Эхо президентского послания: высылая наших дипломатов, Запад "насвистывает в темноте"

Посольство РФ в Вашингтоне © Chip Somodevilla/Getty Images

В английском языке есть выражение "насвистывать в темноте". Часто еще добавляют — "проходя мимо кладбища". Это означает храбриться, напускать на себя показную браваду. Высылая российских дипломатов, Запад сейчас именно этим и занимается. Сначала он сам себя понарошку застращал различными "российскими угрозами". Потом 1 марта послушал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и на самом деле переполошился. Теперь вот насвистывает.

Напускная решительность

В понедельник власти США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генерального консульства РФ в Сиэтле (штат Вашингтон) в связи с отравлением Сергея Скрипаля — экс-полковника ГРУ, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании. В принципе нечто подобное ожидалось, и накануне посольство России в США даже призывало американцев проявить "мудрую сдержанность" в назидание их младшим партнерам — британцам.

Едва ли, однако, кто-то предполагал, что новый антироссийский жест самих США окажется столь беспрецедентно размашистым. Под топор сокращений попали 46 сотрудников посольства России в Вашингтоне и 14 дипломатов из постпредства РФ при ООН и генконсульства в Нью-Йорке. При этом американцы предупредили, что готовы идти еще дальше в случае принятия Москвой ответных мер.

Американская пресса единодушно расценила высылку россиян как проявление существенного ужесточения подхода администрации Дональда Трампа к России. Служба новостей Bloomberg, например, назвала принятые решения "самыми агрессивными" по отношению к Москве за время пребывания у власти нынешнего хозяина Белого дома.

Политическая шизофрения

Вместе с тем она же напомнила, что не далее как в прошлую среду Трамп в очередной раз писал в Twitter, что "ладить с Россией — это хорошо, а не плохо". Он подчеркнул это, сообщая, что звонил поздравить российского коллегу с победой на выборах. Тогда же они, согласно отчетам о беседе, условились начать подготовку к личной встрече, которая, по мнению Трампа, должна состояться в "не столь отдаленном будущем".

Конечно, на этом фоне новый агрессивный антироссийский выпад воспринимается не иначе как проявление политической шизофрении. Кстати, это сознают и сами американцы. Так, газета The New York Times указала, что "высылка сфокусировала внимание на нестыковке между агрессивными действиями, предпринимаемыми против Кремля администрацией Трампа, и публичным стремлением президента к отношениям с Путиным в духе сотрудничества".

Отметив, что столь крупных демаршей такого рода США не предпринимали даже в разгар холодной войны между Востоком и Западом, флагман американской журналистики в то же время подчеркнул, что и в данном случае "Трамп воздержался от какого-либо публичного осуждения роли России" в деле Скрипаля.

Главный вопрос

Важны, естественно, не слова, а действия. Посол России в США сразу заявил в Госдепартаменте решительный протест против высылки дипломатов. МИД РФ в Москве тогда же указал, что "недружественный шаг" США и их союзников "не пройдет бесследно". Уже сегодня сам Сергей Лавров подтвердил, что "сносить хамство" Россия не собирается.

Россия изначально утверждала и утверждает, что ей не в чем каяться и нечего менять в своем поведении. Поскольку и в скороспелом деле Скрипаля, и в ряде более ранних эпизодов на нее возводили напраслину

Теперь, пожалуй, самый интересный и важный вопрос — какими будут ответные меры со стороны Москвы. И готова ли она хоть в какой-то мере воспользоваться лазейкой, которую оставил себе в своем заявлении по поводу принятого решения Белый дом. В тексте содержалась оговорка о том, что США, дескать, "готовы к сотрудничеству для построения лучших отношений с Россией" в том случае, если та "изменит [свое] поведение".

Со стороны данное условие выглядит невыполнимым. Россия изначально утверждала и утверждает, что ей не в чем каяться и нечего менять в своем поведении. Поскольку и в скороспелом деле Скрипаля, и в ряде более ранних эпизодов на нее возводили напраслину.

Тревожная увертюра

Со слов Белого дома известно, что решение о высылке россиян Трамп утверждал лично. Но при этом он только что сменил своих ключевых внешнеполитических советников, назначив директора ЦРУ Майкла Помпео новым госсекретарем США, а отставного дипломата Джона Болтона — помощником президента по национальной безопасности.

Таким образом, новое ужесточение подхода к России — это не только бесславный заключительный аккорд в незадавшейся дипломатической карьере Рекса Тиллерсона, покидающего Госдепартамент США уже в ближайшие выходные. Это еще и тревожная увертюра к дипломатическому дебюту его сменщика.

Тут можно вспомнить русскую поговорку про первый блин, который часто выходит комом.

Защиты нет

Мне уже доводилось писать, что бурная реакция на высосанное из пальца дело Скрипаля изначально была пропагандистским холостым залпом Запада против России в преддверии президентских выборов в РФ. И что в истерике по этому поводу отчетливо ощущался привкус страха, поскольку ей предшествовало программное выступление российского лидера, посвященное в значительной мере представлению новейших систем оружия и военных разработок.

Теперь я в этом уверен еще больше. Неделю назад на слушаниях в Конгрессе США сенатор Джим Инхоф спросил главу Стратегического командования ВС США генерала Джона Хайтена, какие у американцев есть средства защиты от гиперзвукового оружия. Тот ответил: "Наша защита — это наш потенциал сдерживания", то есть наступательный ядерный арсенал. "У нас нет никакой [системы] обороны, которая могла бы помешать применению против нас такого оружия", — честно признал военачальник.

Некоторые американские наблюдатели — например, Алекс Горка из Фонда стратегической культуры — считают, что именно поэтому военные в США стали в последнее время демонстрировать большую заинтересованность в диалоге со своими российскими коллегами, что проявилось, в частности, в очередной телефонной беседе начальников генеральных штабов двух стран. "Вашингтону такой диалог сейчас нужен больше, чем Москве", — подчеркнул американский комментатор.

Солидарность по приказу

Поначалу новые антироссийские меры из-за дела Скрипаля обсуждались четверкой ближайших союзников в составе США, Великобритании, Германии и Франции. Это порождало вопросы о том, насколько широка и прочна пресловутая "трансатлантическая солидарность".

Теперь она проявлена: в сговоре против Москвы участвуют уже более двух десятков стран. Но, однако же, не все — даже среди членов НАТО, в состав которого входят, например, Болгария, Греция, Словакия.

А главное, и доказывает эта самая солидарность отнюдь не неопровержимость обвинений, предъявляемых России, а лишь то, что Вашингтон и Лондон по-прежнему умеют выкручивать руки своим "друзьям и союзникам". Наоборот, как раз "диссиденты" публично ссылаются на то, что реальных доказательств причастности россиян к отравлению Скрипаля до сих пор не представлено.

Что дальше?

В ожидании российского ответа на коллективный демарш Запада я спросил нескольких своих американских знакомых, как далеко может зайти "обмен любезностями" и насколько он, на их взгляд, опасен.

Прямо на последний вопрос ответил лишь известный аналитик, основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group в Нью-Йорке Иэн Бреммер. Он выразил убеждение, что обстановка, складывающаяся в отношениях между США и Россией, "очень опасна", причем "наибольшая напряженность, вероятно, существует вокруг Сирии", где американцы грозят ударить по силам правительства, а россияне готовы на это ответить.

Со своей стороны Ольга Оликер, директор программ по России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies), считает ключом к улаживанию острых разногласий между Вашингтоном и Москвой "прогресс по Украине, особенно свертывание поддержки Россией ДНР и ЛНР". Но при этом сама же признает, что "это маловероятно".

Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер просто написал, что "дальнейшее осложнение отношений между Россией и Западом" в нынешних условиях неизбежно, но ответственность целиком возложил на Москву. У американцев и европейцев, по его мнению, в нынешней ситуации "не было иного выхода". Кстати, избранный ими вариант действий активнее всего поддержали именно в Киеве.

Наконец, бывший посол США в России и ряде других стран Томас Пикеринг прежде всего напомнил, что работать в усеченных составах из-за высылок и иных сокращений его советским и американским коллегам доводилось и прежде. Но вот большого смысла в этом он не видит.

"Мы подходим к тому моменту, когда лучше было бы потихоньку поговорить о том, как положить конец этой нынешней игре в дипломатию по принципу "кто первый струсит", и разобраться, нельзя ли вместо этого заняться решением проблем", — сказал авторитетный ветеран. Начинать, по его убеждению, надо с "ядерного сдерживания и предотвращения потенциально катастрофических случайностей и ошибок", а прежде всего — "перестать делать шаги, наносящие ущерб обеим сторонам".

Я, конечно, человек предвзятый, но, по-моему, Москва именно к этому все время и призывает.