Почему повышение пенсионного возраста в России неизбежно

Отделение Пенсионного фонда России © Сергей Фадеичев/ТАСС

14 июня кабинет министров одобрил повышение пенсионного возраста. Правительство довольно долго откладывало эту реформу. Настолько долго, что Россия оказалась последней на постсоветском пространстве страной, где сохраняется 60-летний пенсионный возраст для мужчин и 55-летний для женщин. Единственным постсоветским государством, солидарным с Россией, оставался Узбекистан, но в конце мая и узбекское министерство финансов предложило провести реформу пенсионной системы, подразумевающую, в частности, повышение пенсионного возраста до общемирового уровня.

Ничего удивительного в такой согласованности реформ среди стран СНГ нет. Россия, как и ее соседи, столкнулась с рядом факторов, вынуждающих менять пенсионное законодательство. В том числе и старение населения, и рост неформальной занятости.

Донор системы

На самом деле пенсионная система в России устроена просто: страховые взносы, выплачиваемые за счет заработков наемных работников организаций, образуют "пирог", из которого платятся пенсии для большей части категорий пенсионеров. Это так называемая распределительная пенсионная система, где работает принцип солидарности поколений. Размер пенсий в такой системе зависит от соотношения между числом работников и числом пенсионеров, а также размерами заработных плат. Ухудшение одного из этих параметров неминуемо ведет к снижению пенсии.

Нужно понимать, что в настоящее время соотношение работников и пенсионеров достигло критического уровня.

Так, в прошлом году на 40 млн пенсионеров, получающих страховую пенсию, приходилось всего 44 млн наемных работников организаций. Они и являются основными донорами системы. Проблема в том, что к 2030 году, согласно демографическим прогнозам, их численность сравняется.

Ситуация складывается так, что сейчас пенсии на треть финансируются за счет трансфертов из федерального бюджета, нарушая баланс пенсионной системы. Расчеты показывают, что для сохранения текущего соотношения между средним размером пенсий и заработных плат в условиях старения населения потребуется либо увеличивать эти трансферты, либо повышать тарифы страховых взносов. И то и другое означает увеличение нагрузки пенсионной системы на государственный бюджет, что негативно скажется на экономическом росте и на благосостоянии будущих поколений.

Долгосрочные отношения

Считать повышение пенсионного возраста шагом назад, если сравнивать с условиями пенсионной системы в СССР, не совсем корректно.

Во-первых, в России за последние 50 лет произошел сдвиг в средней продолжительности трудовой карьеры. Расчеты демографов однозначно показывают, что средняя продолжительность трудового периода жизни сократилась. В 1959 году (в этот период пенсии были распространены для всех категорий занятых) этот показатель составлял 43 года для мужчин, 37 лет для женщин. В 2015 году — уже 34 и 32 года для мужчин и женщин соответственно. Такое снижение (на 9 лет для мужчин, на 5 лет для женщин) связано и с более длительным периодом получения образования, и с распространением практики досрочных пенсий, и в целом со снижением занятости в постсоветский период. В то же время средняя продолжительность жизни на пенсии для достигших пенсионного возраста возросла за тот же период с 7 до 13 лет для мужчин и с 7 до 21 года (!) для женщин. По сути, время нахождения на пенсии женщин сейчас лишь на треть меньше продолжительности их трудовой карьеры.

Во-вторых, необходимо учитывать и особенности трудовой деятельности. В советское время был гораздо шире распространен тяжелый физический труд в промышленности и сельском хозяйстве. В настоящее время две трети занятых трудится в сфере услуг, не предполагающих серьезных физических нагрузок.

При этом минимальная продолжительность ежегодно оплачиваемого отпуска для рабочих и служащих составляла в 1980-х годах 15 рабочих дней, а сейчас — 20.

На фоне очевидных изменений кажутся серьезно преувеличенными страхи населения, что повышение пенсионного возраста приведет к резкому росту безработицы и, следовательно, бедности среди затронутых реформой групп. Опросы показывают, что численность безработных среди людей старшего возраста невелика, при этом лишь малая часть пенсионеров желает вернуться на рынок труда. Это значит, что выход на пенсию чаще всего является самостоятельным решением, вызванным семейными обстоятельствами или слабым здоровьем.

Демографические прогнозы указывают на значительное снижение численности населения трудоспособного возраста в ближайшем будущем. В этих условиях работодатели будут стремиться сохранять максимально долгосрочные контракты с работниками. Собственно, это тенденция наблюдается еще с начала 2000-х годов — занятость мужчин и женщин старше 50 лет значительно выросла.

Таким образом, повышение пенсионного возраста сегодня социально оправданно и вызвано значительным улучшением условий труда, снижением продолжительности трудовой карьеры при росте ожидаемой продолжительности жизни. А в условиях вызванного совокупностью экономических и демографических факторов жесткого выбора между снижением размеров пенсий, повышением тарифов страховых взносов и повышением пенсионного возраста последний вариант кажется наиболее приемлемым.