Владимир Швецов: изменения в экзаменах по вождению коснулись как теории, так и практики

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С 1 сентября вступил в силу новый административный регламент МВД России. Теперь сдача экзаменов в подразделениях Госавтоинспекции будет проходить по-новому, это касается не только практической части, но и теоретической. В чем заключаются изменения, где можно будет сдать экзамены, кто их имеет право принять, в интервью ТАСС рассказал первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Владимир Швецов.

- Когда пришла идея создать новый административный регламент?

- Проведение экзаменов и выдача водительских удостоверений являются государственной услугой. В соответствии с действующим законодательством все госуслуги должны предоставляться на основании административных регламентов. Наш регламент, который 1 сентября вступил в силу, к настоящему времени прошел все необходимые процедуры, в том числе общественные обсуждения, где также принимали участие автошколы. Структура регламента четко установлена, он определяет состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур. Иначе говоря, он предусматривает, как порядок подачи заявлений в подразделения Госавтоинспекции для участия в экзаменах на право управления транспортным средством, так и сдачи экзаменов, так и получение самого водительского удостоверения.

- Насколько известно, введены какие-то временные рамки? Можете подробнее об этом рассказать?

- Да, временные рамки введены, собственно, чего раньше не было. Например, ожидание в очереди на прием заявлений не должно превышать 15 минут, на прием самих заявлений также отводится 15 минут. Что касается теоретического экзамена, то общее время вместе с подготовкой не должно превышать одного часа, то есть – 20 минут на подготовку, не более 30 минут на сдачу самого экзамена и 10 минут на оформление результатов. Все строго. Для практических экзаменов, которые принимаются на закрытой площадке и в условиях дорожного движения, также установлены временные ограничения – до 1 часа.

- Что нового теперь в сдаче теоретической части, изменились ли билеты? К чему готовиться кандидатам в водители?

- Экзаменационные билеты совершенствуются постоянно в связи с тем, что в нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения вносятся изменения и, соответственно, теоретические вопросы также меняются. Непосредственно сами билеты к регламенту никак не привязаны, однако, в соответствии с ним, они должны размещаться на сайте Госавтоинспекции.

Что касается непосредственно самой сдачи теоретической части, то процедура несколько изменена. Раньше давалось 20 минут и 20 вопросов с допущением двух ошибок. Теперь также предоставляется 20 вопросов, но при наличии одной или двух ошибок требуется ответить на дополнительные вопросы. Билеты разбиты на четыре основных тематических блока по пять вопросов. Если экзаменуемый не ответил на один вопрос какого-то тематического блока, то ему дается дополнительный блок из пяти вопросов из указанного блока и дополнительные 5 минут. Если он допускает две ошибки, но в разных тематических блоках, тогда дается по пять вопросов и, соответственно, дополнительные 10 минут. Ну, а если допускается две ошибки в одном тематическом блоке или три ошибки, то экзамен считается не пройденным.

- Допустим, человек благополучно сдал теоретическую часть, что ждет его дальше? Практическая как-то изменяется?

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- Да, изменения есть и здесь. Например, для категории "В" предусмотрены не три, а пять упражнений. Для автоматизированных автодромов добавился, так называемый "проезд регулируемого перекрестка". Для выполнения упражнения "маневрирование в ограниченном пространстве" экзаменуемому предлагается выполнить два из трех элементов – "змейка", "разворот в ограниченном пространстве" и "повороты на 90 градусов". Остальные упражнения не претерпели принципиальных изменений, немного изменились схемы и их размеры.

- Что с остальными категориями?

- Самые сильные изменения касаются экзаменов у кандидатов в водители, сдающих на право управления составом транспортных средств, то есть тягача с прицепом. Здесь раньше применялось только два упражнения, сейчас их количество увеличено. Например, введено новое упражнение - "сцепление и расцепление тягача с прицепом".

Что касается мототранспортных средств, то раньше было три упражнения, которые состояли из нескольких элементов. Основные принципы в общем-то сохранены. Появилось новое – это "парковка транспортного средства и выезд с парковочного места", где кандидат в водители, удерживая мототранспортное средство, откатывает его задним ходом, после чего садится и выезжает с места парковки. Упражнением "маневрирование в ограниченном пространстве", состоящем из четырех элементов. Предусмотрено выполнение нового элемента - это "скоростное маневрирование", где экзаменуемый должен за 35 секунд по сложной траектории проехать участок площадки, продемонстрировав при этом скоростные способности, и вовремя остановиться перед стоп-линией.

- Что стало с выездом в город?

- Правилами проведения экзаменов установлено, что экзамен проводится на испытательных маршрутах, которые составляются заранее и утверждаются Главным государственным инспектором по району, там, где проводится этот экзамен. Соответственно, здесь тоже произошли некоторые изменения. Например, временные рамки - если в предыдущей методике было установлена продолжительность экзамена не менее 20 минут, то теперь рекомендовано экзамен проводить в пределах 30 минут, но это ограничение не жесткое, оно действует в случае того, если кандидат в водители на испытательном маршруте выполнил все предусмотренные маневры и действия, а вот если в пути возникли заторы, то экзамен может продолжаться и большее время.

- Допустим, водитель не сдал практический экзамен, но получил положительную оценку по теории. Что ему делать?

- Что касается положительной оценки на "теории", то она сохраняется в течение шести месяцев. Если кандидат в водители в течение шести месяцев при наличии такой положительной оценки не успел сдать все предусмотренные для данной категории экзамены, то результаты теоретического экзамена аннулируются и все начинается сначала.

Если он какой-то из экзаменов не сдает с первой попытки, то следующий экзамен может быть назначен не ранее, чем через семь дней, а если в течение трех раз не сдаст один и тот же экзамен, то следующие и последующие попытки будут не раньше, чем через 30 дней.

- В чем тогда плюс?

- Анализ проводимых экзаменов показывал, что достаточно большое количество граждан вместо того, чтобы хорошо подготовиться, пытались сдать экзамены, посещая многократно экзаменационные подразделения ГИБДД. Например, в 2015 году количество граждан, которые обратились за проведением одного и того же экзамена более четырех раз, составляло более 220 тысяч человек в год. А это существенная излишняя нагрузка на самих экзаменаторов. Кроме того, за указанный временной период 30 дней у кандидата в водители имеется возможность лучше подготовиться к сдаче экзамена.

- Вы упомянули про автоматизированные автодромы? Что это такое и как они работают?

- В соответствии с правилом проведения экзаменов они могут проводиться как на закрытых площадках, так и на автодромах, а также автоматизированных автодромах. Закрытая площадка – это огороженная территория с твердым покрытием, обустроенная съемным оборудованием и временной разметкой для выполнения испытательных упражнений. Автодром – это уже целый комплекс, небольшой мини-город, на нем нанесена дорожная разметка, есть бордюры, дорожные знаки, светофоры, то есть это стационарный объект. Автоматизированный автодром – это тот же самый автодром, но только контроль за результатами выполнения упражнений выполняется не визуально, а осуществляется автоматизированной системой уже без участия постороннего лица. В России их порядка 20. Понятно, если ученик проходил обучение на автоматизированном автодроме, ему будет намного проще и удобнее сдать экзамен на нем. Это новшество, и до настоящего времени проведение экзаменов на автоматизированном автодроме не осуществлялось.

- Сотрудничество с автошколами, где есть автоматизированный автодром, уже началось?

- Мы планируем. В случае если автошкола готова выполнить ряд условий, а именно – это наличие автоматизированного автодрома, наличие аппаратно-программного комплекса для приема теоретического экзамена, а также гарантии, что экзамены теоретический и на автоматизированном автодроме будут приниматься в соответствии с правилами проведения экзаменов. При этом, автошколой должен обеспечиваться достаточно высокий уровень подготовки выпускников, так количество кандидатов в водители, сдавших с первого раза квалификационный экзамен по проверке теоретических знаний, должно составлять более 80% от общего количества лиц, сдававших экзамен, а количество кандидатов в водители, сдавших с первого раза квалификационный экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными средствами, - более 70%.

- В таком случае будущим водителям после обучения в автошколе можно будет сдавать "практику" один раз?

- Да, кандидаты в водители, которые успешно сдали в такой образовательной организации экзамены, при обращении в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции уже не сдают теоретический экзамен и экзамен на площадке, они сразу допускаются к экзамену в условиях дорожного движения, то есть в город.

- В течение какого срока теперь должно выдаваться водительское удостоверение?

- Непосредственно процедура выдачи водительского удостоверения не должна превышать 30 минут. Общее же временное ограничение с момента подачи заявления до момента получения водительского удостоверения зависит от категории транспортного средства. Например, госуслуга по проведению экзаменов и выдачи водительского удостоверения категории "В" должна быть предоставлена не более чем за 30 рабочих дней при условии успешной сдачи всех предусмотренных экзаменов с первой попытки.

- С чем это связано?

- Граждане, которые постоянно проживают в России, могут обратиться за получением государственной услуги в любое экзаменационное подразделение Госавтоинспекции. Вместе с тем, не всегда может быть назначено проведение экзамена в день обращения заявителя. Поэтому, экзамен может быть назначен через какое-то время. Именно с этим связано установление такого временного периода.

- Кто будет принимать экзамены?

- Понятно, что экзамены должны проводить грамотные и профессиональные сотрудники. В связи с чем, к ним предъявляются повышенные требования. Например, экзаменатору должно быть не менее 25 лет, высшее образование, а также наличие той категории транспортных средств, на право управления которого он будет принимать практический экзамен и водительский стаж должен быть не менее пяти лет. Эти требования предъявляются к экзаменаторам уже с ноября 2014 года. То есть, это сделано заранее для того, чтобы к 1 сентября 2016 подойти с профессиональными кадрами.

При этом, в преддверии вступления в силу регламента нами было проведено тестирование всех сотрудников, осуществляющих прием экзаменов на предмет знания нормативных правовых актов и в первую очередь на предмет знаний положений административного регламента. Во всех регионах работали комиссии, которые приняли у сотрудников теоретические и практические экзамены. Не прошедшие испытания к экзаменационной деятельности не допущены. Некоторые из них переведены на другие должности. Кроме того, сформирован кадровый резерв для последующего, при необходимости, осуществления этими сотрудниками экзаменационной деятельности.

Вместе с тем, система допуска должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации к проведению экзаменов продолжает совершенствоваться. Нами подготовлены проекты ведомственных приказов, которыми будут установлены квалификационные требования к наличию профессиональных знаний и навыков, необходимых для качественного приема экзаменов, а также утверждена инструкция, определяющая вопросы допуска сотрудников к проведению экзаменов и подтверждения уровня их профессиональной подготовленности.

Беседовала Ирина Вельматова