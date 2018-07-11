Шелковый путь Европы. В Пекин — чтобы дружить против Трампа

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В Пекине 16 июля начинается саммит Китай — ЕС. В каком-то смысле он может стать "моментом истины" для КНР и ее европейских партнеров в их готовности укреплять единый фронт в противостоянии американским мерам.

Поднебесная за последние два столетия немало претерпела от европейских стран, особенно от Англии, Франции и Германии. В длинном списке исторических обид — Первая и Вторая опиумные войны, в том числе разграбление и сожжение англо-французскими войсками императорского дворца Юаньминъюань в ближайшем пригороде Пекина. Тогда, кстати, британские и французские солдаты разломали и растащили по частям клипсиду — водные часы с бронзовыми головами животных китайского двенадцатеричного цикла. Эти головы Китай теперь по одной скупает на всех возможных аукционах. Увы, фонтан не восстановишь, как и весь лежащий в руинах архитектурный комплекс.

В этом же списке — жестокость и насилие европейцев при подавлении восстания ихэтуаней ("боксеров") на рубеже XIX–XX веков, попытка Германии присвоить Шаньдунский полуостров. Опыт отношений с обобщенным Западом у Китайской Народной Республики тоже, прямо скажем, не изобиловал примерами дружеских связей, во всяком случае, до начала китайской политики реформ и открытости. События на площади Тяньаньмэнь в 1989 году вновь отбросили назад наметившееся было на волне преобразований укрепление доверия. Хотя Великобритания и вернула под китайский суверенитет Гонконг, каких-то особо дружеских отношений между Лондоном и Пекином по этому поводу не возникло. Гораздо лучше продвигались торгово-экономические отношения, хотя и здесь порой возникали споры и взаимные обвинения.

На коне

В Пекин за последнее время потянулись визитеры из Старого Света. В самом начале года укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. Стороны подписали два десятка договоров о сотрудничестве в области экономики, экологии, атомной энергетики, космоса, новейших технологий, сельского хозяйства, культуры, обмена кадрами. Отдельной темой визита было обсуждение мер, которые "позволят укрепить тенденции формирования многополярного мира, обеспечат глобальные интеграционные процессы".

Несколько обеспокоенная сепаратистской прытью ближайших соседей, канцлер ФРГ Ангела Меркель тогда же поспешила заявить, что ЕС должен вести переговоры о сотрудничестве с Китаем "единым блоком"

Постаравшись укрепить личные отношения, Макрон подарил Си Цзиньпину чистокровного коня, что породило массу догадок — что бы значил этот дипломатический дар? Намек на первый слог в китайском написании фамилии Макрона — "Ма" ("лошадь" по-китайски)? Или предложение ускорить продвижение дружеских контактов, поскольку китайское идиоматическое выражение "машан" — "на коне" означает "быстро", "сию минуту".

Не успел закончиться тот же месяц январь, как в Китай на переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном прилетела Тереза Мэй с еще более многочисленной делегацией бизнесменов. И вновь в дополнение к весомым деловым сделкам звучали речи о приверженности свободе торговли, ее глобальному характеру. Китайский премьер тут же заверил английскую гостью, что Brexit не повредит двусторонней коммерции. И еще, поведали китайские журналисты, в Китае ее зовут "тетушка Мэй".

Несколько обеспокоенная сепаратистской прытью ближайших соседей, канцлер ФРГ Ангела Меркель тогда же поспешила заявить, что ЕС должен вести переговоры о сотрудничестве с Китаем "единым блоком".

"Мы говорили о стратегическом партнерстве с Китаем и должны в отношении сотрудничества с ним занимать единую позицию", — сказала Меркель после переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

Все против одного

На днях Ли Кэцян отправился в Болгарию и Германию. Сначала китайский премьер провел диалог с лидерами Болгарии, Албании, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Македонии, Румынии, Словакии, Словении, Сербии, Венгрии, Хорватии, Черногории и Чехии, договорившись с ними развивать торгово-экономические отношения в формате "16+1" (Китай + государства Восточной и Центральной Европы).

После этого глава китайского правительства вылетел в Берлин, где по итогам переговоров с Меркель было заявлено, что Германия и Китай намерены придерживаться в торговых вопросах правил и норм Всемирной торговой организации (ВТО). Причем сказала об этом именно фрау канцлер.

Нетрудно заметить, что во всех случаях выступления лидеров были весьма откровенно направлены против президента США Дональда Трампа, разворачивающего торговую войну с Китаем и резко критикующего ВТО.

Меркель, кстати, постаралась использовать трибуну китайско-германского саммита, чтобы высказаться по поводу разногласий ЕС с Соединенными Штатами, вплоть до скрытых угроз.

"Мы готовы разговаривать с США, мы должны попытаться достигнуть договоренности, иначе мы вынуждены будем действовать, как мы это сделали в сфере сталелитейной и алюминиевой промышленности", — сказала она, намекая на возможность антиамериканских мер. И тут же подчеркнула, что Европа обеспокоена возможной торговой войной между Вашингтоном и Пекином. "Последствия в случае введения пошлин между США и Китаем будут ощущать все партнеры, в том числе германские компании", — добавила канцлер.

Компенсации

Пекин стремится выстраиванием нового партнерства с ЕС возместить, насколько это возможно, потери от введения США таможенных и иных барьеров на пути китайских товаров. Например, Китай и Германия выразили намерение наращивать сотрудничество в области технологий и инвестиций, в то время как Вашингтон, напротив, вводит меры по ограничению технологического сотрудничества и инвестиций в китайские технологические компании под предлогом "хищения" китайскими партнерами американских ноу-хау.

Впрочем, Ли Кэцян на всякий случай пообещал Меркель, что Китай будет прилагать "еще бо́льшие усилия" для обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности. А технологическое сотрудничество с германскими компаниями может стать весьма выгодным. Например, Ли Кэцян говорил о заинтересованности китайской стороны в сотрудничестве с Германией на рынках третьих стран, в усилении взаимной открытости.

"Нам следует использовать благоприятные возможности для взаимодействия в области "умного" производства, беспилотных транспортных средств, автомобилестроения с применением новых источников энергии", — отметил он в Берлине. Главным же итогом стала выраженная сторонами готовность развивать свободную торговлю и бороться с протекционизмом, что сейчас больше всего заботит китайское правительство.

Китайская мечта

Выстраивание делового, а отчасти и политического партнерства с ЕС для Китая очень важно. Это шаги к построению Большой Евразии, как ее видят в Пекине, — с современными транспортными возможностями для доставки китайских товаров в страны континента, для встречного потока технологических новинок из Европы.

Даже самым преданным союзникам Вашингтона своя рубашка ближе к телу, и этот раунд борьбы с китайским драконом Трамп может проиграть, подтолкнув Пекин к более активным движениям на просторах Евразии

Это расширение и углубление рынков, и здесь Пекин готов пойти на встречные уступки европейским партнерам, допуская их на китайские рынки услуг, страхования, кредитования. Уйдет из Китая американский Boeing — придет европейский Airbus , который всегда готов потеснить, а то и вытеснить заокеанского конкурента. Хотя у США тут есть свои контрмеры — прижать европейцев под предлогом передачи технологий. Было бы желание — не этот, так другой предлог найдется.

Страны Центральной и Восточной Европы очень хотят расширить торговое присутствие на китайском рынке, и это некоторым удается. В пекинских магазинах продаются прибалтийские шпроты и пиво, видны польские мясные и молочные продукты, по улицам ездят чешские Skoda Octavia. В общем, даже самым преданным союзникам Вашингтона своя рубашка ближе к телу, и этот раунд борьбы с китайским драконом Трамп может проиграть, подтолкнув Пекин к более активным движениям на просторах Евразии. Тем более что и ответные позывы со стороны ЕС достаточно заметны.