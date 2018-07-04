Почему место встречи Эмманюэля Макрона и парламентариев изменить нельзя

Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Вячеслав Трубников — о состоянии российско-американских отношений
Данный контент доступен для просмотра на персональных компьютерах и планшетахПерейти на главную страницу
9 июля сенаторы и депутаты Национального собрания Франции готовятся к встрече с главой государства Эмманюэлем Макроном. Две ветви власти встретятся в Версале. Казалось бы, президенту было бы гораздо проще навестить парламентариев в столице. Для этого достаточно совершить легкую автомобильную прогулку — с правого берега Сены на левый. Но так кажется только на первый взгляд.
Вот уже почти полтора столетия во Франции запрещено главе республики посещать парламент. Запрет был введен еще в XIX столетии во время президентства Адольфа Тьера, правившего страной с 1871 по 1877 год. Глубоко убежденный, что "никогда не ошибается", основатель Третьей республики Тьер находился в конфликте с парламентским большинством, которое составляли монархисты.
Фронду парламентариев вдохновляли писатели. Сложная и противоречивая фигура Тьера явно не пользовалась большой популярностью у властителей дум. Считалось, что еще в начале своей карьеры он послужил прообразом Эжена Растиньяка, персонажа многотомного цикла романов Бальзака "Человеческая комедия". Во французской литературе Растиньяк навсегда стал символом выскочки.
"Он кажется мне вечным, как любая посредственность", — нелестно отзывался о главе Третьей республики автор романа "Госпожа Бовари" Гюстав Флобер. "Тьер — это преднамеренная недобросовестность", — считал в свою очередь создатель "Отверженных" Виктор Гюго
В итоге в разгар конфликта депутаты и сенаторы первыми потеряли терпение. Они постановили, что отныне президент не должен появляться в стенах парламента, а может лишь направлять законодателям послания, которые зачитываются в палатах от его имени и не сопровождаются какой-либо дискуссией.
16 июля 1875 года вышел соответствующий закон. В конституцию внесена поправка: "Президент Республики общается с палатами посредством посланий, которые зачитываются с трибуны министром".
В последующие годы запись перекочевывала из конституции в конституцию. Она повторялась в основных законах 1946 и 1958 годов, предписавших, что президентские послания зачитываются председателем Национального собрания (нижней палаты).
За этим не следуют какие-либо дебаты, тем более голосование, поскольку глава государства не подотчетен палатам. Это, разумеется, не значит, что президентские послания оказались лишь некой проформой и не имели силы. В ряде случаев они имели судьбоносное значение.
Так, в мае 1958 года во время алжирского кризиса президент Четвертой республики Рене Коти информировал парламент о своем решении обратиться к генералу Шарлю де Голлю с поручением сформировать правительство. Коти пригрозил подать в отставку, если законодатели воспротивятся его инициативе.
Но и с основанием современной политической системы Франции в образе Пятой республики запрет на посещение парламента для президента так и не был снят. Генерал де Голль пытался исправить этот анахронизм, но его планы не были реализованы из-за сопротивления левой оппозиции, настаивавшей на прерогативах законодательного корпуса.
Не изменилась ситуация и в правление преемников де Голля — Жоржа Помпиду, Валери Жискар д'Эстена, Франсуа Миттерана, Жака Ширака. Глава государства все так же не имел права появляться в залах заседаний Национального собрания или Сената.
В силу запрета XIX столетия президент республики Франсуа Миттеран в октябре 1982 года был вынужден произносить свою речь на прощании с ветераном парламента Пьером Мендес-Франсом не в зале пленарных заседаний, а во дворе Национального собрания.
Сдвиг в споре в пользу президента обеспечил Николя Саркози, управлявший Францией с 2007 по 2012 год. "Каждой эпохе — свое решение", — любил повторять он. Выступив во время избирательной кампании 2007 года за модернизацию практики институтов, он потребовал, чтобы главе государства была предоставлена возможность лично обращаться к парламентариям.
Президентское предложение летом следующего года включили в конституционный закон. Глава государства мог отныне выступать перед парламентом, собравшимся на конгресс.
Вне сессии палаты специально созываются для этой цели. Решение, правда, было паллиативом. Конгресс — совместное заседание палат — традиционно собирается в Версале.
За президентским заявлением может последовать дискуссия, но без участия самого президента и без голосования в финале.
Такой порядок впервые был применен 22 июня 2009 года. Перед конгрессом, собранным в исторической резиденции французских королей, Николя Саркози затронул вопрос положения национальных меньшинств, уважения к верованиям, прав женщин.
Он также обозначил меры, которые должны быть реализованы, чтобы бороться с бюджетными дефицитами, рожденными кризисом. Глава республики объявил о национальном займе и об изменении в составе правительства, а затем набросал дорожную карту для новой министерской команды.
Часть оппозиции, правда, отказалась присутствовать на выступлении главы государства. Другая часть оппозиционных парламентариев покинула конгресс сразу же после выступления президента, отказавшись участвовать в дебатах. В итоге на дискуссии осталось только парламентское большинство.
Главный упрек был высказан оппозицией по поводу самого конституционного изменения. В ее лагере посчитали, что время и место, которые президент занимает в медиапространстве, и без того уже слишком велики. Депутатам также показалось неправильным отвечать оратору, отсутствующему во время дискуссии.
В глазах представителей правящего большинства свидание в Версале тем не менее стало "историческим". Бернар Аккуайе, в то время председатель Национального собрания, назвал новое конституционное правило символом уважения главы государства к избранникам нации.
Парламентарии, рассуждал он, получили возможность первыми узнать, как хозяин Елисейского дворца видит состояние Франции и окружающего мира под ударами кризиса и какую ориентацию намерен придать политике страны.
Преемник Саркози на президентском посту Франсуа Олланд впервые выступил на совместном заседании палат 16 ноября 2015 года по следам произошедшей в Париже серии кровавых терактов. Он объявил, в частности, о продлении чрезвычайного положения и о реформе конституции, связанной с правилами лишения гражданства. В финале его выступления члены правительства и парламента поднялись со своих мест, чтобы вместе исполнить "Марсельезу".
"В жизни Франции открывается новая страница", — пообещал самый молодой президент в истории Франции Эмманюэль Макрон после победы на президентских выборах в мае 2017 года. Последовавшие спустя месяц выборы в Национальное собрание принесли созданному 39-летним политиком надпартийному движению "Республика на марше" полный контроль над ситуацией в нижней палате. Корпус законодателей значительно обновился и помолодел.
Эмманюэль Макрон еще во время своего первого обращения в Версале к законодателям в июле 2017 года обещал, что будет выступать перед парламентариями каждый год на протяжении своего пятилетнего мандата. За первый год своего президентства он утвердился в репутации политика, который добивается всего, что хочет. Станет ли предстоящая встреча президента и парламентариев в Версале прологом к новой модели отношений двух ветвей власти?