деятельности правительства США "наконец-то включает кое-что хорошее и по оружию".

Так, снимается двадцатилетний запрет на финансирование из госказны исследований по теме вооруженного насилия и наиболее эффективных способов борьбы с ним. Система проверки покупателей корректируется таким образом, чтобы оружие не попадало хотя бы в руки ранее "засветившихся", заведомо опасных людей. Газета называет это "двумя шагами на марафонской дистанции".

"Через не хочу"

Понятно, что такую дистанцию не преодолеть за два шага, даже если бы они были семимильными. А нынешние власти США и обычные-то шаги такого рода делают, скорее всего, "через не хочу". Консервативные республиканцы, на которых они опираются, составляют костяк NRA. По словам той же New York Daily News, в 2016 году стрелковая ассоциация внесла в фонды предвыборной кампании Трампа $30 млн.

Поэтому неудивительно, что первой реакцией действующего президента США на трагедию в Паркленде было предложение вооружить учителей в школах. На него, кстати, ответили участники субботних маршей протеста, считающие, что если при очередном инциденте оружие возьмет в руки чернокожий учитель, то охрана или полиция, скорее всего, его же первого и застрелит.

Еще 12 марта Белый дом распространил справку о "безотлагательных мерах", принимаемых Трампом "для обеспечения безопасности в школах". В первом же ее разделе говорится о том, что "персонал школ" будут "на добровольной основе" обучать обращению с огнестрельным оружием, а федеральная исполнительная власть станет оказывать этому всяческое содействие.

Разумеется, принято решение о создании очередной профильной комиссии — на этот раз под руководством министра образования США Бетси Девос — для выработки политических рекомендаций и предложений по источникам финансирования. Поддержаны усилия Конгресса, где обсуждается закон о пресечении насилия в школах (STOP School Violence Act); выражена надежда на то, что эта инициатива будет профинансирована уже в нынешнем году. И еще много написано благих пожеланий — почти на двух страницах.

Весь пар — в свисток

Наблюдатели опасаются, что у политиков в США весь пар вновь уйдет в свисток. Time констатирует, что "нового крупного законодательства по оружию в нынешнем году в Конгрессе почти наверняка не будет" и инициаторы нового движения школьников "за разоружение" это понимают.

Для меня трагедия в Sandy Hook тоже была потрясением. Маньяк расстреливал там малышей в чуланах, где они пытались прятаться; по словам очевидцев, кровь кое-где стояла по щиколотку

Еженедельник напоминает, как прежняя, демократическая администрация Барака Обамы пыталась реально что-то сделать после кровавой бойни 2012 года в начальной школе Sandy Hook в Коннектикуте, но так и не смогла провести через Конгресс хотя бы скромную профильную реформу. После этого "сложилась привычная модель": "примерно раз в месяц" происходит очередная расправа, страна содрогается и "идет дальше".

Для меня трагедия в Sandy Hook тоже была потрясением. Маньяк расстреливал там малышей в чуланах, где они пытались прятаться; по словам очевидцев, кровь кое-где стояла по щиколотку. Помню слезы на глазах Обамы, когда он публично признал, что Америка не справляется с главной своей обязанностью — обеспечить хотя бы физическую безопасность своих детей, и обещал "использовать все властные полномочия своего поста", чтобы "не допустить повторения подобных трагедий". Но они продолжаются с удручающей регулярностью — и это тоже урок.

Та же напасть?

Впрочем, такая же напасть все чаще напоминает о себе в последнее время и у нас в России. То мальчик с топором нападет на одноклассников, то девочка с пневматическим пистолетом. А взрослые толком не знают, что делать.

Наталья Касперская, занимающаяся информационной безопасностью, предложила Владимиру Путину усилить контроль за попытками манипулирования подростковой аудиторией в интернете. По ее словам, это технически возможно, поскольку группы, пропагандирующие школьные расправы, суицид, распространение наркотиков и блатную романтику, создаются в открытом пространстве — для привлечения новых адептов.

Впрочем, такая же напасть все чаще напоминает о себе в последнее время и у нас в России

Сейчас, как она рассказала, примерно 50 тыс. юных россиян активно обсуждают в Сети тему убийства одноклассников, около 80 тыс. — употребление наркотиков, свыше 3,5 млн — травлю и издевательство над другими людьми. Создателей и владельцев таких групп, руководствующихся зачастую сугубо корыстными интересами, Касперская предложила выявлять — тем более что их сравнительно немного — и разбираться с ними по всей строгости закона.

Президент полностью поддержал собеседницу, поблагодарив ее за то, что та подняла "очень важную и очень острую тему", касающуюся судьбы свыше 9 млн подростков в возрасте от 7 до 17 лет. По его словам, он уже и сам ставил этот вопрос в Совете безопасности РФ. В дальнейшем, как заверил президент, власть рада будет искать решения совместно с предпринимательским сообществом.

Перелом в настроениях

На днях я беседовал с Игорем Ашмановым, мужем и деловым партнером Касперской. Он подтвердил, что работа уже началась. Прежде подростками никто не хотел заниматься, "перебрасывали друг другу эту тему как горячую картошку", сказал гуру Рунета.

Проблему надо решать. Чтобы у нас не появилось собственного "поколения массовых расстрелов"

Теперь, когда президент назвал это важным, в настроениях его подчиненных "возник перелом, люди реально настроены на решение проблемы", добавил он. В перспективе, на его взгляд, совместная работа может привести к созданию некой профильной "автономной некоммерческой организации".

Как и его жена, Ашманов считает проблему технически решаемой. При мне он позвонил помощникам и убедился, что по девочке с пневматическим пистолетом тоже была информация: она "сама прямо не заявляла накануне, что пойдет расстреливать одноклассников", но "плотно общалась в среде", где обсуждались школьные расстрелы.

Один из участников беседы упомянул, что видел в Сети "демотиватор", посвященный идее Трампа: обычный пистолет — для учителя и пистолет с глушителем — "для библиотекаря". Как говорится, было бы смешно, когда бы не было столь грустно. Проблему надо решать. Чтобы у нас не появилось собственного "поколения массовых расстрелов".