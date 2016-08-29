Владимир Миклушевский: ВЭФ покажет, что в Приморье выгодно вести бизнес

Владимир Миклушевский © Пресс-служба губернатора Приморского края

Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 2-3 сентября, подведет первые результаты новой экономической политики государства на Дальнем Востоке.



Хозяином форума выступает Приморский край, который уже сейчас показывает динамику роста в основных секторах экономики.



Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский накануне ВЭФ рассказал в интервью ТАСС о том, как регион будет встречать гостей самого молодого экономического форума страны, как развивается сегодня Приморье, и поделился своим видением долгосрочного развития территории.

- Владимир Владимирович, как вы оцениваете сегодняшнее состояние экономики Приморского края?

- Даже в условиях непростой экономической ситуации, которая сегодня наблюдается в нашей стране, Приморский край, как и весь Дальний Восток, развивается быстрее, чем другие регионы России.

Конечно, не обошлось и без снижения некоторых показателей: в объемах промышленного и обрабатывающего производства. Но при этом по итогам прошлого года у нас наблюдался пусть и небольшой, но рост валового регионального продукта – порядка 0,3%.

Отмечу, что есть целый ряд отраслей, которые показывают традиционный рост - на 17 % у нас выросли объемы добычи полезных ископаемых, более чем на треть - производство машин и оборудования, туризм. Объемы производства в сельском хозяйстве в крае за последние годы увеличились на 14%.

Сегодня мы оцениваем первое полугодие 2016 года и видим небольшой рост в обрабатывающем секторе, на 16 % у нас увеличились объемы производства машин и оборудования. Результаты, на мой взгляд, неплохие, учитывая, что у нас только начинают работу территории опережающего развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток и ряд инвесторов сегодня только присматривается.

Однако Приморью необходимо сверяться своими показателями с другими дальневосточными регионами, анализировать ситуацию. Сейчас создается специальный рейтинг социально-экономического развития дальневосточных регионов, который будет включать в себя несколько основных позиций. На данный момент создана рабочая группа под руководством Юрия Трутнева, которая займется формированием критериев. В нее помимо меня вошли еще два дальневосточных губернатора.

- Какие инвестпроекты уже реализованы в сельском хозяйстве и на какой экономический эффект вы рассчитываете в ближайшее время?

- В стране сегодня взят курс на импортозамещение, и это как раз лучшее время для развития сельского хозяйства. Сейчас мы постепенно приходим к тому, чтобы полностью обеспечивать потребности края в картофеле и овощах. Благодаря интенсивным технологиям, применяемым в последние годы, мы на 60% увеличили производство кукурузы и в 2 раза – сои.

Сейчас мы постепенно приходим к тому, чтобы полностью обеспечивать потребности края в картофеле и овощах. Благодаря современным технологиям мы за последние годы на 60% увеличили производство кукурузы и в 2 раза – сои. Есть хорошие результаты и в животноводстве

Есть хорошие результаты и в животноводстве. За последние пять лет производство молока выросло на 16%. Только в прошлом году на 15% выросли объемы производства яиц, почти такие же показатели по свинине.

Таких результатов нам удалось добиться во многом благодаря приходу в регион крупнейших инвесторов, в том числе и зарубежных. Сегодня в несколько этапов идет строительство шести свинокомплексов компании "Мерси Трейд", резидента ТОР "Михайловский". Единовременно там будет содержаться более 240 тысяч голов, по 40 тысяч в каждом. Уже введены в эксплуатацию первый и второй этапы одного свинокомплекса, где производится порядка 300 тонн свинины в месяц.

В середине осени компания введет в эксплуатацию второй свинокомплекс - производительностью 80 тысяч голов в год на убой. Это позволит ей увеличить объемы производства мяса вдвое. Кроме того, на данный момент готовится к вводу в эксплуатацию элеваторный цех – "Мерси трейд" занимается еще и производством кормов.

Другой резидент ТОР "Михайловский" – компания "Русагро-Приморье" – начал реализацию проекта по строительству 10 свинокомплексов. В результате к 2020 году производство свинины в крае увеличится в 12 раз, и часть ее будет экспортироваться за рубеж в страны АТР.

Компания "Грин Агро" также поэтапно строит в Приморье несколько высокотехнологичных предприятий по производству и переработке молочной продукции. Сегодня уже работает первая очередь проекта на 1800 коров, строится вторая на такой же объем. Всего их планируется три. При выходе на полную мощность объем молочной продукции у "Грин Агро" составит 36 тысяч тонн в год. Для сравнения – сегодня у нас в крае в год идет на переработку всего около 40 тысяч тонн молока.

Ключевой момент – создание собственной кормовой базы. Приморье планомерно увеличивает посевные площади основных сельскохозяйственных культур, в среднем на 30 тысяч гектаров в год. Прорывное решение в этой сфере – создание селекционно-семеноводческого центра, где будут производиться самые высокоурожайных сорта сельскохозяйственных культур.



Другая важнейшая задача – в ближайшие несколько лет на порядок увеличить поголовье племенного скота и его продуктивность. Для этого мы планируем создать селекционно-генетический центр, который будет заниматься трансплантацией эмбрионов крупного рогатого скота.



Хочу отметить, что Приморский край сегодня в начале большого пути модернизации сельского хозяйства. Мы только начинаем применять серьезные современные технологии, которые позволяют наращивать объемы и качество сельхозпродукции, но результаты уже настраивают на оптимистичные прогнозы.

- Еще одной развивающейся отраслью Приморья, как вы уже сказали, является туризм. Какие перспективы развития этой отрасли на ближайшие годы и в отдаленной перспективе вы видите?

- Приморье сегодня стремится стать межрегиональным туристским хабом на Дальнем Востоке, который будет формировать маршруты из Азии в Россию и далее – в Европу, а также в обратном направлении. У нашего края есть все для этого. Рядом с краем – огромный туристский рынок. Только из Китая ежегодно выезжают порядка 120 миллионов человек. А объем круизного туризма стран АТР, по разным оценкам, составляет от 2 до 3 миллионов человек в год. Это очень быстрорастущий рынок.

Мы планируем, что к 2025 году только Приморский край будут посещать до 10 миллионов туристов в год. Это серьезные цифры, и нам предстоит еще многое сделать, чтобы к ним прийти: и в развитии туристической инфраструктуры, и в сфере гостеприимства.



Работа идет, и хочу отметить, Приморью есть что предложить гостям. Наш край – это крупнейший культурный центр России в АТР. Мы гордимся приморской сценой знаменитого Мариинского театра, в Приморье десятки лет работают музеи, обладающие уникальными коллекциями. Я имею в виду Приморскую картинную галерею и краеведческий музей имени Владимира Арсеньева. В скором времени у нас появятся филиалы Эрмитажа, Русского музея и Третьяковской галереи, а в начале сентября откроется приморский океанариум, самый большой в нашей стране и один из крупнейших в мире.



Мы стараемся учитывать разные потребности туристов. Любители спорта могут посетить, например, профессиональную трассу «Приморское кольцо» или матч Континентальной хоккейной лиги. Ежедневно принимает до 500-600 человек первый комплекс интегрированного развлекательного курорта Tigre de Cristal, а с момента открытия его посетили уже более 130 тысяч человек.



Огромное преимущество Приморья, как и всего Дальнего Востока, – уникальная природа, она привлекает к нам любителей экологического туризма со всего мира.

Сегодня мы вместе другими регионами работаем над созданием межрегиональных маршрутов по Дальнему Востоку и Сибири. На втором Тихоокеанском туристском форуме в мае этого года был презентован проект "Восточное кольцо". Суть его в том, что турист может воспользоваться пакетным туром и посетить за несколько дней самые яркие достопримечательности дальневосточного региона, например, Приморскую сцену Мариинского театра, затем Лазовский заповедник, а далее отправиться в Хабаровский край или Якутию.

Наша работа уже дает свои результаты. Мы ежегодно отмечаем увеличение объемов въездного туризма более чем на 9%, а внутреннего – на 11-17%. При этом количество китайских туристов, приезжающих к нам в рамках безвизового соглашения между Россией и КНР за прошлый год выросло сразу в два раза. И эта тенденция сохраняется.

- Какое значение, по вашему мнению, имеет ВЭФ для развития Приморья и Дальнего Востока в целом?

- Сегодня в Приморском крае, как и на всем Дальнем Востоке, происходят серьезные изменения в инвестиционной политике. Цель одна – обеспечить развитие региона как мощного экономического центра России на Тихом океане. Ее обозначил президент нашей страны, и Восточный экономический форум – это еще один стратегический шаг в этом направлении. Участие в нем принимает Владимир Путин, лидеры Японии и Южной Кореи, и уже одно это говорит о высочайшем уровне форума. Наряду с ПМЭФ, он является одним из самых важных национальных экономических форумов страны.

В прошлом году на ВЭФ мы подписали инвестиционных соглашений на сумму 100 млрд рублей. И это реальные инвестиции, которые сегодня работают: одни инвесторы еще строят свои производства, а другие компании уже вносят свой вклад в развитие экономики края. В этом году мы также рассчитываем на серьезные результаты.

С другой стороны, Восточный экономический форум – это отличная возможность показать стране, миру, чего мы добились. Показать, как работают у нас первые ТОРы, как себя чувствуют в крае инвесторы, как идет реализация новых законов. Здесь, на форуме на самом высоком уровне можно обсудить трудности, с которыми сталкиваются инвесторы при реализации своих проектов. Обсудить и, соответственно, выработать наиболее оптимальное решение по их преодолению.

ВЭФ – это яркая демонстрация того, что Приморье – это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя. Приморцы это видят, меняется сознание людей, а с этим и энергетика региона. На мой взгляд, это самое главное.

- Какие из подписанных на прошлогоднем форуме соглашений уже выполняются, есть ли такие, реализацию которых пришлось отложить?

- Хочу сразу отметить, что все подписанные соглашения подразумевают реализацию довольно масштабных проектов. Они рассчитаны на несколько лет - взять тех же резидентов ТОР. Ни от каких проектов мы отказываться не собираемся. Начало реализации некоторых проектов может быть сдвинуто на более поздние сроки: нам важно, чтобы как можно раньше начала работать верфь в Большом Камне.

В несколько этапов реализуются самые крупные проекты: у компаний "Грин Агро" и "Мерси Трейд", о которых мы с вами говорили. Реализуется соглашение о создании комплекса для аукционной торговли рыбной продукцией с компанией "Дальневосточный аукционный рыбный дом". Сегодня уже открыта аукционная площадка, реализовано продукции почти на 84 миллиона рублей. На 2018-2020 годы компания запланировала строительство рыбоперерабатывающего завода. Планируемый объем – 500 тысяч тонн продукции в год.

Активно строится профессиональная трасса "Приморское кольцо", открылся первый в регионе складской комплекс класса "А" "Авиаполиса Янковского", резидента Свободного порта. Его загруженность уже составляет более 95%.

- Что регион представит на ВЭФ-2016? Какие проекты Приморский край готовит для презентации? Какие соглашения будут подписаны?

- Безусловно, край представит ключевые для развития экономики региона проекты. В разных отраслях: промышленности, судостроении, сельском хозяйстве, транспорте и логистики, туризме. Свои проекты представят резиденты территорий опережающего развития.

У нас, кстати, заработало первое в стране предприятие в рамках ТОР – завод "Европласт" в ТОР "Надеждинская". Отдельно будет представлен ключевой проект ТОРа "Большой Камень" - судостроительная верфь "Звезда". Мы создаем там инфраструктуру для нового микрорайона. К строительству пяти многоквартирных домов для корабелов уже приступила краевая компания – Корпорация развития жилищного строительства.

Один из важнейших макроэкономических проектов всего Дальнего Востока, не только Приморского края – модернизация международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2". На форуме будет подробно представлена финансово-экономическая модель их дальнейшего развития. Проект очень масштабный, ведь коридоры включают в себя и автомобильные дороги, и железнодорожные пути, и морские порты, и пограничные переходы, и другую сопутствующую инфраструктуру.

Сегодня мы постепенно увеличиваем пропускную способность этих коридоров. С 1 октября в рамках закона о Свободном порте Владивосток должны в круглосуточном режиме заработать пункты пропуска. За счет средств краевого и федерального бюджетов идет строительство автодорог МТК "Приморье-1". Мы уже ввели в эксплуатацию 13,5 километров трассы "Владивосток-Находка-порт Восточный". Дорога идет в обход города Артема до подъезда к поселку Шкотово, что очень удобно и сокращает расстояние.

Скоро начнется строительство 25-ти километрового участка до Большого Камня. К строительству дороги мы планируем привлечь частные инвестиции, например, китайские – наши коридоры существенно сокращают путь товаров из северо-восточных провинций КНР через наши порты в другие страны АТР.

Что касается новых инвестиционных соглашений – на сегодняшний день их уже порядка 50, и эта цифра еще не окончательная. Проекты очень крупные, они предполагают модернизацию портовой инфраструктуры, строительство угольных и газовых терминалов, логистических комплексов, рыбоперерабатывающих заводов, туристических объектов и многое другое.

- На ВЭФ-2015 участие Приморского края в выставке регионов Дальнего Востока запомнилось сочетанием новаций и традиций. Что станет "изюминкой" экспозиции региона в этом году?

- В этом году экспозиция Приморья представлена в павильоне, который сделан в форме лотоса. Этот цветок – символ и ВЭФ, и нашего края. У нас в регионе есть сразу несколько лотосовых озер в разных районах, и в период цветения они вызывают настоящее паломничество любителей экологического туризма как из Приморья, так из других регионов Азии.

Сама выставка тоже символична. Она рассказывает об основных этапах развития нашего края от порто-франко до Свободного порта Владивосток, а также о становлении Приморья как крупнейшего центра России в АТР. Только за последние несколько лет в нашем регионе появился ряд важнейших культурных объектов, которыми мы очень гордимся. Это Приморская сцена Мариинского театра, концертно-спортивный комплекс "Фетисов-Арена", на днях состоится открытие крупнейшего в стране океанариума.

В скором будущем край ожидает открытие филиала знаменитого Эрмитажа, Русского музея и Третьяковской галереи. Я с удовольствием посещу выставку и всех приглашаю тоже это сделать.