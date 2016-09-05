Владимир Владимиров: курортный сбор — хорошая идея, она поможет развитию наших курортов

© Михаил Метцель/ТАСС

Ставропольский край, до недавнего времени считавшийся аграрным центром Северного Кавказа и привлекавший туристов санаториями Кавминвод, сейчас активно продвигает идеи индустриальных парков. Это поможет заместить те инвестиционные потери, которые ощущаются после завершения реализации многомиллиардных инфраструктурных проектов.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в интервью ТАСС рассказал, как регион намерен привлекать крупный бизнес, завоевать четверть российского рынка тепличных овощей и почему туристы, приезжающие на отдых и лечение в Кавминводы, должны платить 100 руб. курортного сбора.

— Владимир Владимирович, в прошлом году в Ставропольском крае отмечалось серьезное падение инвестиций. Что делается для того, чтобы компенсировать потери и привлечь новых инвесторов?

— Мы честно говорим о падении инвестиций на 20% в 2015 году, не скрываем этого. Действительно, потери есть, но основа падения инвестиций в крае — это окончание строительства крупных инфраструктурных объектов "Каспийского трубопроводного консорциума", который вкладывал в регион порядка 20–30 млрд руб. Сейчас это строительство закончилось, и мы видим некое снижение объема инвестиций в региональную экономику.

По факту же мы понимаем, что завершился масштабный дорогой проект, и сейчас нам видна реальная картина инвестиционной активности. Мы как никогда четко понимаем, что интересно инвесторам и куда бизнес готов вкладывать средства в регионе. Мы предлагаем бизнесу в Ставрополье такой же набор преференций и льгот, как и любой регион страны.

Все начинающие индивидуальные предприниматели освобождены от налогов на два года с начала образования предприятия, практически все крупные инвесторы в рамках законодательства имеют максимальные преференции по налогу на прибыль, на имущество, на землю. Но это не главный инструмент привлечения инвестиций, хотя и существенный.

Главным, по моему мнению, для привлечения инвестиций в региональную экономику является другое — предприниматель должен иметь возможность быстро получить доступ к инфраструктуре, например, подключаться к газу не за два года, а хотя бы за несколько недель.

Сегодня регион, как и страна, переживает не самые простые времена. И мы должны за счет привлечения инвесторов, увеличения налогооблагаемой базы постараться "зафиксировать" экономику, избежать падения основных показателей. Уже сейчас видны отдельные хорошие признаки, мы начали отмечать замедление темпов падения, а по отдельным отраслям — рост.

При этом стоит признать, что кризис есть и он отражается в том числе на экономических показателях; нужно работать, бороться с ним, создавать новые рабочие места — это единственный путь. Я верю, что только внутренняя экономика и внутренний спрос смогут вытащить нас из кризиса, влияние извне нам неподвластно, внутри нужно все формировать.

— Ставрополье довольно часто приводят как пример хорошей работы с инвесторами на Северном Кавказе, готовыми вкладывать средства в региональную экономику. А что конкретно власти делают для привлечения крупного бизнеса?

— Одним из направлений нашей работы является поддержка и развитие индустриальных парков. Они позволяют повысить инвестиционную привлекательность региона и станут нашим преимуществом при выборе инвестором региона вложения средств.

Одним из наших преимуществ, которое инвесторы считают важным, являются кадры. В крае работают 46 среднепрофессиональных колледжей. Думаю, что сегодня система среднего профессионального образования в Ставропольском крае на очень высоком уровне

На сегодняшний день в Ставропольском крае организовано 12 индустриальных парков, пять из них активно работают. Хорошие площадки есть в Невинномысске, Солнечнодольске, Георгиевске, Буденновске — это места, где инвестор получает налоговые льготы и быстрое подключение к инфраструктуре любого рода.

Мы подписали крупные инвестиционные соглашения в прошлом и нынешнем годах. ООО "Санаторий «Источник»", ЛУКОЙЛ и его "дочка" "Ставролен", ОАО "Арнест", "Ставропольавто" в общей сложности вложат в создание проектов в Ставропольском крае около 25 млрд руб. Сейчас готовимся к подписанию инвестсоглашения с ООО "Эрмис".

Одним из наших преимуществ, которое инвесторы считают важным, является кадровое обеспечение. В крае работают 46 среднепрофессиональных колледжей. Думаю, что сегодня система среднего профессионального образования в Ставропольском крае на очень высоком уровне.

— Какие проекты могут быть завершены в текущем году?

— Запустится вторая очередь завода "СтавСталь", с этого года мы начнем у себя в крае переплавлять металл. Первая была запущена несколько лет назад, это был прокатный цех, сейчас планируется выпускать заготовку для производства арматуры. Инвестор вложил в строительство около 6 млрд руб.

Сейчас идет реконструкция "Невинномысского азота" — будет запущена вторая очередь по производству аммиака.

В этом году птицефабрика в Светлограде "Ставропольский бройлер" уже запущена, это площадка по выращиванию птицы. Инвестор вложил туда порядка 770 млн руб. На предприятии будут производить более 20 тыс. тонн мяса в год.

Еще несколько ставропольских компаний планируют в этом году расширение площадей инновационных теплиц в крае.

— Как идет развитие индустриальных парков на Ставрополье и каковы перспективы создания парка на территории бывшего завода "Автоприцеп-КамАЗ"?

— Недавно мы заявили о создании очередного частного индустриального парка Ставрополья, он появится в Минеральных Водах. С инициативой его создания выступила компания ООО "Вектор КМВ". Уже сейчас есть ряд инвесторов, готовых войти в качестве резидентов в новый парк. Пока рано говорить о каком-то конкретном направлении, но уже понятно, что это, возможно, будет фармацевтическое производство, переработка базальта в ткань.

Наша большая победа — это создание краевого парка на территории завода "Автоприцеп-КамАЗ". Огромное спасибо руководству автоконцерна "КамАЗ", в рамках достигнутой договоренности мы смогли создать на этой территории первый в крае частный индустриальный парк.

Почти 400 га земли не были проданы, нам удалось сохранить производственную составляющую территории. Проект получился удачным. Сейчас первая очередь парка практически полностью заполнена — свои проекты реализуют 14 резидентов, создано 350 рабочих мест. Теперь идет создание второй очереди.

И хотя работа продолжается на условиях софинансирования, краевой бюджет будет участвовать в проекте уже в меньшей степени, чем на первом этапе.

Также привлекаем 105 млн руб. в рамках госпрограммы поддержки индустриальных парков из федерального бюджета. В общем, будем наращивать этот процесс, развивать его, и полагаю, что через два-три года все производственные мощности площадью до 50 тыс. кв. м будут в парке заняты предпринимателями. Там созданы хорошие условия, это привлекает бизнес.

— Ставрополье вошло в перечень "якорных" проектов СКФО, который сформировал Минкавказ России. Какой эффект ожидаете от проектов в сельском хозяйстве, которые являются основными в регионе?

— Перечень "якорных" проектов предполагает, что государство до 2025 года направит сотни миллиардов рублей на поддержку инвестиций — в форме компенсации процентных ставок, компенсации затрат на капитальные вложения, возможно, в виде выдачи прямых кредитов через фонды. Для того чтобы определить основные направления развития, и создан перечень "якорных" проектов.

Сейчас Министерство РФ по делам Северного Кавказа определяет эти направления, чтобы иметь возможность планировать свою работу и предусмотреть распределение средств. И сам перечень, и механизм его реализации будут со временем дорабатываться.

Ставрополье — ключевая территория Северного Кавказа. Именно поэтому в инвестиционный план вошли десять крупных ставропольских проектов общей стоимостью более 34 млрд руб. Планируется построить более 70 га тепличных комплексов, один птицекомплекс по производству мяса индейки мощностью 10 тыс. тонн в год, создать систему орошения на площади более 1,4 тыс. га.

— Что касается темы сельского хозяйства, в крае активно идет строительство и расширение площадей инновационных тепличных комплексов. Насколько перспективно это направление?

— Мое личное убеждение, что в Ставропольском крае должно быть около тысячи гектаров теплиц. Здесь тепло, много солнца, энергозатраты на производство гораздо меньше, чем во многих российских регионах.

Пока мы до этих цифр недотягиваем, но я надеюсь, что в 2020 году достигнем площади 700 га. Такие масштабы я называю не просто так — климатические условия позволяют нам взять на себя четверть российского производства овощей в закрытом грунте. Сейчас у нас доля до 7%, но уже к 2018 году она увеличится до 17%.

До конца года на Ставрополье планируется достроить третью очередь тепличного комплекса площадью 21,78 га в Кировском районе (ООО "Овощи Ставрополья"), достроить первую очередь комплекса теплиц площадью до 7 га на основе ресурсосберегающих технологий (ООО "Долина солнца"). В строй будут введены тепличные комплексы ООО "Солнечный дар" и ООО "Агрокомплекс «Восточный»".

Это направление очень перспективно, сейчас нам удается экспортировать до 90% овощей закрытого грунта, производимых в крае. Высокодоходный рынок — это Москва, думаю, что со временем будем выходить на вывоз продукции в Казахстан и другие страны ближнего зарубежья.

Поддержку на уровне государственной власти получат два проекта по строительству теплиц на общую сумму 3,4 млрд руб.

ООО "Тепличный комбинат «Андроповский»" до конца 2016 года намерено завершить строительство тепличного комплекса за 1,6 млрд руб., предприятие будет освобождено от налога на имущество организаций в рамках инвестиционного соглашения с правительством Ставропольского края. Планируется, что в 2017 году будет построена вторая очередь этого объекта, аналогичная по инвестиционному "весу".

— Насколько в целом, по вашему мнению, сейчас реализован экспортный потенциал Ставропольского края?

— Федеральные власти уделяют большое внимание развитию экспортного потенциала регионов, созданные структуры и меры позволяют упростить систему пошлин, оформления документов — и это для бизнеса является большим подспорьем.

В 2015 году наиболее важными экспортерами продукции ставропольских предприятий стали компании Азербайджана ($184,9 млн, импорт пшеницы), Турции, Украины, Казахстана, Беларуси, Китая, Германии, Ирана и Нидерландов. На долю этих десяти стран пришлось более 70% всего экспорта Ставропольского края.

Произведенные в крае дезодоранты, полимеры, сапфиры, стекла, счетчики, макароны, мясо, шерсть — все это уходит на внешние рынки. Кратно растут объемы экспорта зерна и удобрений, рост по обеим позициям составил по 20%.

Наиболее перспективными направлениями на ближайшее время мы считаем поставки пищевой продукции в такие страны, как Китай, Азербайджан, Грузию, Армению и Белоруссию. С Италией планируем усилить научно-технологическое сотрудничество. Считаем целесообразным более активное взаимодействие с Индией и в части экспорта продукции, и в части привлечения инвестиций в край.

— Сейчас идет разработка законопроекта о курортном сборе. Для аккумулирования средств на Ставрополье предполагалось создать специальный фонд. Каковы сроки введения сбора и как будет осуществляться контроль за расходованием средств фонда?

— Курортный сбор — это инициатива, которую мы будем поддерживать и продвигать. Если брать в пример Кисловодск, сейчас мы дотируем его на 1,2 млрд руб., а нужно еще хотя бы на 2 млрд руб., чтобы развивать курорт, наводить порядок, делать его более привлекательным для туристов. Но где брать деньги? Можно как-то менять местные системы налогообложения, но пока это решение не в наших силах. Введение курортного сбора — это очень хороший вариант. Мне кажется, можно каждому приезжающему заплатить 100 руб. в день сверху, при условии что на курорте будут созданы хорошие условия.

По срокам принятия наших предложений на федеральном уровне все станет известно после того, как будут приняты или отклонены поправки в федеральный закон "О природный лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах". Документ подготовлен Минкультуры РФ, в нем отражены и предложения правительства Ставропольского края. Идея формирования фонда развития курортной инфраструктуры — одно из этих предложений.

Согласно законопроекту фонды будут создаваться в форме некоммерческих организаций. Их единственным учредителем будут выступать органы исполнительной власти регионов. Поступившие в фонд деньги будут расходоваться исключительно на развитие курортов.

Контролировать деятельность фонда, в том числе и расходование средств, будет наблюдательный совет. В него войдут представители органов власти регионального и муниципального уровней, общественники. Наша задача — обеспечить полный контроль и прозрачность расходования средств. В случае принятия законопроекта мы начнем формирование фонда.

— Как Ставропольский край намерен привлекать отдыхающих на курорты Кавказских Минеральных Вод?

— По нашим расчетам, в 2016 году Ставропольский край примет около 1,4 млн отдыхающих. По всем прогнозам и ожиданиям, рост турпотока по отношению к прошлому году составит 7,7%. Все предпосылки для этого пока есть, особенного роста цен по курортам нет. Даже новые инвесторы, которые приходят в регион, стараются придерживаться этой ценовой политики.

40% туристов приезжают в Кавминводы из Центральной России, около 11% составляют ставропольчане, остальное — Азербайджан, Армения, очень много отдыхающих из Узбекистана, Белоруссии, Украины.

Активно развивается санаторно-курортный и туристический комплекс Кавминвод, только с начала 2016 года появились 16 новых объектов, в которых могут разместиться 1102 человека. Открылся новый санаторий "Источник" в городе-курорте Ессентуки. Мы развиваем сотрудничество с туроператорами. Совместно с новосибирским "Глобус тур" прошел информационный тур по санаторно-курортным учреждениям Кавминвод. В результате авиакомпании уже увеличивают вместимость бортов, курсирующих по направлению "Новосибирск—Минеральные Воды—Новосибирск". Запланировано проведение Дней туризма Ставропольского края в Челябинске, Уфе, Самаре и Саратове.

Регион привлекает туристов и культурной программой. К примеру, в Кисловодске проходит Международный музыкальный фестиваль "Шаляпинские сезоны". Интересным мероприятием в этом году стал фестиваль барабанной музыки "Драмфест-2016" в Ессентуках, в Пятигорске в сентябре пройдет ежегодный Фестиваль воздушных шаров.