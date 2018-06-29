Американские ракеты и оккультизм: не пропустите сериал "Странный ангел"

На телеканале CBS продолжается сериал "Странный ангел", вышла третья серия, и это хороший повод этот сериал догнать: возможно, для любителей немейнстримного американского телевидения этот проект будет интереснее, чем уже закончившийся второй сезон "Мира Дикого Запада".

Канун Второй мировой. Амбициозный молодой человек Джек Парсонс (Джек Рейнор) изо всех сил подметает пол в химической лаборатории, а потом возвращается домой, в пригород Лос-Анджелеса, где его ждет дежурно-красивая жена (Белла Хиткот из "Неонового демона"), мучающаяся от того, что ее муж — мечтатель, бедняк, безбожник и совсем не половой гигант (супружеский секс заканчивается подростковым "Прости!"). А еще по ночам он с приятелем Ричардом (Питер Марк Кендалл) строит ракетную установку, чтобы отправить человечество через тернии к звездам. И их поиски в какой-то момент убедят Калифорнийский технологический институт сформировать экспериментальную лабораторию реактивного движения.

Параллельным курсом у Парсонса начинают складываться загадочные отношения с новым соседом по имени Эрнест (Руперт Френд), который читает Джеку лекцию о том, что человек должен делать то, что он хочет. А затем уборщик-ракетостроитель замечает в окне соседского дома прелюдию к жертвоприношению.

YouTube/SpoilerTV

Завязка "Странного ангела", премьеры канала CBS, если и может показаться странной, то только до знакомства с биографией Джека Парсонса хотя бы на уровне синопсиса. Человек, в чью честь назвали кратер на темной стороне Луны, стал важной фигурой в американском ракетостроении, а также прославился как близкий соратник Алистера Кроули, который, как замечают некоторые поклонники эзотерических практик, в своих текстах пошел еще дальше и даже преодолел подспудную мизогинию мастера, которая проскакивала в его поздних книгах.

Два других занятных факта про Парсонса. Первый — он родился 2 октября 1914 года, когда, как верили Свидетели Иеговы, должен был явиться миру Антихрист. Второй — его подробную биографию написал человек по имени Джон Картер, то есть полный тезка отважного капитана-конфедерата из знаменитого фантастического цикла Эдгара Райса Берроуза (его еще экранизировал Disney).

Бульварное чтиво фигурирует и в первом эпизоде "Странного ангела": Джек увлеченно читает несуществующий палп "Путь охотника" Кристофера Декстера, в котором рассказывается о встрече индейца-охотника и исполинского тигра в рамках магического ритуала охоты. Эти сцены режиссер Дэвид Лоури — независимый постановщик, известный созерцательными и пронзительными драмами "Несвятые" и "История призрака", — снимает в красных тонах, сообщая им одновременно что-то метафизическое и бульварное.

В одном из эпизодов Парсонс, едва избегающий смерти, недвусмысленно с коренным американцем рифмуется. Собственно, в подобных параллелях и заключается, судя по первым эпизодам, центральная идея шоу, которое сочинил Марк Хейман, сценарист "Черного лебедя" и продюсер "Рестлера" с "мамой!", то есть верный последователь Даррена Аронофски. Биография Джека Парсонса с ее удивительными изломами, оккультными практиками, ракетостроением и прочими коленцами идеально вписалась бы в предапокалиптический тренд конца XX века, когда звезда Аронофски и вспыхнула.

Контекст 2010-х, в который входит мода на нью-эйдж и прочие духовные завихрения середины прошлого столетия (за них отвечают, например, сестры Вачовски и шоу The OA), тоже сойдет. Сегодня Парсонс определенно не выглядит черной овцой на белоснежном плато современного телевидения.

Фокус "Странного ангела" в том, что Хейман делает байопик как минимум в кубе. Структура биографии устроена таким образом, что незаурядная личность преодолевает сопротивление инертного общества с его законами и совершает открытие или являет миру важный художественный артефакт

Тысячеликий герой Джек Парсонс устроит общественным взглядам сразу несколько стачек: для начала как экспериментатор, мечтающий о космосе (в детстве он прочитал Жюля Верна и увлекся идеей добраться до Луны), а затем — как последователь Алистера Кроули. В обоих случаях Парсонс вступает в конфликт с концепций бога: в одном случае он противится мнению ученых из уважаемого издания, что ракета не может преодолеть атмосферу земли, в другом — буквально придумывает свою религию с блек-джеком, оргиями и равенством.

В обоих случаях бог, прямо по Ницше, оказывается фигурой не только религиозного сознания, но и синонимом веры в существование высшей истины, единственного объективного взгляда на мир. В Калифорнийском техническом Парсонс резонно замечает, что если для его идей пока нет математических законов, то их, вероятно, стоит всего лишь открыть.

И в этом заключается привлекательная странность нового шоу NBC, придуманного соратником Аронофски, спродюсированного любителем больших концептов Ридли Скоттом и частично снятого Дэвидом Лоури (его волнующий фильм прошлого года "История призрака" рассказывал о том, что искусство будет существовать даже после конца времен). "Странный ангел" — это ода человеческой непоседливости, которая очень по-разному воспевается и в бульварной литературе, и в науке с ее сумрачными гениями, и в духовных практиках, которые всегда ставят под сомнения социальные условности, но порождают новые).

Выдержит ли шоу планку, заданную режиссером Лоури, который поставил первые два эпизода, не забуксует ли история в зоне производственной драмы и не сведется ли все к лобовой проповеди "быть собой"? Вопросы эти абсолютно не праздные, но материал настолько впечатляющий, что невозможно этому предприятию хотя бы не дать шанс.