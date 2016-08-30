Игорь Ходыко: вредное свинцовое производство "Электроцинк" закроет в сентябре

Генеральный директор ОАО "Электроцинк" Игорь Ходыко. © Пресс-служба ОАО "Электроцинк"

Крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии - ОАО "Электроцинк" (входит в УГМК - Уральскую горно-металлургическую компанию. - Прим. ТАСС) в сентябре добровольно закрывает свинцовое производство. Этого давно добивались местные общественники, но вопрос в последнее время был излишне политизирован.

Наиболее активно акции протеста проходили весной текущего года в период смены региональной власти - в феврале 2016 года после трагической кончины главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова и.о. главы республики был назначен премьер североосетинского правительства Вячеслав Битаров. Уже тогда высказывалось мнение, что ситуация вокруг завода в период предстоящих выборов в Северной Осетии нагнетается сознательно. В разговоре с ТАСС почти сразу после назначения Битаров заявил, что злободневные вопросы, в том числе экологические, "некоторые "деятели" в республике перевели в политическую плоскость".

Новый глава региона начал переговоры с руководством УГМК по поводу закрытия вредного производства и минимизации последствий такого решения для коллектива предприятия и бюджета региона. К решению сложного вопроса подключилась федеральная власть на уровне полпредства РФ в СКФО, и сейчас достигнута договоренность об остановке свинцового производства. Более того, недавно "Электроцинк" стал основным партнером Правительства Северной Осетии по реализации Комплексной программы по нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки во Владикавказе.

О том, как происходит закрытие вредного производства, насколько серьезен экологический ущерб от работы "Электроцинка" и на каких принципах завод строит свои отношения с общественностью, в интервью ТАСС рассказал гендиректор предприятия Игорь Ходыко.

- Игорь Иванович, о непростых отношениях "Электроцинка" с экологической общественностью известно уже за пределами региона. Раздаются требования закрыть производство, ликвидировать отвалы советского периода. При этом неоднократно заявлялось, что завод игнорирует эти требования. Вы действительно избегаете диалога?

- Во Владикавказе время от времени активизируются "зеленые" общественники, которые называют "Электроцинк" главным загрязнителем региона. При этом они используют данные неких анонимных экологов без опоры на конкретные официальные источники и сами не хотят идти на разговор с руководством предприятия. Тем не менее, мы всегда готовы к диалогу, к разговору на языке объективных фактов и цифр, без эмоций и политической подоплеки.

За последние годы производственный процесс на ОАО "Электроцинк" стал более эффективным и менее вредным для экологии © Пресс-служба ОАО "Электроцинк"

Если есть обоснованные требования горожан, то все они рассматриваются и по возможности решаются. В частности, по просьбе части жителей Владикавказа и по согласованию руководства УГМК с руководством Республики Северная Осетия-Алания в этом году мы закроем свинцовое производство – наиболее вредное в нашем технологическом цикле. Сделаем это в сентябре текущего года.

- Чем это обернется для предприятия?

- Под сокращение попадают около 250 человек. Они просто лишаются прежней работы.

- Вы поможете им с трудоустройством?

- Принимая во внимание ситуацию на рынке труда, мы совместно с УГМК разработали программу "мягкого" сокращения, чтобы сделать этот процесс как можно менее болезненным для людей.

На данный момент сокращено 60 сотрудников завода, еще 84 человека сокращено по соглашению сторон, из них 10 трудоустроены в дочернюю структуру "Электроцинка", 78 человек трудоустроены на самом заводе. Под сокращением остается 23 человека, из них 17 человек мы планируем также трудоустроить на "Электроцинке". За счет естественных вакансий, которые образуются в процессе работы, мы принимаем и трудоустраиваем тех, кто работал на свинцовом производстве.

- Еще одно из требований некоторых общественников – обнародование данных доклада доктора Бориса Ревича, который в 2007 году приезжал во Владикавказ. Считается, что эти исследования выявили пагубное влияние деятельности "Электроцинка" на экологию и здоровье жителей столицы Северной Осетии. В частности, на рост онкологических заболеваний. Распространяются слухи, что предприятие специально не публикует данные этих исследований. Это так?

- Научно-исследовательская работа Ревичем проводилась в 2007 году. Для исследования были взяты данные инвентаризации выбросов 2004 года, сейчас у нас 2016-й - о чем вообще говорить? За последние 12 лет "Электроцинк" снизил количество выбросов в 8 раз, поэтому данные, которые использовались Ревичем, уже устарели. Его выводы есть в территориальном органе Роспотребнадзора, никто ничего скрывать не собирался. Кстати, на момент проведения исследования у Ревича отсутствовала аккредитация в области оценки рисков.

- Может, стоит провести повторные исследования и проинформировать о результатах жителей Владикавказа?

- Такие исследования по нашему заказу уже проводились научными институтами, базирующимися в Москве и Санкт-Петербурге, а также Екатеринбургским медицинским научным центром. Сейчас мониторинг атмосферного воздуха в жилой зоне, примыкающей к территории завода, проводится в плановом порядке в соответствии с программами, согласованными надзорными органами. Подчеркну, что все необходимые работы, связанные с оценкой риска, на заводе проведены. Документы по ним также находятся в Роспотребнадзоре.

- И что показывают эти исследования?

- Состояние атмосферного воздуха находится в рамках ПДК – по тем веществам, которые относятся к производственному циклу нашего предприятия.

Состояние атмосферного воздуха находится в рамках предельно допустимых концентраций – по тем веществам, которые относятся к производственному циклу нашего предприятия. За последние 12 лет "Электроцинк" снизил количество выбросов в 8 раз, в структуре всех выбросов в республике доля завода снизилась с 3% до 0,3%.

Внедрение в свое время в свинцовом производстве короткобарабанной технологии взамен устаревшей позволило ликвидировать на "Электроцинке" наиболее активные пылящие источники выбросов вредных веществ в атмосферу, содержащих свинец. То есть благодаря закрытию дробильного, шихтарного, агломерационного отделений старого свинцового производства снижение выбросов составило 70% от всех валовых выбросов предприятия.

Сегодня в структуре всех выбросов в республике доля завода снизилась с 3% (в 2004 году) до 0,3%. Но мы работаем в промышленной зоне, где есть и другие заводы. Плюс не будем забывать, что вред от автомобильного транспорта за последние годы вырос в разы.

- Планируется ли приобретение дополнительного оборудования для мониторинга, на чем также настаивает общественность?

- Завод планирует приобрести оборудование для организации во Владикавказе двух дополнительных автоматизированных круглосуточных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, а также наладить проведение биомониторинга и оздоровления населения, в том числе детей и беременных женщин, проживающих в районе промышленной зоны города. Эти обязательства предусмотрены в комплексной программе, которая направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Владикавказа.

- Во что обходятся предприятию экологические программы?

- Затраты только по этим двум направлениям на ближайшие два года предусмотрены на сумму в 17 млн рублей. Новые посты будут работать в режиме онлайн. У нас уже работает аналогичный пост в районе клинической больницы Медакадемии. Он передает данные с интервалом в 20 минут.

Данные с постов будут направляться в республиканский Центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Если Роспотребнадзор выразит желание получать данные с постов, то мы сможем направлять их и в этот контролирующий орган. В целом же на природоохранные мероприятия за период с 2004 года "Электроцинк" затратил свыше 2,6 млрд. рублей.

За последние 12 лет "Электроцинк" снизил количество выбросов в атмосферу в 8 раз © Пресс-служба ОАО "Электроцинк"

- Какие программы технического перевооружения предусмотрены на "Электроцинке", и как они отразятся на экологии?

- "Электроцинк" продолжает реконструкцию сернокислотного производства, также у нас серьезные планы по модернизации цинкового производства. Общий объем финансирования программы технического перевооружения предприятия, которая рассчитана до 2020 года, составит около 7 млрд рублей.

В СКЦ будут установлены новые промывные башни, градирни оборотного водоснабжения, трансформаторная подстанция, сушильная башня и конечный абсорбер сушильно-абсорбционного отделения цеха. внедрение которых позволит не только значительно снизить экологические риски и сократить количество вредных выбросов в атмосферу, но и повысить пропускную способность переработки отходящих обжиговых газов, снизить потребление электроэнергии и уменьшить затраты на ремонт и эксплуатацию существующего оборудования. Экологическая нагрузка на регион еще снизится.

Мы продолжаем работать в этом направлении, реализуя ряд проектов по техперевооружению производства. Жители Владикавказа, уверен, могут быть спокойны.

- Какие проекты уже реализуете, и о каких суммах идет речь?

- В этом году на заводе предусмотрено четыре объекта капитального строительства в рамках техперевооружения СКЦ, два из которых будут запущены уже в октябре 2016 года. На завершение этой программы в 2016-2017 годах будет направлено 290 млн рублей , в целом же с 2004 года затраты по сернокислотному производству составят порядка 1,7 млрд рублей.

Все это позволит дополнительно повысить безопасность производства и еще больше снизить экологическую нагрузку на город. Хочу подчеркнуть, что "Электроцинк" стал основным партнером властей Северной Осетии по реализации Комплексной программы по нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки во Владикавказе, которая была утверждена в конце июля.

- Каковы объемы платежей "Электроцинка" за негативное воздействие, каким образом на них влияет политика технической модернизации предприятия?

- По последним данным Росприроднадзора, объем платежей "Электроцинка" за негативное воздействие на окружающую среду за первое полугодие 2016 года составил 1,3 млн рублей. Сумма незначительная. Это говорит о том, что все отходы, которые есть на заводе, перерабатываются с выдачей товарной продукции.

Политика глубокой переработки основного, попутного сырья и отходов полностью соответствует позиции собственников завода - УГМК, так как имеет вполне конкретный экономический интерес. В течение последних нескольких лет предприятие полностью переработало отходы 1980-х годов - шламы очистных сооружений, а ввод системы оборотного водоснабжения позволил сократить на заводе и объем водопотребления.

В 2004 году из реки Терек завод потреблял в год 10-11 млн кубометров воды. В 2016 году это показатель сократился до 2-3 млн кубометров в год. Благодаря найденным техническим решениям сейчас львиная доля поверхностной воды используется в технологическом процессе самого завода, вся вода очищается.

- Как завод решает проблему переработки отвалов клинкера (промпродукт, получаемый в процессе цинкового производства. - Прим. ТАСС)? Действительно ли он опасен для экологии и здоровья человека, как об этом пишут противники завода в социальных сетях?

- В этом году "Электроцинк" приступил к отгрузке отвального клинкера, залежи которого скапливались более 80 лет. Сегодня на промплощадке предприятия размещено около 1,8 млн тонн. Мы произвели оценку запасов. Стоимость этих работ составила 5 млн рублей.

Сказать, когда процесс будет завершен, сейчас сложно. Этими отходами кроме УГМК занимается только одно предприятие, смотрит, насколько рентабельно его переработать у себя. По итогам этого года мы посмотрим, какая будет динамика, и оценим дальнейшие перспективы работы в рамках заключенных договоров по переработке клинкера.

В этом году предприятие планирует вывезти порядка 20 тыс. тонн. Клинкер инертен и не представляет опасности для окружающей среды и здоровья человека. Отгрузка ведется спецтехникой, технология малопылящая, воздействие на окружающую среду минимальное.

- Если говорить о взаимоотношениях "Электроцинка" с властями, то в них было все – от шторма до штиля. Как сейчас строятся отношения с руководством Северной Осетии? Например, когда-то власти говорили о том, что завод мало перечисляет налогов в бюджет.

- Действительно, ранее руководство республики заявляло о том, что мы в недостаточной мере перечисляем налоги в местный бюджет.

Говоря о налогах, нельзя сравнивать прошлые налоговые периоды с нынешним временем из-за разной экономической ситуации. В прошлом году "Электроцинк" перечислил налогов на сумму больше 500 млн рублей. За первое полугодие 2016 года предприятие заплатило налогов на 386 млн рублей, из них практически 70 млн рублей было перечислено в бюджет Северной Осетии.

Мы платим ровно столько, сколько положено по налоговому законодательству. Планируем увеличить налогооблагаемую базу, ликвидировав убытки прошлых лет, потому что самые главные поступления в бюджеты - налог на прибыль. Чистая прибыль "Электроцинка" в первом полугодии 2016 года увеличилась почти в четыре раза - с планируемых 123 млн рублей до 491 млн рублей.

- За счет чего это произошло?

- В первом полугодии реализация продукции на ОАО "Электроцинк" планировалась на уровне 2,5 млрд рублей, однако план по итогам работы перевыполнен на 409 млн рублей, реализация составила более 2,8 млрд рублей.

Увеличение реализации, а также чистой прибыли (на 142 млн рублей) в первом полугодии 2016 года на ОАО "Электроцинк" к первому полугодию 2015 года связано с повышением стоимости переработки цинковых концентратов, ростом реализации серной кислоты и увеличением курсовой разницы.

- И когда предприятие планирует ликвидировать убытки?

- До конца года мы рассчитываем ликвидировать все убытки и со следующего года увеличить платежи по налогу на прибыль. Таким образом, произойдет увеличение налогооблагаемой базы.

Убытки прошлых лет "Электроцинка" на данный момент составляют 503 млн рублей. Мы уже ликвидировали 500 млн рублей убытков. Еще раз подчеркну, что между предприятием и властями Северной Осетии выстраиваются достаточно конструктивные отношения. В результате, нам удается реализовывать ряд социальных проектов.

- О каких проектах идет речь?

- Завод полностью финансирует деятельность детского сада "Росна" на 70 мест. Также у нас есть санаторий-профилакторий "Сосновая роща" для реабилитации льготной категории населения. Речь идет о детях, беременных женщинах, пенсионерах и сотрудниках предприятия.

Предприятие содержит детский загородный лагерь, который расположен в среднегорье Северной Осетии, в живописном Куртатинском ущелье. Каждое лето там отдыхают 600 детей со всей республики. В перспективе мы планируем перевести лагерь на круглогодичный режим работы. В текущем сезоне мы выделили 20 оздоровительных путевок для малообеспеченных семей

В этом году на реабилитацию населения мы выделили 17 млн рублей. "Сосновая роща" рассчитана на обслуживание до двух тысяч человек в год. Здесь люди проходят грязелечение, получают курсы галотерапии, лечения на магнитотурботроне и другие оздоровительные процедуры.

Также предприятие содержит детский загородный лагерь, который расположен в среднегорье Северной Осетии, в живописном Куртатинском ущелье. Каждое лето там отдыхают 600 детей со всей республики. В перспективе мы планируем перевести лагерь на круглогодичный режим работы. В этом случае он станет уникальной базой Среднегорья для поправки здоровья, в том числе и для детей, а также для восстановления и реабилитации спортсменов. В текущем сезоне мы выделили 20 оздоровительных путевок для малообеспеченных семей.

Также завод способствует развитию спорта и культуры в регионе, поддерживая местные спортивные команды и детские творческие коллективы, облагораживает зоны отдыха владикавказцев. Так, например, предприятие реконструировало парк рядом с "Электроцинком", в 2017 году в парке появится еще и фонтан.

- И все это не в убыток?

- Конечно, в развитых капиталистических станах не принято содержать объекты соцсферы, финансировать творческие коллективы, спортивные команды, детские лагеря. И хотя в условиях открытой экономики все мы – конкуренты, для "Электроцинка" принципиально важно поддерживать социальную сферу, особенно связанную с оздоровлением населения. Эту нашу позицию горячо поддерживает и УГМК.

- А как обстоят дела с заработной платой? Если есть хорошая прибыль, значит, и зарплаты повышаете?

- Повышаем. Причем уже дважды за этот год. Первая индексация была произведена в апреле 2016 года, вторая - 1 июля. Таким образом, общая индексация за период с начала 2016 года составила 20%. Средняя заработная плата сейчас на "Электроцинке" составляет 30 230 рублей, по итогам года этот показатель ожидается на уровне 34 тысячи рублей.

- Если говорить об импортозамещении, как предприятие выполняет поручение руководства страны?

- За последние пять лет уровень локализации производства был увеличен с 65% до 95%. Доля зарубежного оборудования на предприятии не превышает 5%. Львиная доля материалов, используемых на заводе, российского производства. Доля импортных материалов не превышает 5% и используется в специфической продукции.

- В какой?

- Импортные комплектующие, в частности, используются в оборудовании сернокислотного цеха, который был построен в 1980-х годах и сейчас модернизируется. Это газодувные машины, современное насосное оборудование, а также градирни электролитного цеха. Для этого оборудования нужны только импортные комплектующие. А вот конструкционные материалы, используемые на "Электроцинке" - только отечественного производства.

Беседовал Виталий Халевин