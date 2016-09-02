Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Интервью Первые лица

Интервью

Данный контент доступен для просмотра на персональных компьютерах и планшетах

Перейти на главную страницу

Владимир Илюхин: ВЭФ показал бизнесу, что с ним не в шутки играют, а предлагают поддержку

2 сентября, 14:58 UTC+3 Илюхин, Владимир Иванович
Владимир Илюхин

Владимир Илюхин

© Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

Камчатка – одно  из самых привлекательных для туристов мест в России и уникальный по природным богатствам регион. Инвесторов в рамках второго Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке, привлекли возможности вложения средств в индустрию гостеприимства – строительство современных гостиничных комплексов, проекты по развитию ветровой и геотермальный энергетики и сельское хозяйство.

Основные соглашения власти Камчатского края намерены подписать 3 сентября, в пятницу, во второй день работы форума во Владивостоке. Накануне в интервью ТАСС в рамках ВЭФ губернатор Камчатского края Владимир Илюхин рассказал, как власти региона намерены привлечь корейский бизнес к строительству краевой больницы, когда появится инвестор у проекта строительства нового здания аэропорта, станет ли порт Петропавловск-Камчатский конечной точкой Северного морского пути и о том, как сделать Камчатку круглогодичным курортом

- Сколько соглашений планируете подписать на ВЭФ и насколько они важны для социально-экономического развития региона?

- Мы планируем подписать несколько  важных инвестиционных соглашений. В первую очередь, с Республикой Корея. В течение нескольких лет пытались с ними сотрудничать, несколько раз презентации проводили, и сейчас главное, чего мы хотим на этом форуме получить – подписать меморандум о строительстве краевой больницы с участием представителей Республики Корея. Камчатка находится в активной сейсмозоне, поэтому для региона очень важны все проекты, которые касаются здравоохранения и оказания медицинской помощи.

Смотрите также
За год ВЭФ прошел путь от обсуждения до первых успехов новых экономических механизмов

Мы разработали проект строительства краевой больницы достаточно давно. Сейчас строим сами фактически за счет средств регионального бюджета. Туда вложено уже порядка 500 млн рублей. Поддержка федерального центра в финансировании обещана. Я надеюсь, что может быть, Минздрав России в 2017-2018 году нам поможет.

Возможность вхождения в проект  строительства больницы корейской стороны мы обсуждали достаточно давно. На Камчатку приезжала большая группа из Института развития здравоохранения Республики Корея. Они подготовили свои предложения по финансированию проекта. Суть в том, что наши иностранные партнеры хотят не только привезти свои технологии, связанные со строительством, но и в будущем оснастить больницу современным оборудованием.

Меморандум о сотрудничестве я надеюсь подписать завтра, 3 сентября, в рамках Восточного экономического форума.

- А какой экономический интерес в таком проекте есть для представителей Республики Корея?

- Стоимость всего проекта порядка 11 млрд рублей. В перспективе после запуска всех лечебно-диагностических направлений инвесторы смогут обеспечить возврат вложенных денежных средств, я думаю, что это произойдет в течение 10-15 лет.

Сегодня очень много жителей Камчатки ездит в Южную Корею для того, чтобы получить высокотехнологичную медицинскую помощь или пройти медицинское обследование. Но ведь мы можем первичные обследования проводить и на Камчатке. В новой краевой больнице, строительство которой мы начали, для этого предусмотрен большой диагностический блок.

Предполагается, что лишь четверть вложенных средств будет потрачена на монтаж, остальное – это оборудование. Один из блоков проекта – диагностический, он достаточно важен для региона. Не секрет, что сегодня очень много жителей Камчатки ездит в Южную Корею для того, чтобы получить высокотехнологичную медицинскую помощь или пройти медицинское обследование. Пока люди летят за помощью и проводят диагностику там же за рубежом.

Но ведь мы можем первичные обследования проводить и на Камчатке, а в тех случаях, где человеку потребуется высокотехнологичная помощь, направлять людей в Корею.

- Есть ли понимание, сколько времени пройдет от подписания меморандума до реализации проекта?

- Вообще, мы рассчитывали на Восточном экономическом форуме выйти на подписание соглашения, но не успели его детально проработать, поэтому пока подписываем меморандум о намерениях.

Однако хочу напомнить, что строительство больницы мы уже  второй год ведем за счет собственных средств. Но, если допустить вариант, что корейская сторона откажется от участия в проекте, будем искать других  инвесторов.

В течение двух последних лет мы рассматривали предложения европейских банков. У них хорошие процентные ставки и условия. Но пока надеюсь, что сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион – это одна большая семья, и что нам поможет корейская сторона.

- Какие еще проекты вы планируете подписать на ВЭФ?

- Планируется подписание еще одного соглашения с Республикой Корея. Его намерена заключить камчатская компания “Город 415”. Это соглашение о строительстве рыбоперерабатывающего завода и завода по изготовлению жестяно-баночных изделий. Сумма инвестиций порядка 600-700 млн рублей. Этот проект тоже уже в стадии реализации, идет оформление земельного участка. На это и другие процедуры, по нашим подсчетам уйдет около 3-5 месяцев. После этого можно начинать строительство.

- Как идет работа над созданием концепции свободного порта Петропавловск-Камчатский?

- Стоит сказать, что сам факт обсуждения и реализации проектов свободных портов, территорий опережающего развития (ТОР), стал возможен именно благодаря Восточному экономическому форуму. После прошлогоднего форума бизнес понял ,что никто с ними в шутки играть не собирается, что есть серьезные предложения федеральных властей и регионов, и их нужно реализовывать. Основное количество резидентов ТОР "Камчатка" появились именно после ВЭФ-2015. Второе – заработало понятие свободный порт.

Смотрите также
Санкции не помешали новым инвестициям и партнерству на ВЭФ

Петропавловск-Камчатский сегодня имеет статус свободного порта, при этом он является частью свободного порта Владивосток. Концепция развития нашего порта -  туристско-логистическая. Мы изначально, когда еще заявлялись на присвоение статуса свободного порта, имели в виду, что это будет некий комплексный подход к решению проблемы, связанной с логистикой и с развитием туристической отрасли в крае.

Дело в том, что Петропавловск-Камчатский морской торговый порт и Морской вокзал Петропавловска-Камчатского, строительство которого мы сегодня заканчиваем, не смогут полноценно работать без авиационной составляющей, так как многие туристические группы прибывают к нам самолетами, а дальше отправляются в путешествие на круизных лайнерах.

Между тем, аэропорт Петропавловск-Камчатский территориально находится в городе Елизово Елизовского района в 30 км от краевой столицы.

Кроме того, у нас ведь существует ТОР "Камчатка". Он включает в себя практически всю территорию Петропавловска-Камчатского, а пересекать зоны со свободным портом нельзя. Именно поэтому, чтобы избежать накладок, мы предложили включить в территорию свободного порта Петропавловск-Камчатский и Елизовский район, на территории которого могут расположиться резиденты свободного порта.

Мы обсудили эту возможность с главой Минвостокразвития Александром Галушкой, председателем Совета по развитию свободного порта. И решение практически принято. Сейчас мы оформляем его надлежащим образом и в течение ближайших двух месяцев, я думаю, Елизовский район войдет в свободный порт Петропавловск–Камчатский.

Более того, у нас уже есть пять потенциальных резидентов свободного порта в Елизовском районе.

Благодаря тому, что мы распространим режим свободного порта на аэропорт, туристы, проходящие через территорию свободного порта,  смогут пользоваться правом безвизового пребывания на территории в течение восьми суток.

- Кто сегодня уже заявился как резидент свободного порта, что это за компании и кто может войти в число будущих резидентов?

- Это преимущественно наш камчатский бизнес, в том числе тот, кто захотел строить отели в Петропавловске-Камчатском. Одним из резидентов готова стать компания "Витязь-Аэро". Она уже начала строить отель на 140 мест в центре краевой столицы  на озере Култучное.

Пока бизнесу не очень выгодно строить отели на Камчатке, потому что турбизнес у нас сезонный, не круглогодичный. В прошлом году нам удалось переломить ситуацию. Стали популярны зимние туры – катание на горных лыжах и сноуборда, снегоходные путешествия, катание на собачьих упряжках. Этой зимой у нас был построен первый в России иглу-отель

Мы приветствуем вхождение инвесторов в индустрию гостеприимства на Камчатка, потому что у отелями, тем более высокого уровня,  у нас,  как и почти во всех регионах Дальнего Востока, большая проблема.

Мы уже несколько  лет ведем  переговоры с разными бизнесменами, однако отельеры – представители мировых брендов, не спешат заходить к нам. Пока бизнесу не очень выгодно строить отели на Камчатке, потому что турбизнес у нас сезонный, не круглогодичный.

В прошлом году нам удалось переломить ситуацию, и туристы начали ехать к нам не только в летние месяцы. Стали популярны зимние туры – катание на горных лыжах и сноуборда, снегоходные путешествия, катание на собачьих упряжках. Этой зимой у нас был построен первый в России иглу-отель. Только за прошлый год турпоток на Камчатку вырос в три раза и составил 180 тыс. человек.

Поэтому у нашего бизнеса появился интерес к региону. В конце августа на Камчатку с визитом прибыли и иностранные отельеры - это представители крупных сетей Hilton Worldwide и Сarlson Rezidor. Мы провели переговоры. Они ждут, когда на Камчатке турпоток вырастет настолько, чтобы отели заполнялись 7-8 месяцев в году.

- Недавно правительством была утверждена новая редакция программы социально-экономического развития Дальнего Востока. Как это может повлиять на дальнейшие планы развития региона? Например, думаете ли над созданием еще одной ТОР?

- На сегодняшний день идеология развития Дальнего Востока такова, что единственный перспективный путь – это создание ТОР.

Смотрите также
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
На создание инфраструктуры ТОР "Камчатка" направят 8 млрд рублей за два года

Наш ТОР "Камчатка" – это комплексная территория, работа над развитием которой находится в активной стадии. Сейчас в ТОР уже есть достаточное количество резидентов, вместе с потенциальными более 20. Мы выбрали для ТОР "Камчатка" основные направления – туристско-логистическое, транспортное, агропромышленное, но вместе с тем у нас очень хорошо растет горнорудная промышленность.

Сегодня Камчатский край добывает золото и серебро. Поэтому, я думаю, что появятся новые предложения, связанные с развитием горнорудной промышленности. И я не исключаю возможность создания новой ТОР, ориентированной на развитие горнорудной промышленности. Но прежде чем мы начнем двигаться в данном направлении, нужно понимать, когда у нас появится первый потенциальный резидент.

- Ведете ли переговоры с новыми авиаперевозчиками о работе в регионе после завершения строительства нового аэровокзала?

- Мы вели переговоры с корейской, китайской, японской стороной, с Росавиацией. Причем мы не ведем разговор о введении режима "открытого неба". Мы предлагали дать возможность иностранным компаниям зайти к нам на российский авиарынок.

Камчатка уже много лет занимается организацией чартерных программ с Японией, Кореей, Китаем. И хотелось бы поставить эти маршруты на регулярное авиасообщение, так как эти направления интересны людям. Я патриот, но мы должны понимать, что в летний период нам явно не хватает авиасообщения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Камчатцы сейчас вынуждены летать в Японию, Китай, Корею через Хабаровск или Владивосток, мы бы хотели, чтобы были прямые рейсы с Камчатки заграницу.

- Накануне ВЭФ на брифинге журналистам вы сообщили, что процесс поиска инвестора для строительства нового аэровокзала аэропорта Петропавловск-Камчатский  находится в завершающей  стадии.  Кто сейчас может выступить инвестором и с кем вы ведете переговоры?

- У нас сегодня есть четыре потенциальных инвестора. Все они крупные российские компании. Но кто они, мы пока держим в секрете.

Смотрите также
Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов и Михаил Коденко (слева направо) во время церемонии подписания соглашения между в рамках II Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский, 1 сентября
Завод метана, мегаферма на экспорт и геотермальная энергетика - первые результаты ВЭФ

Сейчас мы проводим работу по разделению "Камчатского авиапредприятия" на авиапредприятие, которое будет заниматься полетами, и "Международный аэропорта Петропавловск-Камчатский". Процедура должна завершиться к декабрю этого года. Сразу после регистрации "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" как юридического лица мы объявляем конкурс для инвесторов на строительство нового аэровокзального комплекса.

Ориентировочно это произойдет в первом квартале 2017 года. Потенциальные инвесторы уже извещены о предварительных сроках проведения конкурса. Все те, с кем мы вели переговоры, уже знают об этом и ждут.

При этом, так как проект комплекса уже готов и прошел экспертизу, я надеюсь, что уже в декабре "Камчатское авиапредприятие" начнет проводить земельные работы, чтобы инвестор, когда он будет определен, пришел на готовую площадку и сразу начал работы. Кстати, в конце сентября мы будем проводить роут-шоу в Москве. Его участниками будут потенциальные инвесторы нового аэропорта в Петропавловске-Камчатском.

- И тогда уже мы сможет более предметно говорить о переговорах с авиаперевозчиками?

- Безусловно. Они уже сейчас проявляют интерес, потому что Петропавловск-Камчатский находится в достаточно активной зоне авиаперевозок. Например, все авиакомпании, кто сейчас работает с Америкой, летают туда через нас. Со строительством аэровокзального комплекса мы сможем предоставлять услуги по дозаправке самолетов и их обслуживанию. У нас есть все шансы увеличить пассажиропоток в аэропорту до 1 млн человек в год, сейчас эта цифра составляет около 500 тыс. человек в год. 

- Какие российские авиаперевозчики сейчас обеспечивают полеты между Камчаткой и материковой частью страны?

- Ранее достаточно большое количество перевозок осуществляла авиакомпания "Трансаэро". Могу сказать, что жители Камчатки жалеют об ее уходе. 

Жители Камчатки жалеют об уходе "Трансаэро". Это была хорошая компания с приемлемыми ценами и высоким уровнем обслуживания. Ее заместила авиакомпания "Россия", однако нареканий от пассажиров по цене-качеству в ее адрес сейчас звучит много. От нее и других авиакомпаний люди ждут уменьшения стоимости перелетов, а этого не происходит

Это была хорошая компания с приемлемыми ценами и высоким уровнем обслуживания. Ее заместила авиакомпания "Россия". Мы вышли сейчас на такое же количество рейсов, которые  выполняла "Трансаэро", однако нареканий от пассажиров по цене-качеству в адрес компании "Россия" сейчас звучит много. Мы говорили об этом с представителями авиакомпании, но они работают по своим стандартам.

Помимо этого у нас сохранились и прежние перевозчики. К нам летает "Аэрофлот", "Аврора", "ВимАвиа" и "Сибирь". По количеству рейсов претензий нет. Но люди ждут уменьшения стоимости перелетов, а этого не происходит. Летом стоимость билетов в Москву обходится иногда от 70 тыс. рублей в одну сторону. Мы очень надеемся на приход новых авиакомпаний, в том числе компаний из АТР. Полагаем, что это позволит скорректировать цены на авиаперевозки, они будут дешевле.

- Ранее СМИ писали о том, что у региона проблемы с освоением средств федерального бюджета на реализацию дорожных программ. Удалось ли ликвидировать отставание к 1 сентября? На каком сейчас этапе находится реконструкция дороги Петропавловск-Камчатский–Мильково–Ключи–Усть-Камчатск, а также строительство автозимника продленного действия село Анавгай – посёлок Палана?

- Никаких проблем не было. У нас было несколько объектов, строительство которых переходило с 2015 на 2016 год, эти деньги были подтверждены в рамках контрактов. Мы осваиваем все средства, которые выделяются по линии Росавтодора, также вкладываем и свои.

В этом году около 1 млрд рублей направлено на развитие дорожной сети и благоустройство населенных пунктов края. В рамках комплексного подхода освоения средств и благоустройства территории было принято решение брать конкретный населенный пункт, район, и наводить там за год полный порядок – от строительства ливневой канализации до укладки асфальта, которого во многих поселках никогда не было.

Смотрите также
Юрий Трутнев
Трутнев: второй ВЭФ должен привести к рывку в развитии Дальнего Востока

В этом году немалые средства по программе благоустройства выделены Соболевскому району. К концу осени там должны появиться асфальтированные проезды с тротуарами, линиями наружного освещения. 

Мы заинтересованы в том, чтобы Росавтодор выделял нам больше средств, с их помощью мы надеемся в ближайшие пару лет полностью заасфальтировать дорогу Петропавловск-Камчатский – Мильково протяженностью 300 км.

Мы продолжаем строительство автозимника продленного действия Анавгай-Палана, который фактически соединяет территории бывших Камчатской области и Корякского автономного округа и является единственной наземной транспортной артерией между ними.

Мы уже построили там 17 мостовых переходов и обустроили дорогу на участке Тигиль-Палана, чего никогда не было. Остался участок протяженностью 220 км между Анавгаем и Тигилем. Там предстоят непростые работы, это же тундра, это север. Но для жителей Корякии - это дорога жизни. И мы должны сделать так, чтобы дорога  работала круглогодично.

Сейчас по этому участку пути можно проехать только в зимние месяцы, так как некоторые ее участки приходится накатывать по снегу. С окончанием работ проезд будет круглогодичным.

В последние годы мы уделяем большое внимание строительству новых дорожных развязок в Петропавловске-Камчатском и городе Елизово. Сейчас только в краевой столице одновременно мы строим четыре новые дорожные развязки. С вводом их в эксплуатацию мы сможем избавить горожан от пробок, так как нынешняя схема движения, построенная несколько десятилетий назад, не справляется с транспортным потоком.

- Есть ли какие-то конкретные сроки прихода на Камчатку судна  - лихтеровоз "Севморпуть"? Какие перспективы открываются  перед регионом и будете ли вы инициировать новые проекты, которые могут реализованы через Северный морской путь, призванный связать Камчатку и Мурманск?

- Ранее этой ситуацией занималась Корпорация арктического совета. Прозвучало предложение, чтобы лихтеровоз "Севморпуть" пришел неким пробным рейсом в Петропавловск-Камчатский.

Смотрите также
Объем грузоперевозок по Северному морскому пути увеличился в 2015 году на 1,2 млн т

У нас уже есть опыт в части организации работы транспортных судов. Два года назад рыбопромышленники пытались морем перевозить рыбную продукцию из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург и им это удалось. И вот, в части освоения Северного морского пути, было озвучено предложение сформировать груз и доставить его на лихтеровоз "Севморпуть" на Камчатку, для его дальнейшей переработки здесь и отправки в страны АТР.

Представьте, сейчас рыбу в центральные районы нам приходится доставлять через Владивосток. Оттуда в регионы она идет железнодорожным транспортом. Часто возникают проблемы с наличием контейнеров, они забиты.

Но я бы не стал говорить, что это произойдет в ближайшее время. Мы заинтересованы в том, чтобы порт Петропавловск-Камчатский стал портом-хабом и окончательной точкой Северного морского пути. Это позволит проводить в порту перевалку груза для стран АТР, тем более, что  после реконструкции порта, которая начнется в скором времени, мы можем нарастить  объемы до 8 млн тонн грузов. Это серьезный рывок, но это в будущем.

Мы два года пытались переориентировать наш бизнес на работу с российскими покупателями. Удалось нарастить объемы сбыта рыбопродукции в России с 20 до 25%. Однако бизнес ждать не может, ему нужна прибыль. И в этом мог бы помочь Северный морской путь.

Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
Темы
Развитие Дальнего Востока
Персоны
Илюхин, Владимир Иванович
Фото
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение

Интервью

Владимир Швецов: изменения в экзаменах по вождению коснулись как теории, так и практики

Первый замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России рассказал о нововведениях в регламенте

Алексей Криворучко

Алексей Криворучко: на "Армии-2016" покажем новый роботизированный комплекс "Соратник"

Гендиректор концерна в преддверии форума рассказал в интервью ТАСС о перспективных планах компании, увеличении экспортных поставок, а также о сроках появления одежды под брендом "Калашников"

Илья Шестаков

Илья Шестаков: в экспорте рыбы из РФ нет ничего плохого, вопрос в его структуре и качестве

В преддверии ВЭФ руководитель Росрыболовства рассказал ТАСС об ориентирах в стратегии развития отрасли и о том, почему рыбная продукция дорожает в последнее время опережающими темпами