Демон со взглядом Чарли Мэнсона: чем запомнится рэпер XXXTentacion

Сложно сказать, чего было больше в жизни Джасея Дуэйна Онфроя (настоящее имя рэпера XXXTentacion) — музыки или криминала. Биография его донельзя прозаична: преступный район, неблагополучная семья, финансовые трудности и отсутствие каких-либо перспектив на то, чтобы найти себя в обществе.

Уже в шесть лет Онфрой оказался на учете у социальных служб. Произошло это после того, как он ударил ножом мужчину, пытавшегося напасть на его мать. Позднее за его воспитание взялась бабушка. Тогда Джасей и начал всерьез интересоваться музыкой. Он пошел в церковный хор, однако достаточно скоро вылетел оттуда за то, что избил одноклассника.

Дальше — больше. Онфрой был исключен из средней школы и на полгода отправился в Sheridan House Family Ministries — организацию, которая занимается трудными подростками. Там он вновь обратился к музыке — даже научился играть на фортепиано и гитаре. Но, увы, исправительное учреждение не помогло усмирить беспокойный нрав Джасея. Вместе с музыкальными навыками он приобретал и новые проблемы с законом.

Отбыв наказание в очередном центре для несовершеннолетних, Онфрой решил всерьез заняться рэпом. И здесь ему помог SoundCloud — онлайн-ресурс, благодаря которому появились такие звезды, как Lil Pump, Lil Peep, Yung Lean, Дензел Карри и многие другие. Там и возник жанр клауд-рэпа, музыки с нарочито плохим звучанием, противопоставлявший себя мейнстримному рэпу и хип-хопу.

Онфрой стал частью этого движения, но это не мешало ему выделяться даже на фоне таких же ярких личностей. Сам исполнитель говорил, что не может однозначно отнести себя к хип-хопу. Его музыка и правда выглядит причудливой смесью слишком разных жанров: R’n’B и метала, рэпа и инди-рока, трэпа и эмо. В некоторых треках абсолютно непонятно, что же в итоге побеждает — влияние Тупака Шакура или любовь к Курту Кобейну.

Но фигура музыканта весьма противоречива и без этого, начиная с никнейма XXXTentacion (где первая часть символизирует любовь Онфроя к порнографии, а вторая — "искушение" в переводе на испанский) и заканчивая многочисленными судебными разбирательствами.

Насилие — едва ли не главная тема треков XXXTentacion. А сингл Look at Me, который вышел в 2015 году и принес рэперу популярность, можно было бы смело назвать истинным манифестом этого исполнителя. Он избивал людей на спор, дрался с людьми на концертах и был обвинен в насилии над своей беременной бывшей девушкой. В последнем случае рэперу грозил серьезный срок, но его все-таки отпустили под залог в $10 тыс.

Тогда XXXTentacion поддержали пользователи Twitter. Они запустили флешмоб #freex, к которому присоединились многие исполнители, в том числе A$AP Rocky. Но и противников у молодого рэпера было предостаточно. Самый весомый — канадец Дрейк, которого XXXTentacion обвинил в плагиате. Причем проехался по нему из-за этого так, что "ответчик" ему едва ли не угрожал расправой. Но до рукоприкладства дело довел уже другой рэпер, Роб Стоун. Он пришел с друзьями на концерт Онфроя и напал на него прямо на сцене. После этого случая XXXTentacion написал в Twitter: "В следующий раз убедись наверняка, что ты убил меня".

В сериале "Атланта" прохожий, встречая главного героя Альфреда Майлза (хип-хоп-исполнителя по прозвищу Paper Boy), говорит, что сейчас не осталось настоящих рэперов: тех, кто читает про непридуманную жизнь, про лоулайферов и бандитов; тех, кто сам может достать "пушку" и разобраться с обидчиком по-серьезному. Про Джасея Онфроя можно сказать ровно то же самое. Пусть его талант перекрывала скандальная слава, но эта негативная сторона исполнителя и была его идейным вдохновением, сутью его творчества. Пусть он был демоном во плоти со взглядом Чарли Мэнсона. Но он был тем самым true-рэпером, искренним в своих убеждениях.