Уарзазат кинематографический: как марокканский город стал "африканским Голливудом"

Окрестности Уарзазата © Первин Мамед-заде/ТАСС

Небольшой город Уарзазат, расположившийся в живописной местности между горной цепью Высокого Атласа и густо-зелеными оазисами долины реки Драа, был знаком не так давно лишь торговцам, шедшим караванными путями в крупные поселения на побережье Атлантического океана и Средиземного моря.

С берберского языка Уарзазат переводится как "без шума", что в полной мере отражало царивший здесь долгое время тихий и размеренный ритм жизни. Но со второй половины XX века в Уарзазат начинают приезжать режиссеры из разных стран мира, в том числе и признанные мэтры, чтобы снять кино, которое часто потом оказывается в золотой коллекции шедевров мирового кинематографа. И маленький тихий городок получает имя "африканского Голливуда".

За свою долгую творческую жизнь Уарзазат увидел все этапы развития кинематографа — от создания коротких черно-белых историй, снятых первопроходцами на рубеже XIX–XX веков, до цветных полнометражных лент эпохи цифровых технологий.

Началась история в далеком 1897 году, когда один из родоначальников кинематографа Луи Люмьер снимал в Уарзазате своего "Марокканского пастуха". Будучи режиссером и оператором в одном лице, он сумел разглядеть пестрый колорит и притягательную самобытность Марокко, которые в XX веке станут источником вдохновения для художников, дизайнеров и кутюрье из разных стран мира.

Попав в объектив знаменитого мастера, Уарзазат на долгие годы связал себя с кинематографом. Следующей важной вехой стали съемки популярной комедии "Али Баба и 40 разбойников" (1954) с выдающимся французским комиком Фернанделем в главной роли и, конечно же, удостоенной семи "Оскаров" культовой эпопеи "Лоуренс Аравийский" (1962), в которой блистали Питер О’Тул и Омар Шариф. Примерно в этот же период в Уарзазат приезжает мастер триллера Альфред Хичкок, чтобы снять фильм "Человек, который слишком много знал" (1956).

Развернуть Музей кино Уарзазата © Первин Мамед-заде/ТАСС Музей кино Уарзазата © Первин Мамед-заде/ТАСС

После столь успешного опыта западные киностудии стали присматриваться к югу Марокко более тщательно. Туда потянулись скауты в поисках новых локаций и возможностей. Профессионалы быстро оценили достоинства Уарзазата, поняв, что нашли практически идеальное место для съемок африканской и ближневосточной натуры.

Их взорам предстал полный набор живых декораций — красивая местность, буквально усыпанная живописными оазисами и средневековыми крепостями (касбами), широкие долины рек, нависающие с северо-востока вершины гор Высокого Атласа и расположенные всего в нескольких часах езды пустынные пейзажи дюн Сахары. Город с хорошей исторической родословной и яркой индивидуальностью полностью устраивал западных продюсеров.

В 1983 году открылась одна из двух главных киностудий в городе — Atlas Corporation Studios. Вторая, CLA Studios, появилась позднее — в 2004 году. Именно в павильонах этих двух студий затем снимут большинство иностранных картин.

Уалливуд

"Производство фильмов и прочей видеопродукции обеспечивает Уарзазату и деньги, и выгодный международный имидж. А для местного населения это еще и важнейший источник доходов наряду с туризмом", — начинает свой рассказ об устройстве "африканского Голливуда" эксперт студии CLA Studios Джамаледдин аль-Мутаваккиль. По его словам, интерес к Уарзазату со стороны иностранных кинокомпаний на протяжении последних нескольких десятилетий остается высоким. Помимо природных красот и памятников старины их привлекают умеренные цены и развитая по меркам глубинки инфраструктура. Да и местные власти не устраивают бюрократическую волокиту и довольно быстро дают разрешение на съемку, если собраны все необходимые бумаги.

Развернуть У входа на CLA Studios © Первин Мамед-заде/ТАСС У входа на CLA Studios © Первин Мамед-заде/ТАСС

В нулевые местной киноиндустрии пришлось пережить временные трудности. Резко сократилось число заказов со стороны западных киностудий. Застой был спровоцирован мировым экономическим кризисом 2008 года, появлением студий-конкурентов в странах Восточной Европы и тревожными событиями "арабской весны" в регионе.

К середине нынешнего десятилетия ситуация снова изменилась, на киностудиях вновь закипела работа. Опять стали одна за другой приезжать съемочные группы из США, стран Европы и Азии, готовые проводить в Уарзазате и окрестных районах недели и даже месяцы в поисках превосходного видеоматериала.

"Если на экране нужно воплотить пустынный пейзаж с оазисами и долинами пересохших рек, снять погоню на фоне пальм или кадры для исторического фильма посреди средневековой архитектуры, то западные продюсеры в первую очередь вспоминают про марокканский юг, — объясняет эксперт. — В других странах региона сейчас не очень спокойно, а у нас — безопасность и комфортные условия. Популярность Уарзазата среди именитых кинематографистов и клипмейкеров с годами только растет. Поэтому в Марокко наш город уже давно получил прозвище Уалливуд".

Как наглядное подтверждение этих слов на стендах обеих студий висят красочные афиши и впечатляюще длинные списки кинокартин, полностью или частично отснятых в Уарзазате. Среди них такие ставшие всемирно известными ленты, как "Последнее искушение Христа" режиссера Мартина Скорсезе, "Под покровом небес" Бернардо Бертолуччи, две исторические драмы Ридли Скотта "Гладиатор" и "Царство небесное", "Вавилон" Алехандро Гонсалеса Иньярриту, "Александр" Оливера Стоуна, "Мумия" Стивена Соммерса, "Человек, который хотел стать королем" Джона Хьюстона, "Шпионские игры" Тони Скотта, "Принц Персии: пески времени" Майка Ньюэлла, а также одна из частей бондианы "Искры из глаз" и отдельные сцены одного из сезонов "Игра престолов".

Развернуть Декорации к фильму "Царство небесное" © Первин Мамед-заде/ТАСС Декорации к фильму "Царство небесное" © Первин Мамед-заде/ТАСС

Полный "послужной список" выглядит значительно длиннее и разнообразнее, но марокканцы любят рассказывать прежде всего про самые нашумевшие фильмы, снискавшие популярность и отмеченные престижными наградами.

У ворот в Сахару

Из примерно 70 тысяч жителей города около 3 тысяч непосредственно задействованы в киноиндустрии — они делают декорации, шьют одежду для актеров, находят реквизит, помогают оборудовать площадку и охотно снимаются в эпизодах и массовках.

Если для съемок нужны животные, то марокканцы при помощи сельчан найдут необходимое количество верблюдов, лошадей и ослов. Никаких проблем. Главное — вовремя бросить клич и приготовить деньги.

Некоторые жители Уарзазата уже успели вкусить все прелести и трудности съемочного процесса. То ли в шутку, то ли всерьез здесь говорят, что, как только у юноши начинает расти щетина на лице, он может смело принимать участие в кастинге на хороший голливудский фильм. Небритые и бородатые молодые люди с южной внешностью очень востребованы для массовых сцен.

В Уарзазате хорошо помнят изнурительные съемки масштабной исторической драмы "Царство небесное", в которой главные роли исполнили Орландо Блум и Ева Грин. По сюжету действие происходит в средневековом Иерусалиме в эпоху Крестовых походов. Чтобы погрузить актеров и зрителей в атмосферу ближневосточного города конца XII века, марокканские строители в течение нескольких месяцев возводили на пустыре на западной окраине города дорогостоящие и сложные декорации.

Развернуть Декорации к фильму "Царство небесное" © Первин Мамед-заде/ТАСС Декорации к фильму "Царство небесное" © Первин Мамед-заде/ТАСС

Добротно сделанный из гипсокартона, дерева и железных деталей "квартал средневекового Иерусалима", который зритель видит на протяжении всего фильма "Царство небесное", и сегодня продолжает приносить прибыль. Он используется для съемок сериалов и телевизионных передач.

Айт-Бен-Хадду

Предмет особой гордости марокканцев — место съемок некоторых сцен исторической эпопеи Ридли Скотта "Гладиатор" с Расселом Кроу в главной роли. Картина получила мировую известность и взяла сразу пять "Оскаров", в том числе в номинации "Лучший фильм", о чем в Уарзазате гостю непременно напомнят. Марокканскую часть приключений римского генерала Максимуса снимали в одном из самых красивых мест королевства — близ мистического глинобитного города-крепости Айт-Бен-Хадду, почти в 30 км к северо-западу от Уарзазата.

Историки полагают, что он был построен в XI веке для охраны караванных путей, ведущих из марокканских центров торговли в города Сахеля, в том числе знаменитый Тимбукту. Беспощадно палящее солнце и сильные порывистые ветра за минувшие столетия не погубили монументальный образец средневековой архитектуры.

Развернуть Город-крепость Айт-Бен-Хадду © Первин Мамед-заде/ТАСС Город-крепость Айт-Бен-Хадду © Первин Мамед-заде/ТАСС

Похожий не то на мираж в бескрайней пустыне, не то на громадный сказочный замок, Айт-Бен-Хадду, внесенный в 1987 году в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в наши дни притягивает кинематографистов и телевизионщиков со всех концов мира своей строгой красотой и величественностью.

Считается, что самый восхитительный вид на крепость открывается перед самым заходом солнца или на рассвете, когда падающие под острым углом солнечные лучи окрашивают массивные фасады башен в сочно-золотистый цвет.