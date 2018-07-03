Оттепели не будет: чем обернется для "Нафтогаза" заморозка активов "Газпрома" в Англии

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Автор Андрей Суздальцев Андрей Суздальцев Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Профайл автора

С середины июня текущего года война украинской газотранспортной компании НАК "Нафтогаз Украины" с российским ПАО "Газпром" вступила в новую стадию. Вооружившись неоднозначным решением Стокгольмского арбитража (февраль 2018 года), взыскавшего с российского газового гиганта $2,6 млрд США, "Нафтогаз" буквально ищет возможность, чтобы оперативно арестовать любую собственность "Газпрома".

Спешка "Нафтогаза" вполне объяснима. Дело в том, что "Газпром", отказавшись принять вердикт Стокгольмского арбитража, с одной стороны, обжаловал его 7 июня в округе Свеа (Стокгольм), а с другой стороны приступил к оперативному блокированию попыток украинских коллег перехватить имущество и активы российской газовой корпорации почти во всех странах Европы.

В то же время в Киеве вполне отдают себе отчет в том, что "Газпром" уже "зашел по колено" в воды Балтийского моря и начало строительства очередного обходного газопровода "Северный поток — 2" стало практически неотвратимым. Между тем инициированные "Нафтогазом" аресты собственности "Газпрома" попутно должны были создать препятствия для "Северного потока — 2".

Без перспектив

Кроме того, активность "Нафтогаза" вызвана еще и тем, что в марте текущего года "Газпром" инициировал расторжение всех договоров с Украиной по поставке и транзиту российского газа. "Газпром" тем самым продемонстрировал, что не видит перспектив в каком-либо сотрудничестве с украинскими газовиками, считая их недоговороспособными.

В итоге в результате проукраинского решения Стокгольмского арбитража, воспринятого на Украине в качестве очередной и уверенной "победы" над Россией, украинское правительство может не только потерять российский газовый транзит, но и сам российский газ, поступающий до настоящего времени украинским потребителям по имитационному реверсу из стран Евросоюза.

Это тем более печально, что высшее руководство "Нафтогаза" успело не только мгновенно вытащить из бюджета собственной организации $21 млн, но и тут же их поделить, оформив элементарный "распил" премиальными за организацию той самой несомненной "победы" над "Газпромом".

Манипуляции и судопроизводство

"Нафтогаз" тем самым продемонстрировал, что газовая тема на Украине является, с одной стороны, поистине неисчерпаемой, с другой — напоминающей про весьма своеобразные традиции судопроизводства в разных странах Евросоюза, включая Великобританию.

Дело в том, что 14 июня Апелляционный суд шведского округа Свеа относительно оперативно удовлетворил ходатайство "Газпрома" и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. Данное решение мгновенно лишило "Нафтогаз" каких-либо юридических оснований для организации арестов собственности "Газпрома". Более того, как оказалось, по шведскому законодательству вердикт Апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Тем не менее Великобритания проигнорировала судебный приказ, что не удивительно. Учитывая британские традиции подозрительности и недоброжелательности к России, российскому государству и его гражданам, как, впрочем, и российским активам на территории Великобритании, можно было не сомневаться в том, что претензии "Нафтогаза" будут услышаны. Действительно, претензии Киева были приняты и 18 июня, то есть через четыре дня после решения шведского суда Коммерческий суд в Лондоне принял решение предоставить "Нафтогазу" возможность "замораживать" любые активы "Газпрома" на территории Соединенного Королевства. Видимо, британские судебные власти не могли не позволить себе хоть как-то досадить российскому "Газпрому".

Цена страховки

Но парадокс ситуации заключается не в традициях русофобии, в которой Лондон упражняется последние пятьсот лет, а в политике по отношению к России и "Газпрому", которую практикуют киевские власти.

С одной стороны, на фоне непрерывной и очень злобной пропагандистской кампании против "Газпрома", который в интерпретации украинских СМИ зачастую приравнивается к российскому "агрессору", украинские власти прилагают неимоверные усилия для того, чтобы оставить "Газпром" в качестве транзитера российского газа через украинскую газотранспортную сеть.

Именно в таком ключе украинские власти ведут невероятно активную и даже местами скандальную пропаганду против "Газпрома" и газопровода "Северный поток — 2" по всему Евросоюзу, настаивая при этом, чтобы "инструмент российской имперской политики" — "Газпром" — остался на Украине и после 2020 года продолжил экспорт российского газа на европейский газовый рынок при помощи украинской газотранспортной сети. Цена вопроса — более $3 млрд транзитных платежей за перекачку 100−110 млрд куб. м газа.

Но с другой стороны, зимой–2019/2020, после планового завершения строительства "Северного потока — 2", "Газпром" будет располагать на северном маршруте, обходящем все транзитные страны Восточной и Центральной Европы, возможностью для перекачки более 110 млрд куб. м газа. Необходимость в использовании украинской ГТС отпадает, хотя Москва весной 2018 года подтвердила возможность сохранения транзита через Украину определенного объема российского газа в качестве своеобразной страховки.

Как навредить самому себе

Но для сохранения украинской ГТС в качестве реально функционирующей транзитной системы Киев по меньшей мере должен создать соответствующие условия для того, чтобы российский газ хотя бы частично оставался в украинских магистральных газопроводах.

Понятно, что если транзитер, то есть "Нафтогаз Украины", будет и дальше наводнять европейские суды исками в отношении своего единственного поставщика, то смысла в использовании ГТС Украины не будет не только после 2020 года, но вообще никогда.

Именно об этом 29 июня говорил глава "Газпрома" Александр Миллер, комментируя начало формирования трибунала Стокгольмского арбитража по рассмотрению иска "Газпрома" о расторжении действующих контрактов на поставку и транзит российского природного газа через украинские транзитные газопроводы.

Любопытно то, что заявление Миллера почти совпало с информацией из Министерства экономики Германии о том, что США предоставило предварительные гарантии о временном отказе от любых санкций против газопроводов с российским участием. Но вряд ли это остановит Киев и "Нафтогаз Украины", которые, видимо, и дальше будут с огромным энтузиазмом вредить сами себе.