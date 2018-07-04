Почему китайскому экономическому чуду нужна перезагрузка

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В этом году в КНР исполняется 40 лет китайскому экономическому чуду и политике реформ и открытости (Гайгэ Кайфан). Под чудом имеют в виду беспрецедентные темпы экономического роста, превышавшие в иные годы 10%, наращивание производственных мощностей, формирование национального среднего класса. Казалось, этому процессу роста производственной активности и, соответственно, накопления материальных благ в Китае не будет конца. Но в 2014 году экономические показатели страны впервые не соответствовали прогнозным значениям, а по итогам 2015 года темп роста ВВП задержался на отметке 6,9%, что стало худшим показателем за последние 25 лет. Нет, цифры все равно были завидно высокими, но все же местные экономисты стали проявлять признаки беспокойства. Ведь снижение темпов роста может продолжиться.

Вдруг обнаружился целый ряд опасных тенденций, которые как бы находились вне поля зрения экспертов, — разрастание теневой экономики, рост долговой нагрузки на местах. Низкодоходными, а то и вовсе убыточными оставались многие госпредприятия — опора социалистического хозяйствования. В Китае заговорили о необходимости так называемых структурных реформ в сфере предложения (supply side reform), наконец, идея их проведения была озвучена председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре 2015 года на заседании рабочей группы ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) по финансам и экономике.

КНР запустил реформу в сфере предложения, или, как ее называют сами китайцы, "гунцзицэ гайгэ", в 2016 году. По словам Си Цзиньпина, эти меры "не являются краткосрочным лекарством от существующих структурных противоречий в китайской экономике".

Напротив, предстоящие изменения должны "способствовать формированию нового предложения и новых движущих сил в целях расширения внутреннего спроса в долгосрочной перспективе — в рамках реализации плана 13-й пятилетки (2016−2020)".

Терминологически новшества показались созвучны теории "экономики предложения", разработанной американскими экономистами. И нетрудно догадаться, почему. Дело в том, что вошедший в постоянный комитет Политбюро ЦК КПК (верхушку китайской властной пирамиды) ученый и партийный деятель Ван Хунин в конце 80-х годов был приглашенным исследователем в Университете Айовы и Калифорнийском университете в Беркли. А член Политбюро Лю Хэ — ведущий китайский экономист и главный экономический советник Си Цзиньпина, возглавляющий канцелярию рабочей группы ЦК КПК по финансам и экономике, — учился в Гарварде.

Промышленный сектор

Согласно плану правительства, структурная реформа предложения требует "сокращения избыточных производственных мощностей, уменьшения избытка предложения на рынке жилой недвижимости, реструктуризации долгов и снижения издержек предприятий". Это в общих чертах соответствует теории "экономики предложения". Реформа также предусматривает "укрепление слабых мест" социально-экономического развития страны, в том числе "борьбу с бедностью, технологическое перевооружение, совершенствование инфраструктуры, развитие образования и проведение природоохранных мероприятий".

В первую очередь реформировался промышленный сектор с переизбытком производственных мощностей, где предложение значительно превышало спрос.

Сначала это коснулось добычи угля и производства стали, затем — производства строительных материалов, продукции цветной металлургии, а также отрасли электроэнергетики.

По словам экспертов, первые результаты есть. По официальным данным, в период с 2016 года в сталелитейной промышленности объем выведенных из эксплуатации мощностей превысил 120 млн тонн, в угольной промышленности — 500 млн тонн, при этом за счет вывода из эксплуатации устаревших производственных объектов количество угольных шахт Китая в течение года сократилось с 10 до 7 тыс. Общее количество трудоустроенных после закрытия соответствующих мощностей в стальной и угольной отраслях работников, по официальным данным, превысило 1,1 млн человек. Хотя, признаться, трудно поверить, что все бывшие шахтеры нашли рабочие места в онлайновой сфере, как это виделось некоторым китайским экономистам. Разве что они занялись майнингом?

Не по-западному

В ноябре прошлого года на XIX съезде партии Си Цзиньпин заявил, что "Китаю необходимо углублять структурную реформу сферы предложения".

"Для строительства модернизированной экономики необходимо сделать упор на реальном секторе экономики, взять за главный ориентир повышение качества системы предложения и заметно укрепить преимущества качества экономики", — подчеркнул китайский лидер.

Курс на структурные реформы вызвал бурную реакцию. Экспертов волновал вопрос, основаны ли действия Китая на западном опыте, в частности, и президента США Рональда Рейгана, проводившего политику стимулирования предложения. По опыту американцев, подъем экономики происходит не через стимулирование спроса и кредитование, а через поощрение производителей с сокращением издержек производства. США в борьбе с инфляцией добились сокращения налогов и денежной массы и снижения государственного вмешательства в экономику.

Эти меры, в свою очередь, позволили подстегнуть внутренний спрос — чем дешевле товар, тем больше на него спрос со стороны потребителя.

В мае этого года председатель КНР заявил, что китайская реформа предложения "не является аналогом западных мер и не подразумевает сокращение налогового бремени на производителей", а "носит свой уникальный характер".

По словам главы Китайского центра международного экономического обмена (CCIEE) Цзя Кана, практика КНР "не является копированием политики США, построенной на снижении налогов". Китайский вариант реформирования сферы предложения подразумевает "устойчивый рост, обеспеченный за счет улучшения качества рабочей силы, разумного использования земельных ресурсов и финансовых услуг, а также внедрения инноваций", что должно "снизить себестоимость производства и повысить производительность труда".

Американская концепция предусматривает снижение госучастия, тогда как в Китае усиление партийно-государственного контроля в соответствии с лозунгом "строгого управления партией" распространяется и на экономику. Борьба с коррупцией также весьма способствует укреплению хозяйственной ответственности.

Торговые силовики

Власти взялись за создание благоприятных условий для мелкого и среднего предпринимателя. В последние пару лет в Пекине и других китайских городах облагораживали улицы и наводили порядок в правилах использования жилого фонда. Немало торговцев, использовавших обычные квартиры в жилых домах под торговые площади и всякими правдами и неправдами расширявшие их за счет разных пристроек и веранд, лишились этих площадок в одночасье и были вынуждены ликвидировать или сократить бизнес. Серьезно укрепился аппарат "чэнгуаней" — своего рода торговых "силовиков", обеспечивающих взимание налогов и общую культуру малого предпринимательства. Мелкий сбытовой капитал вытесняется крупным. Зато как грибы после дождя растут разные стартапы, хотя и исчезают они тоже стремительно. Но в целом жизнь кипит.

Ставка на внутреннее потребление

В сущности, китайская концепция "экономики предложения" направлена, прежде всего, на расширение внутреннего рынка, что должно обеспечить устойчивость китайской экономики и гарантировать ее непотопляемость из-за меняющихся условий на рынке внешнем. Согласно плану правительства КНР, проведение структурных реформ предложения не исключает, а наоборот, подразумевает грамотное стимулирование внутреннего спроса. По словам представителя Госстатуправления (ГСУ) КНР Син Чжихуна, "рост потребления и появление новых сфер бизнеса характеризуют последние тенденции развития" экономики Китая.

"Прежде ключевым фактором роста были активное производство, ориентация на экспорт и инвестиции, однако теперь существует еще один двигатель — [внутреннее] потребление, — отметил эксперт. — Оно гораздо менее подвержено колебаниям, чем экспорт и инвестиции, <…> и выступает в качестве главного стимула экономического развития КНР".

По словам Син Чжихуна, наращивание внутреннего потребления "снижает негативный эффект воздействия внешних торгово-экономических факторов на китайскую экономику". Согласно данным официальной статистики, внутреннее потребление обеспечивает 58,8% роста национальной экономики КНР.

Кроме того, Китай сейчас переводит многие торговые операции в онлайн-режим. В 2017 году электронная коммерция в КНР продемонстрировала рост 32,2% и теперь обеспечивает 15% всех розничных продаж в стране.

Разумеется, фактором, влияющим на рост потребления среди китайцев, является устойчивый рост доходов, одним из свидетельств которого считается ежегодное увеличение числа выезжающих за рубеж туристов.

Росту покупательской активности должно способствовать снижение с 1 июля импортных пошлин на автомобили, запчасти к ним и более 1,4 тыс. позиций потребительских товаров со всего мира. "Для потребителей такое снижение пошлин, без всякого сомнения — хорошая новость, поскольку снизятся их издержки. Например, при покупке импортных автомобилей и их ремонте, — рассказал профессор Тун Вэй из Центрального финансово-экономического университета (Пекин). Ослабление ограничений для зарубежных инвестиций в зоны свободной торговли КНР, подчеркивают китайские экономисты, демонстрирует приверженность Китая усилению открытости экономики и является ответом на политику протекционизма США.

Одновременно были ослаблены ограничения для зарубежных инвестиций в зоны свободной торговли КНР, иначе говоря, несколько расширен доступ иностранных компаний в ключевые отрасли экономики КНР — сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, а также связь и телекоммуникации. Хотя при этом сохранился так называемый негативный список, который содержит закрытые для иностранцев области экономики.

При участии Зои Русиновой