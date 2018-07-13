Израиль — Палестина: почему перезапуск мира снова не состоится

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Палестино-израильское противостояние длится уже семь десятилетий. За это время кардинальных изменений в сторону улучшения не произошло. Последние попытки сдвинуть процесс мирного урегулирования с мертвой точки в апреле 2014 года закончились очередным провалом. Единственное, что получилось, если, конечно, это можно считать результатом, так это удостоиться отдельной главы в школьном учебнике по истории.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп практически сразу после своего избрания пообещал "сделку века" по разрешению ближневосточного конфликта. До сих пор ни одна из его деталей не была предана огласке, но ожидается, в частности, что документ оставит Восточный Иерусалим за Израилем, а также, что он не решит две другие главные проблемы конфликта: вопросы палестинских беженцев и постоянных границ государств.

По данным СМИ, палестинцы могут рассчитывать в этой сделке лишь на формальное признание американцами их государства без предоставления им других атрибутов государственности. Вместе с тем Трамп 14 мая на фоне кровавых столкновений на границе сектора Газа перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и перестал обращать внимание на продолжающееся строительство Израилем нового жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Палестинцы в знак протеста против переноса американской дипмиссии в Израиле отказались от контактов с представителями США.

И хотя план еще даже не опубликован, уже сейчас очевидно, что в одиночку Трамп, даже имея безусловного партнера в лице Израиля, вряд ли сумеет разобраться с существующими неразрешимыми противоречиями и добиться желаемой цели без привлечения к этому процессу России и других весомых игроков.

Россия

В отличие от Вашингтона Москва сохранила конструктивные отношения с Палестиной. Об этом свидетельствует, в частности, немедленная готовность палестинского лидера Махмуда Аббаса приехать на финал чемпионата мира по футболу. В ходе поездки в Россию Аббас намерен встретиться с Владимиром Путиным.

А 11 июля переговоры с российским лидером в Москве провел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Россия еще в сентябре 2016 года предложила провести в Москве переговоры Аббаса и Нетаньяху для разблокирования мирного процесса. Вместе с тем на этот раз их визиты в Россию не совпали по времени.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в начале июля в Иордании заявил, что единственно возможным путем снижения напряженности на палестинских территориях и продвижения к урегулированию является прямой диалог между сторонами конфликта. Он указал, что Россия готова оказывать всяческое содействие возобновлению мирных переговоров. При этом глава МИД отметил, что Москва готова это делать как в контексте двусторонних отношений и с Израилем, и с Палестиной, так и во взаимодействии с другими международными игроками, в том числе на площадке "ближневосточного квартета" (четверка международных посредников в составе ООН, США, России и Евросоюза).

В июне специальный координатор ближневосточного мирного процесса Николай Младенов, выступая с докладом в Совете Безопасности ООН, заявил, что всемирная организация считает "ближневосточный квартет" главным форумом для достижения палестино-израильского урегулирования. Он также подчеркнул, что возвращение сторон палестино-израильского конфликта к двустороннему диалогу остается критически важным.

Показательно, что более двух третей израильтян считают крайне низкими шансы на успех "сделки века" Трампа. Как показал опрос общественного мнения, проведенный в начале июля Университетом Тель-Авива и Институтом демократии Израиля, 71% живущих в Израиле евреев и 85% израильских арабов считают американский мирный план практически неосуществимым. 74% евреев и 94,5 % израильских арабов считают, что интересы Израиля важны либо крайне важны для Трампа. При этом 30% евреев и только 3,5% израильских арабов полагают, что интересы палестинцев также имеют значение для хозяина Белого дома.

Изолированный посредник

Американская администрация, не делая достоянием гласности подробности своего мирного плана, тем не менее, умудряется вписывать в его рамки свои односторонние шаги, включая перенос посольства в Иерусалим и признание города столицей Израиля. Ранее хозяин Белого дома заявлял, что еврейскому государству придется заплатить за эти его действия в рамках как раз все той же "сделки века". При этом, перекрывая финансирование палестинцев, американцы оказываются изолированными за стеной.

С одной стороны, палестинцы уже прекратили все контакты с эмиссарами США, с другой, как отмечает газета "Гаарец", Нетаньяху с его нынешним правительством, опирающимся на коалицию правых и религиозных партий, контролирующую лишь 66 из 120 мест в Кнессете, не будет чувствовать себя спокойно, обсуждая в ходе переговоров вопросы, несущие в себе угрозу развалить его кабинет.

Газета указывает, что у премьера не должно быть проблем с переизбранием на пятый срок в качестве главы правительства. Формально следующие парламентские выборы в еврейском государстве должны состояться осенью 2019 года, но премьер может решить, что их можно провести и раньше в случае, если американцы все же решатся опубликовать свои предложения по урегулированию. В этом случае, считает газета, Нетаньяху будет по итогам голосования формировать как можно более широкую коалицию с участием левых партий. Это даст ему больше пространства для маневра на внутриполитическом фронте.

Глас вопиющего в пустыне

Политическая ситуация в Израиле сегодня такова, что он с радостью и восторгом готов получать все новые подарки от Трампа, но совершенно не готов заплатить ту самую цену, на которую намекал глава американской администрации, просто потому, что это развалит правую коалицию и грозит расколом нынешнего правительства. Очевидно, что после подарков, которые Израиль уже успел получить от хозяина Белого дома, для американцев закрылась дверь в Мукату — резиденцию в Рамалле на Западном берегу реки Иордан палестинского лидера Махмуда Аббаса, который дал понять, что американцы больше вообще не посредники в политическом процессе.

Трамп сумел добиться одного: от мирного процесса Осло 90-х годов прошлого века и дорожной карты нулевых годов нынешнего, с которых все начиналось, теперь уже точно остались только воспоминания.

Возникает ощущение, что американский план в момент, когда он будет обнародован, окажется гласом вопиющего в пустыне, так как у сторон конфликта уже готовы соображения, по которым они будут категорически не согласны с его положениями. И в этот момент могут опять потребоваться в качестве участников процесса урегулирования проверенные и сильные акторы, которые оставили открытыми двери для всех заинтересованных сторон. И это прежде всего Россия, которая сейчас активно взаимодействует и с Израилем, и с Палестиной. Предстоящая в Хельсинки встреча лидеров России и США должна показать, сумеют ли Москва и Вашингтон договариваться и действовать сообща по одному из серьезнейших направлений взаимодействия на Ближнем Востоке.