Почему место встречи Эмманюэля Макрона и парламентариев изменить нельзя

Президент Франции Эмманюэль Макрон © EPA/ETIENNE LAURENT/POOL

9 июля сенаторы и депутаты Национального собрания Франции готовятся к встрече с главой государства Эмманюэлем Макроном. Две ветви власти встретятся в Версале. Казалось бы, президенту было бы гораздо проще навестить парламентариев в столице. Для этого достаточно совершить легкую автомобильную прогулку — с правого берега Сены на левый. Но так кажется только на первый взгляд.

Вот уже почти полтора столетия во Франции запрещено главе республики посещать парламент. Запрет был введен еще в XIX столетии во время президентства Адольфа Тьера, правившего страной с 1871 по 1877 год. Глубоко убежденный, что "никогда не ошибается", основатель Третьей республики Тьер находился в конфликте с парламентским большинством, которое составляли монархисты.

Фронду парламентариев вдохновляли писатели. Сложная и противоречивая фигура Тьера явно не пользовалась большой популярностью у властителей дум. Считалось, что еще в начале своей карьеры он послужил прообразом Эжена Растиньяка, персонажа многотомного цикла романов Бальзака "Человеческая комедия". Во французской литературе Растиньяк навсегда стал символом выскочки.

Конституционное табу

"Он кажется мне вечным, как любая посредственность", — нелестно отзывался о главе Третьей республики автор романа "Госпожа Бовари" Гюстав Флобер. "Тьер — это преднамеренная недобросовестность", — считал в свою очередь создатель "Отверженных" Виктор Гюго

В итоге в разгар конфликта депутаты и сенаторы первыми потеряли терпение. Они постановили, что отныне президент не должен появляться в стенах парламента, а может лишь направлять законодателям послания, которые зачитываются в палатах от его имени и не сопровождаются какой-либо дискуссией.

16 июля 1875 года вышел соответствующий закон. В конституцию внесена поправка: "Президент Республики общается с палатами посредством посланий, которые зачитываются с трибуны министром".

В последующие годы запись перекочевывала из конституции в конституцию. Она повторялась в основных законах 1946 и 1958 годов, предписавших, что президентские послания зачитываются председателем Национального собрания (нижней палаты).

За этим не следуют какие-либо дебаты, тем более голосование, поскольку глава государства не подотчетен палатам. Это, разумеется, не значит, что президентские послания оказались лишь некой проформой и не имели силы. В ряде случаев они имели судьбоносное значение.

Так, в мае 1958 года во время алжирского кризиса президент Четвертой республики Рене Коти информировал парламент о своем решении обратиться к генералу Шарлю де Голлю с поручением сформировать правительство. Коти пригрозил подать в отставку, если законодатели воспротивятся его инициативе.

Но и с основанием современной политической системы Франции в образе Пятой республики запрет на посещение парламента для президента так и не был снят. Генерал де Голль пытался исправить этот анахронизм, но его планы не были реализованы из-за сопротивления левой оппозиции, настаивавшей на прерогативах законодательного корпуса.

Не изменилась ситуация и в правление преемников де Голля — Жоржа Помпиду, Валери Жискар д'Эстена, Франсуа Миттерана, Жака Ширака. Глава государства все так же не имел права появляться в залах заседаний Национального собрания или Сената.

В силу запрета XIX столетия президент республики Франсуа Миттеран в октябре 1982 года был вынужден произносить свою речь на прощании с ветераном парламента Пьером Мендес-Франсом не в зале пленарных заседаний, а во дворе Национального собрания.

Историческая встреча

Сдвиг в споре в пользу президента обеспечил Николя Саркози, управлявший Францией с 2007 по 2012 год. "Каждой эпохе — свое решение", — любил повторять он. Выступив во время избирательной кампании 2007 года за модернизацию практики институтов, он потребовал, чтобы главе государства была предоставлена возможность лично обращаться к парламентариям.

Президентское предложение летом следующего года включили в конституционный закон. Глава государства мог отныне выступать перед парламентом, собравшимся на конгресс.

Вне сессии палаты специально созываются для этой цели. Решение, правда, было паллиативом. Конгресс — совместное заседание палат — традиционно собирается в Версале.

За президентским заявлением может последовать дискуссия, но без участия самого президента и без голосования в финале.

Такой порядок впервые был применен 22 июня 2009 года. Перед конгрессом, собранным в исторической резиденции французских королей, Николя Саркози затронул вопрос положения национальных меньшинств, уважения к верованиям, прав женщин.

Он также обозначил меры, которые должны быть реализованы, чтобы бороться с бюджетными дефицитами, рожденными кризисом. Глава республики объявил о национальном займе и об изменении в составе правительства, а затем набросал дорожную карту для новой министерской команды.

Часть оппозиции, правда, отказалась присутствовать на выступлении главы государства. Другая часть оппозиционных парламентариев покинула конгресс сразу же после выступления президента, отказавшись участвовать в дебатах. В итоге на дискуссии осталось только парламентское большинство.

Главный упрек был высказан оппозицией по поводу самого конституционного изменения. В ее лагере посчитали, что время и место, которые президент занимает в медиапространстве, и без того уже слишком велики. Депутатам также показалось неправильным отвечать оратору, отсутствующему во время дискуссии.

В глазах представителей правящего большинства свидание в Версале тем не менее стало "историческим". Бернар Аккуайе, в то время председатель Национального собрания, назвал новое конституционное правило символом уважения главы государства к избранникам нации.

Парламентарии, рассуждал он, получили возможность первыми узнать, как хозяин Елисейского дворца видит состояние Франции и окружающего мира под ударами кризиса и какую ориентацию намерен придать политике страны.

Новые символы

Преемник Саркози на президентском посту Франсуа Олланд впервые выступил на совместном заседании палат 16 ноября 2015 года по следам произошедшей в Париже серии кровавых терактов. Он объявил, в частности, о продлении чрезвычайного положения и о реформе конституции, связанной с правилами лишения гражданства. В финале его выступления члены правительства и парламента поднялись со своих мест, чтобы вместе исполнить "Марсельезу".

"В жизни Франции открывается новая страница", — пообещал самый молодой президент в истории Франции Эмманюэль Макрон после победы на президентских выборах в мае 2017 года. Последовавшие спустя месяц выборы в Национальное собрание принесли созданному 39-летним политиком надпартийному движению "Республика на марше" полный контроль над ситуацией в нижней палате. Корпус законодателей значительно обновился и помолодел.

Эмманюэль Макрон еще во время своего первого обращения в Версале к законодателям в июле 2017 года обещал, что будет выступать перед парламентариями каждый год на протяжении своего пятилетнего мандата. За первый год своего президентства он утвердился в репутации политика, который добивается всего, что хочет. Станет ли предстоящая встреча президента и парламентариев в Версале прологом к новой модели отношений двух ветвей власти?