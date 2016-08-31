Тэруо Асада: Япония и РФ находятся на пути стремительного сближения экономических связей

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В преддверии открывающегося 2 сентября во Владивостоке второго Восточного экономического форума (ВЭФ) руководитель японо-российского экономического комитета Японской федерации бизнеса и председатель правления Marubeni Corporation в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о том, каким он видит будущее российско-японских экономических отношений, чего японский бизнес ждет конкретно от ВЭФ и с какими сложностями сталкиваются японские компании при работе в России.

— Господин Асада, в июне этого года перед поездкой в Москву в интервью японской газете "Асахи" вы сказали, что надеетесь во время визита в Россию создать базу для заключения новых контрактов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Вам это удалось? Есть ли какие-нибудь конкретные договоренности? Каковы потенциальные объемы финансирования?

— Компании, которые приняли участие в делегации "Кэйданрэн" во время визита в Россию в июне, это само собой, но и компании, которые не смогли в ней поучаствовать, приложили усилия, чтобы на Восточном экономическом форуме в сентябре обязательно были какие-нибудь результаты. Компания Marubeni Corporation, председателем совета директоров которой я являюсь, планирует вместе с партнерами с российской стороны подписать несколько документов, направленных на последующую реализацию многообещающих вопросов, которые сейчас обсуждаются. Что касается объема инвестиций, то он может стать довольно приличным, но на данный момент я воздержусь от комментариев на этот счет.

— С какими проблемами сталкиваются потенциальные японские инвесторы и банки при решении вопроса инвестиций в проекты на Дальнем Востоке или при решении вопроса их финансирования? Как можно их решить?

— Когда речь идет не только о Дальнем Востоке, но и в целом о России, то самая большая проблема, с которой сталкиваются инвесторы, — это финансы. Несмотря на суровую нынешнюю ситуацию, корни которой лежат в геополитике, Японский банк международного сотрудничества (JBIC) очень положительно смотрит на оказание инвестиционной поддержки японским компаниям в отношении России. Однако финансирование JBIC производится в иенах, и поэтому в зависимости от проекта возникают ограничения. Кроме того, в условиях, когда в отношении России действуют санкции, у частных банков большие препятствия для осуществления кредитования.

Мы каждый год проводим анкетирование относительно бизнес-климата в России, и нам часто говорят о проблемных моментах в отношении ведения бизнеса с РФ. Среди них — сложная для понимания из-за неясности в толковании и применении законодательная система; непрозрачные и запутанные административные процедуры, например получение лицензий и разрешений; экспортные и импортные процедуры.

Возможно, эти проблемы сложно решить за один день, однако мы в "Кэйданрэн" считаем, что именно улучшение бизнес-климата — это короткий путь к восстановлению российской экономики, и мы продолжим упорно продвигать отношения с российским правительством.

В этом смысле усилия и предложения российской стороны, такие как создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и введение системы свободного порта во Владивостоке, ведут к улучшению инвестиционного климата. Я высоко ценю их.

— Восточный экономический форум проходит уже во второй раз. Как, по вашему мнению, изменились настроения японских компаний и банков за минувший год? Какие сферы сотрудничества для них наиболее интересны и актуальны?

— Я лично впервые принимаю участие в Восточном экономическом форуме. С тех пор как в сентябре прошлого года я был назначен председателем японо-российского экономического комитета Японской федерации бизнеса, Японию один за другим посетили видные представители российского правительства и деловых кругов, среди которых министр промышленности и торговли Денис Мантуров (в феврале), вице-премьер Юрий Трутнев (в мае), министр экономического развития Алексей Улюкаев (в июле). И я почувствовал серьезный поворот к сближению экономический связей Японии и России.

Ускоряют этот подъем встреча на высшем уровне в Сочи в мае, а также (планируемая) встреча в этот раз во Владивостоке. Деловые круги также приветствуют тот факт, что российско-японские отношения начали стремительное движение к переходу на новый уровень. Я убежден, что в особенности визит премьер-министра Синдзо Абэ в Россию и встреча на высшем уровне по случаю Восточного экономического форума дают хорошую возможность для еще большего углубления российско-японских отношений в области сотрудничества деловых кругов, для которых сейчас стремительно растут благоприятные условия.

Если говорить об областях сотрудничества, имеющих большой потенциал для японских компаний, то они в целом отражены в плане развития сотрудничества из восьми пунктов, который премьер-министр Синдзо Абэ представил президенту Владимиру Путину на встрече в мае. Среди них фирма Marubeni заинтересована в расширении логистической инфраструктуры, в том числе в налаживании портов на Дальнем Востоке; работе над системами водопроводов и канализации, переработкой мусора, медициной и так далее. Мы бы также хотели работать в области модернизации предприятий, связанной с повышением производительности, а также в нефтехимических проектах.

— Российские власти предпринимают усилия для улучшения инвестиционного климата на Дальнем Востоке. Для этого создаются специальные экономические зоны. Как вы оцениваете эти шаги?

— Можно сказать, что такие проекты, как создание ТОР, свободного порта Владивосток, которые продвигаются президентом Путиным, являются крайне привлекательными для инвесторов.

Когда делегация "Кэйданрэн" посещала Москву в июне этого года, на меня произвело сильное впечатление, что министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка с энтузиазмом рассказывал о проведении связанной с защитой инвесторов и внутренней нормой доходности (IRR) политики, которая стоит на стороне инвесторов.

Результаты работы по развитию Дальнего Востока, которое является основой плана сотрудничества из восьми пунктов, определит общее направление развития российско-японских экономических отношений. Мы очень надеемся, что российское правительство будет проводить всестороннюю политику, прислушиваясь к мнению инвесторов, создавая для них условия, в которых можно было бы свободно действовать, а также обеспечивая возврат инвестиций.

— Улучшение инвестиционного климата — это долгосрочная комплексная задача, выполнение которой занимает не один и не два года. Какие практические рекомендации вы можете дать российской стороне? Некоторые изменения, вероятно, можно сделать довольно оперативно. Что еще может сделать российская сторона с целью повышения привлекательности проектов для Японии?

— После присоединения к ВТО в 2012 году Россия прилагает неустанные усилия для налаживания бизнес-климата, была принята глобальная стратегия с точки зрения долгосрочной перспективы. Я надеюсь, что будут предприняты усилия для решения задач, перечисленных в опроснике "Кэйданрэн", после того как российская сторона поймет, что обеспечение возможности прогнозирования крайне важно для японских компаний, осуществляющих долгосрочное инвестирование.

Я думаю, что для того чтобы максимизировать ожидаемый эффект от таких мер, как введение ТОР и системы свободного порта во Владивостоке, а также с точки зрения еще большего повышения привлекательности проектов российская сторона должна приложить усилия для быстрого введения упрощенного визового режима, продвижения развития инфраструктуры и сделать более гладкими такие административные процедуры, как сроки вхождения в особые зоны.

Что бы я хотел предложить, так это продвижение крупномасштабных инфраструктурных проектов с частно-государственным партнерством. Если вдобавок к финансовой поддержке со стороны российского правительства еще и удастся создать механизм возврата инвестиций в достаточном объеме, можно ожидать скачкообразного роста объема инвестиций от японских компаний.

Я очень надеюсь, что предстоящий Восточный экономический форум станет местом для конструктивного и откровенного политического диалога, вносящего вклад в расширение и углубление взаимовыгодного российско-японского бизнеса, путь к которому лежит через Дальний Восток.​

Беседовал Кирилл Агафонов