Молоко-плюс и старое доброе ультранасилие: лучшие фильмы Малкольма Макдауэлла

Малькольм Макдауэлл © EPA/CHRISTOPHE KARABA

13 июня звезде "Заводного апельсина" и "О, счастливчика" исполняется 75 лет. Дмитрий Карпюк поздравляет актера и вспоминает лучшие моменты его карьеры.

До того как выбрать актерскую стезю, ливерпулец Малькольм Макдауэлл работал в пабе своего отца. Однако страсть к лицедейству оказалась сильнее желания разливать пинты и протирать барную стойку: Макдауэлл поступил в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства и вскоре уже играл роли без слов в спектаклях Королевской шекспировской компании.

Затем начинающий актер перешел в театр "Ройал Корт", где начал получать более значимые роли и попал в поле зрения Линдсея Андерсона. Именно дебют в фильме "Если…" Андерсона стал для Макдауэлла прорывом в кино. Это был по-настоящему радикальный гимн непослушания и плевок в лицо британской системе образования с ее закрытыми учебными заведениями для мальчиков, где процветали подавление личности и палочный режим. То выражение лица, с каким герой Макдауэлла расстреливает из автомата своих учителей, настолько пришлось по душе Стэнли Кубрику, что он предложил молодому актеру роль Алекса в "Заводном апельсине".

Развернуть Кадр из фильма "Заводной апельсин" © filmpro.ru Кадр из фильма "Заводной апельсин" © filmpro.ru

В этой сатирической антиутопии по роману Энтони Берджеса Макдауэлл со своими droog’ами залихватски пил бодрящее "молоко-плюс" в баре "Корова", смачно проговаривал русские слова на жаргоне "надсат", а также избивал, насиловал и убивал под музыку Бетховена. Фильм был запрещен в Великобритании через пару лет после выхода по решению самого Кубрика.

Английское общество предпочло взвалить ответственность за жестокие преступления на произведение искусства. "Заводной апельсин" был показан по телевидению лишь после смерти режиссера. Блестяще справившийся с образом "перевоспитавшегося" подонка Малькольм Макдауэлл стал настоящим (анти-)героем нового поколения, а его Алекс — ролевой моделью для панков и скинхедов 70-х.

Затем последовала роль в "О, счастливчике", второй части трилогии Андерсона о похождениях Мика Трэвиса, которую также составляют "Если…" и "Госпиталь "Британия". Восхитительная сюрреалистическая комедия с яркими поп-артовыми красками, юной Хелен Миррен и песнями группы Алана Прайса высмеивала язвы и топтала мозоли капиталистического общества. Но самое главное, что она была отчасти автобиографической: Макдауэлл принес режиссеру сценарий, основанный на своем опыте работы коммивояжером по продаже кофе. Впрочем, надо уточнить, что Андерсон его полностью переписал.

Следом была удачная роль выскочки Флэшмена в плутовской комедии Ричарда Лестера "Королевский блеск", своего рода вариации на тему "Счастливчика" в антураже XIX века, которая, увы, не имела успеха ни в прокате, ни у критиков. Но главной работой 70-х после "Заводного апельсина" для Макдауэлла стал, конечно, образ Калигулы, похотливого изверга с демонической усмешкой в одноименном фильме Тинто Брасса.

Развернуть Тинто Брасс и Малькольм Макдауэлл на съемках фильма "Калигула" © filmpro.ru Тинто Брасс и Малькольм Макдауэлл на съемках фильма "Калигула" © filmpro.ru

Конец декады ознаменовался работой в развлекательной фантастике "Путешествие в машине времени", где актер сыграл Герберта Уэллса, отправившегося на машине времени в погоню за сбежавшим в будущее Джеком Потрошителем. Впрочем, в первую очередь фильм важен для Макдауэлла тем, что на его съемках он познакомился с Мэри Стинбёрген, своей будущей женой и матерью двух его детей.

80-е в карьере актера тоже были плодовиты на интересные роли. Особенно стоит отметить "Люди-кошки", ремейк хоррора 40-х, куда режиссер Пол Шредер добавил много эротического томления, голую Настасью Кински и музыку Джорджо Мородера. Макдауэллу досталась роль оборотня, возжелавшего свою сестру. Не менее любопытны уже упомянутый "Госпиталь "Британия"; комедия "Сойди с ума", где актер изображает рок-звезду, фактически пародируя Мика Джаггера; ретро-комедия "Закат" про убийство в Голливуде 20-х (роль мерзкого продюсера); боевик "Голубой гром" (безумный полковник).

Любопытно, что с особенной тщательностью относившийся к выбору ролей Макдауэлл после развода со Стинбёрген и женитьбы на Келли Кур в 91-м году стал браться за любой предложенный проект. Сам актер объясняет это тем, что растит с молодой женой троих сыновей и поэтому много работает, не брезгуя никакими предложениями, в том числе ролями в сериалах и озвучкой мультфильмов и видеоигр.

Развернуть Съемки фильма "Цареубийца" © Геннадий Попов/ТАСС Съемки фильма "Цареубийца" © Геннадий Попов/ТАСС

Впрочем, в начале 90-х Макдауэлл сыграл одну из своих лучших ролей в картине Карена Шахназарова "Цареубийца". Его герой — душевнобольной уголовник Тимофеев, считающий себя Яковом Юровским, начальником расстрельной команды Николая II и его семьи. Несмотря на то, что Макдауэлла озвучивал Юрий Беляев, его выразительная мимика и тяжелый взгляд просто вызывают дрожь. Затем было много персонажей в фильмах категории Б, из которых выделяется злодей в экранизации комикса "Танкистка" и, конечно, убийца капитана Кёрка в "Звездном пути 7" (за эту роль Макдауэлл получил массу писем ненависти от стартрекоманов).

Именно в 90-е внешность актера окончательно трансформируется, и он превращается в старика с седым ежиком и пронзительным взглядом, каким мы его привыкли видеть уже четверть века. Нет ничего удивительного, что ему предлагают в основном роли злодеев, да и сам Макдауэлл говорит, что играть их намного интересней: "Хороший злодей — секрет хорошего фильма". В 2000-х он мучил людей в "Гангстере № 1", насиловал юношу за долги в "Засну, когда умру", убивал детей в вольном байопике Чикатило "Эвиленко" и выменивал душу на вечную молодость в образе самого Дьявола в "Портрете Дориана Грея". Про многочисленных злобных докторов в фильмах ужасов категории straight to video с названиями типа "Зомбэкс" и говорить не приходится. Особого упоминания достойно появление в клипе нью-метал-группы Slipknot.

Развернуть © AP Photo/Chris Pizzello © AP Photo/Chris Pizzello

Впрочем, следует вспомнить и относительно положительного доктора Лумиса в обеих частях "Хэллоуина" Роба Зомби, и дурашливого Эдди Ван Хельсинга в вампирском комедийно-музыкальном хорроре "Глоток", где компанию ему составили, на секундочку, Игги Поп, Элис Купер и Моби.

Работоспособности и выносливости актера можно лишь позавидовать, и даже если считать, что лучшие роли он сыграл в молодости, появление Макдауэлла, пусть на пять минут и в фильме сомнительного качества, говорит только одно: в эти пять минут он не выдаст ни одной фальшивой ноты.