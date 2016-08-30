Дмитрий Иванов: доверяю коллегам, но последняя точка за мной

Дмитрий Иванов © Метцель Михаил/ТАСС

Коллективу Российской государственной цирковой компании ("Росгосцирка") в понедельник был представлен новый генеральный директор — Дмитрий Иванов. Он много лет руководил очень успешным Ижевским цирком, был министром культуры Удмуртии. В "Росгосцирк" Иванов пришел в очень сложное время — экономический кризис, творческий застой, напряженные отношения, многочисленные скандалы в цирковом сообществе. В интервью ТАСС новый руководитель, которому предстоит стать антикризисным менеджером, рассказал, о том, что сокращения в компании неизбежны, о том, почему не заладились отношения с Союзом цирковых деятелей и о том, кто в "Росгосцирке" будет главным.

— Дмитрий Евгеньевич, какие у вас первостепенные задачи в новой должности?

— Вопрос возвращения артистов, в том числе и династийных, которые покинули компанию из-за разногласий с прежним руководством, сейчас актуален. Два дня назад я разговаривал с Татьяной и Василием Тимченко (прим. ред. — дрессировщики морских львов), они готовы. Сережа Нестеров (прим. ред. — дрессировщик тигров и носорога) сейчас работает в Большом московском цирке, и его там все устраивает. С Мстиславом Запашным-младшим (прим. ред. — дрессировщик тигров) просто нужно встречаться и обговаривать условия, на которых он вернется в "Росгосцирк". Два года не вернется из Китая Наталья Майхровская (прим. ред. — дрессировщица морских животных) Мы потеряли этот коллектив. Для меня это трагедия. Настя Стыкан (прим. ред. — дрессировщица лошадей), может быть, вернется, почему нет. Что касается административных шагов — сначала надо провести полностью аудит предыдущей деятельности, потому что мы не знаем степени бедствия. Параллельно — формирование профессиональной команды, которая смогла бы сделать и первые и последующие антикризисные шаги.

— Когда вы назовете своих заместителей? Сколько их будет?

— В ближайшее время назову. Замов будет три — по художественному направлению, по основной деятельности и по имущественному комплексу. По-моему, в этом есть логика.

— Это будут цирковые люди, или просто хорошие менеджеры?

— Это могут быть и цирковые, и не цирковые. Но все, что касается художественного произведства, должен вести, конечно, специалист с высоким художественным вкусом.

— Будете сокращать административный аппарат в компании?

— Передо мной поставлена такая задача — сократить до 100-120 человек. Сейчас в компании работает около 200 человек.

— Вы за сохранение традиций или, как предыдущее руководство, посматриваете в сторону западного цирка?

— Цирк должен быть абсолютно разным. Если мы пойдем по одному направлению — это крах для циркового искусства. Это может быть и дивертисмент, и спектакль со сквозным сюжетным развитием, и с элементами театра. У нас в сезоне 7-8 программ, и невозможно бесконечно смотреть однотипные шоу. Это все равно как если с сегодняшнего дня в Консерватории будет только музыка Шнитке.

— У многих дрессировщиков при прежнем руководстве было ощущение, что их просто выжимают из компании — животных на простое не кормили, и вообще корма сильно урезали, реформа системы кормления всех пугала. Вы оставите все, как было десятилетиями, или тоже подумываете о реформах?

— Нельзя ничего рубить с плеча. Норма кормов, система кормов она много десятилетий существовала. Понятно, что иногда где-то с перебором, но пересматривать ее нужно — мягко, обязательно индивидуально общаясь с дрессировщиками. Потому что я видел, как они относятся к своим подопечными животным. Это для них дети. Понятно, что есть перегибы, но путем переговоров, понимая сегодняшнюю экономическую ситуацию, мы придем к общему знаменателю.

— Будете возрождать Совет директоров цирков, Совет артистов?

— Без сомнения. Только потому, что я — не истина в последней инстанции. Я, как любой человек, имею право на ошибки, а мне бы не хотелось их делать. Я доверяю своим коллегам, они профессионалы, поэтому в какие-то моменты будем принимать коллегиальное решение. Но последняя точка всегда будет за мной.

— С Союзом цирковых деятелей, с Гильдией артистов цирка как у вас отношения?

— Будем разговаривать, общаться. Да, я с гильдией и так всегда общался. С Союзом цирковых деятелей — в меньшей степени, потому что я в свое время написал заявление о приеме меня в Союз, а мне сказали, что прием закрыт, даже не объяснив причины. Напоминает такой закрытый клуб.

— Вы сохраните премию "Мастер"?

— Изначально идея этой премии хороша. Мне бы хотелось ее сохранить. И вообще, говорить, что все при прежнем руководстве было плохо — неправильно. Было сделано большое количество хороших дел в том, в чем они разбирались — в имуществе. Зарегистрировано было почти 87% имущественного комплекса компании.

И идея премии "Мастер" изначально очень хорошая. Другое дело, что она превратилась в междусобойчик, и я на себе это почувствовал, так как номинировался. Ну, зачем устраивать электронные рейтинги, проводить опросы, если награда все равно достанется человеку за, скажем так, общемировые заслуги. А тому, кто победил по рейтингам и опросам, ничего не достанется.

— Я спросила про эту премии, потому что многие называли ее "пиром во время чумы". В компании сложная экономическая ситуация, животные голодают, люди зарплаты не получают, а тут такой праздник за много миллионов рублей.

— Да. Первую премию провели за 85 миллионов рублей, а вторую, практически на таком же уровне — за 20 миллионов рублей. Вот это мне не очень понятно. Поэтому надо определить формат этой премии, и, наверное, совершенно не обязательно проводить ее в Сочи. Можно в одном из столичных цирков. Это сильно удешевит процесс. И у нас хорошие отношения с руководителями московских цирков, договорится о площадке сможем.

— А с другими цирками, не входящими в компанию, какие у Вас отношения?

— Вы же понимаете, что с моим приходом в "Росгосцирк", автоматически расширяется география проката программ компании, потому что уже сегодня готовы наши программы брать Ижевский, Казанский цирки. С Дальнего Востока уже звонили, звонили из Донецка и Луганска. Сегодня что получается — количество программ больше, чем количество цирков, поэтому вынуждены держать программы на простое, на репетиционном периоде. А это деньги. И людей надо занимать работой, чтобы они получали полновесным рублем. Это тоже одна из первейших стратегических задач.

Беседовала Светлана Вовк