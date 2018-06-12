Трамп и Ким: чего ждать после завершения саммита

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын © EPA-EFE/KEVIN LIM/THE STRAITS TIMES/SPH

Тропический курортный остров, 3 тыс. взбудораженных журналистов, 32-градусная влажная жара, кавалькады сверкающих лимузинов на перекрытых улицах одного из самых современных городов мира — такова атмосфера состоявшегося 12 июня в Сингапуре саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Первого в истории прямого контакта руководителей двух стран, которые еще совсем недавно открыто угрожали уничтожить друг друга в ядерном пламени.

Туманные термины

Участники встречи дали друг другу обязательства — облаченный в фирменный черный френч Ким Чен Ын произнес непростой для него термин "полная денуклеаризация Корейского полуострова", а Трамп в ответ пообещал предоставить Пхеньяну гарантии безопасности и сохранения нынешнего режима в КНДР. Конкретизировать договоренности, согласно подписанному лидерами совместному документу, поручено главе Госдепа Майклу Помпео и некоему неназванному представителю КНДР такого же высокого ранга.

Наблюдатели в Токио, честно говоря, несколько разочарованы: термин "полная денуклеаризация Корейского полуострова" звучит туманно. Он уже произносился в прежние годы Пхеньяном, что не мешало ему активно развивать свою ракетно-ядерную программу. Прямого указания на ее предстоящую "полную ликвидацию в проверяемой и необратимой форме", на чем настаивал Вашингтон, в документе нет. Ничего не сказано и о конкретных сроках этой самой "денуклеаризации", на что рассчитывали в США и Японии.

С другой стороны, США тоже не взяли на себя конкретные обязательства в деле обещанных Пхеньяну гарантий безопасности. Короче, исторический саммит на острове Сентоса у южной оконечности континентальной части Сингапура уже в который раз лишь запускает процесс переговоров о ракетно-ядерной программе КНДР — правда, на сей раз в небывалом ранее формате прямых переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном. В каком темпе они пойдут, появятся ли в скором времени намеки на более конкретные обещания — покажет время.

Стремления Вашингтона и Пхеньяна

Пока же относительно ясны цели сторон. США хотят полностью и окончательно лишить КНДР возможности угрожать Южной Корее, Японии и самим Соединенным Штатам ядерными ракетами и другими видами средств массового уничтожения. Речь идет, в частности, о прямом вывозе таких вооружений на американскую территорию. Для этого Пхеньян должен раскрыть свои объекты для инспекций Международного агентства по атомной энергии и допустить на них американцев. Ликвидации, по этому плану, должны подлежать баллистические ракеты всех видов дальности, ядерные боеголовки и ядерные материалы — имеющиеся у КНДР свыше 50 кг оружейного плутония и несколько сотен килограммов урана высокого обогащения.

Как заявил в интервью японской газете Nikkei советник президента Южной Кореи по международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин, эту программу можно целиком завершить за два с половиной года. Ну, а окончательный демонтаж всех объектов ракетно-ядерной программы Севера, по его мнению, потребует примерно десяти лет. Другие эксперты, кстати, отводят на это вдвое больше времени.

Вашингтон, с другой стороны, упорно заявляет, что сохранит режим нынешних экономических санкций в отношении КНДР до полной ликвидации ее ракетно-ядерной программы. И до этого, мол, не будет предоставлять Пхеньяну никакого экономического содействия.

Такой американский сценарий, естественно, не устраивает КНДР — она настаивает на медленном и поэтапном подходе к своим ракетно-ядерным возможностям и требует вознаграждения за каждую уступку. Например, в виде постепенной, но неуклонной отмены санкций, предоставления гуманитарной помощи, технологий, инвестиций.

Пхеньян рассчитывает также на замену нынешнего соглашения о перемирии, приостановившем Корейскую войну 1950−53 годов, на полномасштабный мирный договор с США. За этим, по его замыслу, должно последовать установление дипломатических отношений с Вашингтоном, обмен посольствами, подписание экономических соглашений. КНДР, по данным упомянутого выше советника президента Южной Кореи, рассчитывает и на согласие Вашингтона на прием Пхеньяна в Международный валютный фонд (МВФ) и Азиатский банк развития (АБР). Это представит администрации Ким Чен Ына доступ к мощным источникам стабильного льготного финансирования.

С другой стороны, как сказал советник президента Южной Кореи, в качестве гарантии безопасности КНДР будет добиваться подписания Соглашения о ненападении с США и о взаимном неприменении ядерного оружия. Такой документ в сочетании с мирным договором даст основание требовать сокращения или даже вывода американских войск с Южной Кореи.

Беспокойство в Токио

В Японии опасаются, что Трамп при определенном развитии событий может склониться к такому варианту — ведь он давно говорит о необходимости сокращения слишком дорогостоящего военного присутствия США за рубежом. Пессимисты в Токио твердят также, что полной ликвидации ракетно-ядерного потенциала КНДР быть не может в принципе.

Как считает видный военный эксперт, генерал японских ВВС в отставке Кунио Орита, американцы, например, толком не знают даже, сколько Пхеньян имеет ядерных боеголовок. Разведывательное управление министерства обороны США утверждало, что у КНДР может быть до 60 таких зарядов, а другие американские структуры и аналитические центры говорят о 20. При такой неразберихе, предупреждает генерал в отставке, Пхеньяну ничего не стоит даже при продвижении процесса разоружения потихоньку приберечь себе на всякий случай десяток ядерных боеголовок. И это, как боятся в Токио, обесценит все будущие договоренности, если, конечно, они будут достигнуты по итогам состоявшегося 12 июня исторического саммита на острове Сентоса.