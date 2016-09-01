Алексей Криворучко: на "Армии-2016" покажем новый роботизированный комплекс "Соратник"

Алексей Криворучко © Пресс-служба концерна «Калашников»/ТАСС

Концерн "Калашников" на предстоящем Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" покажет не только новые образцы автоматов и пулеметов, но и штурмовые катера, многоцелевые беспилотники, а также свою последнюю разработку — боевую автоматизированную систему "Соратник".

Генеральный директор концерна Алексей Криворучко в преддверии форума рассказал в интервью ТАСС о перспективных планах компании, увеличении экспортных поставок, а также о сроках появления одежды под брендом "Калашников".

— Что планируете показать на "Армии-2016"?

— В этом году концерн, пожалуй, впервые представит столь масштабную экспозицию. Мы продемонстрируем около полусотни современных и перспективных образцов стрелкового оружия военного и гражданского назначения.

Впервые широкой публике представим ряд наших инициативных разработок, в частности, будут показаны опытные образцы новейших снайперских винтовок СВК и ВСВ-338, прототип пистолета Лебедева 9х19 мм в новом исполнении, а также опытный образец малогабаритного автомата 5,45 мм, который разрабатывается в качестве легкого и маневренного оружия ближнего боя для спецподразделений.

Покажем, конечно, и новое поколение автоматов Калашникова — АК-12 (5,45 мм) и АК-15 (7,62 мм), проходящее сейчас опытно-войсковую эксплуатацию в воинских частях, которая, мы надеемся, завершится до конца года, а также линейку современного гражданского оружия для спорта и охоты.

— Покажете что-то кроме стрелкового оружия?

— Да, мы сегодня уходим от профиля исключительно стрелковой компании к многопрофильному холдингу, специализирующемуся на разработке и производстве интегральных боевых и гражданских комплексов. Поэтому помимо стрелковой продукции мы покажем линейку наших беспилотных летательных аппаратов под брендом ZALA AERO, а также скоростных транспортно-десантных и штурмовых катеров.

Концерн планомерно движется к консолидации всех элементов техники, необходимых для создания единого мобильного дистанционно управляемого комплекса вооружения, который сможет работать на суше, воде и в воздухе. На "Армии-2016" мы впервые его представим. Все элементы такого комплекса способны работать во взаимодействии друг с другом, формируя единую дистанционно-управляемую боевую роту.

Кроме того, под брендом "Калашников" мы впервые покажем несколько разработок в области робототехники. Это направление добавилось в продуктовый портфель концерна в этом году, и сейчас мы его активно развиваем.

— О каких роботах идет речь?

— Могу привести пример: на основании тактико-технического задания Минобороны России мы разработали легкую дистанционно управляемую оружейную платформу, предназначенную для поражения живой силы противника стрелковым оружием (АК и СВДМ) при нахождении оператора вне зоны непосредственной опасности.

Основное назначение такой платформы — организация рубежей наблюдения и обороны охраняемых объектов. В ее состав входит дистанционно управляемая турель с механизмами наведения, стрельбы и прицеливания, а также пульт дистанционного управления.

Развернуть Боевая автоматизированная система "Соратник" © пресс-служба концерна "Калашников" Боевая автоматизированная система "Соратник" © пресс-служба концерна "Калашников"

Еще одна новинка, которую мы впервые покажем, — это боевая автоматизированная система (БАС) "Соратник", которая также разрабатывалась по заданию российского военного ведомства.

Система предназначена для ведения разведки, огневой поддержки подразделений, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, а также разминирования и разграждения. Это бронированная гусеничная машина, оснащенная компьютерной системой управления и скрытой радиосвязью, средствами обнаружения и наблюдения.

На БАС может устанавливаться боевой модуль, и она может работать в связке с другими автоматизированными боевыми единицами, включая беспилотные летательные аппараты ZALA AERO.

— Как развивается экспортное направление в концерне? С какими странами сотрудничаете? Кому поставляете технику?

— За последние два года портфель экспортных заказов у нас серьезно вырос, более чем в четыре раза, и сегодня составляет около $230 млн. Покупают в основном стрелковое оружие и управляемые боеприпасы. Традиционно сотрудничаем со странами Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

— Есть ли уже решение открыть в Индии производство автоматов Калашникова 100-й серии?

— Совместно с "Рособоронэкспортом" мы продолжаем переговоры с индийской стороной. Мы ведем диалог с Управлением артиллерийских заводов МО Индии (OFB), но также не исключаем возможности партнерства с крупнейшими частными индийскими компаниями.

— Планирует ли концерн создавать автоматическое оружие под боеприпасы "натовского" калибра?

— У нас уже есть автоматическое оружие под такие боеприпасы — это АК-101 и АК-102.

Также на "Армии-2016" представим полуавтоматическую снайперскую винтовку СВК, которую я упоминал. Винтовка разрабатывается в двух вариантах: под отечественный патрон 7.62х54R (в снайперском исполнении) и под самый распространенный в мире винтовочный патрон 7.62х51 НАТО. На этом мы не останавливаемся и дальше планируем разрабатывать оружие под натовский боеприпас. Некоторые образцы уже проходят заводские испытания.

— Планируется ли увеличивать калибр существующих автоматов Калашникова?

— Мы не занимаемся разработкой и производством боеприпасов для стрелкового оружия, калибр определяет Минобороны России, а мы, как производители, разрабатываем стрелковое оружие под боеприпасы, которые приняты на вооружение.

Тем не менее если госзаказчик примет решение об увеличении калибра, мы готовы в кратчайший срок разработать автомат Калашникова под новый боеприпас.

— Ведутся ли в концерне разработки нового пулемета для Российской армии?

— Да, такие работы ведутся. На основе изучения опыта современных вооруженных конфликтов мы разработали легкий 5,45 мм ручной пулемет Калашникова РПК-16.

Развернуть Легкий ручной пулемет Калашникова РПК-16 © пресс-служба концерна "Калашников" Легкий ручной пулемет Калашникова РПК-16 © пресс-служба концерна "Калашников"

В конструкции предусмотрена возможность замены ствола для использования изделия как ручного пулемета (длинный ствол), так и в варианте штурмового оружия (короткий ствол). По массе, габаритам, точности и универсальности этот пулемет не имеет аналогов.

Специально для него мы разработали новый магазин повышенной вместимости — 96 патронов, который может быть использован и для автоматов Калашникова. Мы надеемся, концепция легкого пулемета понравится военным и они захотят сделать заказ. Это еще одна новинка, которую мы обязательно покажем на "Армии-2016".

— Есть ли от Минобороны заказы на беспилотники, производимые ZALA?

— Да, есть заказы на разведывательные беспилотные летательные аппараты (БЛА). На "Армии-2016" будут показаны новые модификации комплексов ZALA, в том числе малогабаритный тактический комплекс самолетного и вертолетного типа для проведения оперативной разведки. Кроме того, на форуме впервые будут представлены новые классы целевых нагрузок для БЛА.

— Известно, что "Калашников" начал серийные поставки в армию катеров БК-16 и БК-10. Сколько таких катеров поставите до конца года?

— Серийные поставки транспортно-десантных и штурмовых катеров для подразделений специального назначения Министерства обороны России уже начались. До конца года мы планируем поставить около 20 катеров. Суда успешно прошли испытания и были приняты на вооружение Российской армии в 2015 году.

— Заказывают ли их пограничники?

— Катера производства "Рыбинских верфей" — нет, но на вооружении пограничной службы стоят катера "Мангуст", которые производит наше дочернее предприятие "ССЗ «Вымпел»". Такие катера могут служить для нужд морской полиции, таможенных и пограничных служб, рыбоохранных инспекций. Суда доказали свою эффективность и активно эксплуатируются пограничной службой.

— Есть ли уже какие-то новые модификации катеров?

— Конечно, в частности, на "Армии-2016" мы покажем скоростную штурмовую лодку БК-10М. Это модернизированный вариант БК-10, как вы уже поняли.

Она стала быстрее и маневреннее. Ее основное предназначение — проведение операций в прибрежной зоне, перевозка личного состава, высадка десанта на необорудованное побережье, огневая поддержка десанта, борьба с пиратством и терроризмом, медицинская эвакуация, а также оказание помощи терпящим бедствие.

— Когда может быть создана линия одежды под брендом "Калашников"?

— Я думаю, совсем скоро. Мы начали с запуска специализированной охотничьей одежды под брендом Baikal. Сейчас концепция линейки одежды под брендом "Калашников" и аксессуаров — в стадии разработки. Проводятся маркетинговые исследования рынка, которые должны завершиться к концу года, после чего начнется работа над коллекцией. Рассчитываем в 2017 году представить первые образцы одежды под брендом "Калашников".

Кстати, специально к открытию форума "Армия-2016" мы завершим строительство и откроем двери нашего нового демонстрационного центра общей площадью 1500 кв. м, который будет включать как выставочную зону с постоянно действующей экспозицией, так и фан-зону с виртуальным стрелковым тиром.

Беседовал Алексей Паньшин

Концерн "Калашников". Досье