Почему Brexit пошел по сценарию "Пиратов Карибского моря"

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Королева Великобритании Елизавета II подписала 26 июня билль о соглашении по выходу (из ЕС) и его имплементации (Withdrawal Agreement and Implementation Bill). Речь идет о принципиально важном моменте в долгом, болезненном и тернистом процессе "развода" между Лондоном и Брюсселем, без которого страну через девять месяцев ожидал бы форменный юридический коллапс. Теперь этого произойти не должно. И это хорошая новость.

Вместе с тем есть новость и плохая — подготовка к Brexit проходит так хаотично и тревожно, что все это напоминает сцену с участием уже другой королевы Элизабет — вымышленной предводительницы пиратов из приключенческой серии "Пираты Карибского моря". Великобритания все больше походит на героиню актрисы Киры Найтли, которую в одной из серий решили казнить, заставив "прогуляться по доске".

После так называемой королевской санкции билль, вокруг которого в парламенте долгие месяцы шли ожесточенные споры, получил статус закона, однако вступит он в силу лишь после Brexit, намеченного на 29 марта 2019 года.

Важность этого масштабного документа, который эксперты уже назвали одним из самых конституционно значимых актов законодательства в британской истории, сложно переоценить. После того, как Соединенное Королевство перестанет быть частью ЕС, действовавший на протяжении последних четырех десятилетий закон о Европейских сообществах 1972 года (именно он распространял действие законодательства ЕС на территории Великобритании) утратит силу. А вместе с ним заодно и сотни законов, подзаконных актов и постановлений, регулирующих деятельность страны во всех областях — от авиационных перевозок до вылова рыбы у берегов Шотландии.

Настроения бизнеса

Заголовки британских газет никак не настраивают на оптимистичный лад. Некоторые из них пока звучат исключительно как предупреждения: "Будущее Airbus под угрозой негативного влияния от Brexit", "BMW предупреждает, что Brexit может привести к закрытию предприятий концерна в Великобритании", "Профсоюзы объединяются с бизнесом в требовании срочного прогресса по Brexit".

Другие уже констатируют негативную динамику: "Управлявшая аэропортом Хитроу компания переносит свою деятельность из Оксфорда в Амстердам".

Бизнес отчаянно требует от премьер-министра Терезы Мэй ясности по поводу того, к чему нужно быть готовым. Обеспокоенность понять легко — даже малому и среднему предпринимательству важно понять, как строить свою деятельность в перспективе нескольких лет.

Небольшой пример: компания "Икс" производит в Северной Ирландии, например, холодильники и экспортирует их в соседнюю Ирландию. И больше всего эту компанию интересует, что будет после того, как Великобритания выйдет из ЕС, а заодно из общего рынка и Таможенного союза. Появится ли физическая граница между двумя странами, станут ли вежливые, но решительные таможенники осматривать каждый грузовик с готовой продукцией и сколько на это будет уходить времени?

Насколько подорожает каждый холодильник из-за новых таможенных пошлин, не будет ли перебоев с европейскими рабочими, которые после Brexit не смогут так просто приезжать на заработок в Великобританию, не стоит ли вообще в этой ситуации плюнуть на все, да и перенести производство в предместья Дублина или Мадрида?

Эта придуманная ради наглядности ситуация позволяет задуматься, насколько же сильно должна болеть голова у более крупных игроков — их логистика куда более сложна, и за несколько месяцев ее не перестроить.

Более того, под бизнес-планы привлекаются инвестиции, а их объем уже падает.

Правительство пошло навстречу бизнесу и договорилось с Брюсселем о так называемом переходном периоде. Это означает, что на полтора года — с даты Brexit и до конца 2020 года — все будет идти так, будто "развода" не было вовсе, а правила торговли и взаимоотношений с ЕС на это время останутся прежними.

Но британским компаниям этого мало — они хотели бы торговать со странами ЕС на привычных условиях: без дополнительных пошлин, таможенных барьеров, ненужных промедлений, заполнения новых формуляров и другой бюрократической волокиты. Но тогда обесценится сама идея референдума по Brexit, которому на прошлой неделе исполнилось два года.

Сценаристы на Даунинг-стрит

В ответ на это представитель Мэй повторяет одно и то же как мантру: "Мы работаем над обеспечением максимально плавного Brexit, при котором будут учтены запросы (далее — название возмутившегося сектора бизнеса)".

Тем временем до конца переговоров с Брюсселем остается менее четырех месяцев. Уже в октябре стороны должны ударить по рукам и передать договоренность на рассмотрение национальных парламентов.

Кстати, еще очень интересно, как британские законодатели оценят саму сделку — в результате ожесточенных дебатов билля по Brexit они получили возможность внести в него изменения и даже отвергнуть соглашение.

На фоне всего этого позиция Брюсселя не становится мягче, что опять не удивительно.

Уже на следующий день после исторического референдума 23 июня 2016 года европейские партнеры пообещали Лондону, что легкими предстоящие переговоры не будут. И с тех пор они остаются верны принципу "бей своих, чтобы чужие боялись", дабы на примере публично наказанной Великобритании избежать повторения сценария Brexit в других странах — членах ЕС.

Время — исчерпаемый ресурс, а вместе с ним и терпение британского бизнеса. Предприниматели хотят от правительства четких ответов, но не получают их. И доска под британским правительством раскачивается все сильнее.

В пиратской саге все заканчивается хорошо — Элизабет Суонн в белом платье эффектно падает в воду, но вместе с бравым капитаном Джеком Воробьем благополучно выбирается на необитаемый остров, и вместе они, конечно, побеждают всех врагов. Но вот есть ли сценарий по поводу того, как эту "прогулку по доске" выдержит британская экономика, насколько сильно ее покусают порожденные самим же Лондоном экономические и финансовые акулы и есть ли на горизонте необитаемый остров, чтобы перевести дух или начать новую жизнь, совершенно не ясно. По крайней мере сценаристы на Даунинг-стрит продолжают сохранять по этому вопросу невозмутимое молчание.