Почему все идет по плану Кима

Глава КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп © AP Photo/Evan Vucci

Долгожданная и с таким трудом организованная встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Сингапуре прошла на удивление гладко. И сами стороны, и международное сообщество расценили итоги саммита как весьма позитивные. Но при всем этом нельзя не отметить, что, похоже, настоящую победу тут одержал Ким Чен Ын.

Перед началом исторических переговоров эксперты приводили самые полярные мнения. Некоторые ожидали, что после них северокорейский руководитель начнет реформы в стиле Горбачева, другие рисовали мрачные перспективы усиления конфронтации вплоть до начала войны между США и КНДР.

Однако уже к полудню 12 июня стало понятно, что все проходит нормально. Трамп во время подходов к журналистам рассыпался в комплиментах своему северокорейскому визави, Ким Чен Ын тоже выглядел спокойным и довольным. Было ясно, что они начали нормальный диалог и обострения удалось избежать.

Папка, в которой ничего нет

По итогам переговоров два руководителя подписали совместный документ, о содержании которого Трамп обещал рассказать позже на пресс-конференции. Однако, пытаясь впечатлить журналистов, американский президент сделал театральный жест, во время которого случайно (а может быть, и намеренно) продемонстрировал им содержание папки с соглашением. Не стоит и говорить, что ушлые репортеры успели сфотографировать текст, после чего он разошелся по всем СМИ.

Оказалось, что ничего сенсационного в папке нет. Собственно, все итоги встречи свелись к четырем пунктам. Север лишь подтвердил свое обещание, зафиксированное по итогам межкорейского саммита в Пханмунджоме 27 апреля 2018 года, — работать для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова. США также пообещали Пхеньяну предоставить гарантии безопасности за отказ от ядерной программы. Кстати, интересно, что ранее Вашингтон всячески избегал этого слова — "гарантии", используя более мягкие обороты, а теперь принял северокорейскую формулировку, что можно воспринимать как еще одну победу Ким Чен Ына.

Пхеньян не сдается

Стороны также зафиксировали готовность "строить новые двусторонние отношения во имя мира и процветания, объединить усилия в целях создания постоянного и стабильного мира на Корейском полуострове". Также по настоянию Трампа в соглашение вошел пункт о том, что Север постарается активизировать поиски и передать США останки американских солдат, погибших в ходе корейской войны 1950–1953 годов.

Если трезво взглянуть на итоги саммита, то многократно обещанного Трампом прорыва — сдачи Ким Чен Ыном своих ядерных боеголовок и межконтинентальных баллистических ракет — не случилось. Более того, Северная Корея не пообещала ничего принципиально нового. Не упоминается в тексте документа и формула CVID — полный, проверяемый и необратимый отказ от ядерного оружия. Надо сказать, что вокруг этой формулировки ранее было сломано множество копий, и эксперты в один голос твердили, что без ее фиксации на бумаге весь саммит в принципе не имеет смысла.

В совместное заявление вошла северокорейская формулировка ядерного разоружения, в которой не ставятся конкретные сроки, нет реальных обязательств Пхеньяна. Вашингтон же не стал включать в соглашение формулу о полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации.

Так что можно расценивать этот факт как однозначную победу Ким Чен Ына и его дипломатов, согласовывавших текст совместного документа.

Одновременно оказалось, что все воинственные заявления Трампа и его приближенных о том, что Америка будет согласна лишь на полный и очень ограниченный по времени отказ КНДР от ракетно-ядерного оружия, оказались пустым сотрясением воздуха.

Никакой конкретики по главной проблеме мир не увидел, да и, судя по всему, сами лидеры двух стран на встрече не обсуждали ни конкретные шаги, ни конкретные сроки относительно ядерного разоружения. Впрочем, это было понятно уже в самом начале: среди помощников Ким Чен Ына на саммите не оказалось никого, кто реально отвечает за ядерную программу КНДР.

Особенный лидер

Интересно, что уже после отъезда Ким Чен Ына с места проведения переговоров Трамп устроил пресс-конференцию, в ходе которой буквально осыпал комплиментами своего визави. Ким в его глазах оказался просто душкой, "очень умным и великим переговорщиком", "смелым и талантливым лидером". Американский президент настолько разошелся, осыпая Ким Чен Ына лестными эпитетами, что в конце концов даже сами журналисты указали Трампу, что северокорейский лидер "казнил своего дядю", "проводит политические репрессии" и является "крупнейшим нарушителем прав человека". В ответ на это президент повторил, что Ким "действительно очень талантливый и очень особенный".

Пресс-конференция длилась больше часа, и сложилось стойкое ощущение, что главным мотивом для поездки на саммит у Трампа было не ядерное разоружение КНДР, а личное знакомство с Ким Чен Ыном, личным качествам и оправданию действий которого на брифинге было уделено чуть ли не главное внимание.

Возможно, Трампу было интересно проверить на Ким Чен Ыне свои собственные способности переговорщика, которыми американский президент очень гордится. Похоже, что для него это был личный вызов. И если до этой встречи речь шла о мате в один ход, безоговорочном и быстром отказе Севера от ракет и ядерных боеголовок, его полной капитуляции, то теперь стало ясно, что этот номер у Соединенных Штатов не прошел.

На пресс-конференции Трамп заговорил о том, что процесс денуклеаризации может растянуться на десять лет и даже больше — а именно к этому и стремится Пхеньян. Более того, американский лидер сказал, что приостановит все совместные военные маневры с Южной Кореей на время переговоров. Это еще одна победа северокорейцев, которых вечная военная возня на Юге всегда очень сильно напрягает.

В целом можно сказать, что несмотря на то, что Вашингтон продолжает говорить о полном ядерном разоружении Севера, совершенно очевидно, что по итогам встречи позиция США сдвигается в сторону большего прагматизма: Белый дом в значительной степени отступил от своей изначальной позиции по ядерному вопросу КНДР.

Сохранить режим

Если посмотреть на ситуацию шире, то выиграли от встречи обе стороны, но Пхеньян все же получил от нее больше, а самое главное — выполнил задачу-максимум и выиграл столь необходимое ему время. Теперь у Северной Кореи есть возможность начать свою старую, излюбленную игру — начать торг вокруг своей ракетно-ядерной программы, получая различные уступки и бонусы в ответ на незначительные шаги в сторону денуклеаризации. В первую очередь это ослабление санкционного режима, наносящего серьезный ущерб экономике. А пока длятся переговоры, КНДР может успеть довести свой ракетно-ядерный арсенал до полного совершенства, понадежнее спрятать своих ученых-ядерщиков и ракетчиков, а также необходимое оборудование и откопировать документацию. Все это даст Северу возможность в случае опасности быстро восстановить свой ядерный арсенал.

Ведь главная установка Пхеньяна не изменилась: он считает свои межконтинентальные ракеты и ядерные бомбы единственной гарантией сохранения режима.