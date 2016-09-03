Юрий Маевский: Россия обладает средствами РЭБ для защиты от нападения из космоса

Юрий Маевский © Пресс-служба КРЭТ

Сегодня много внимания уделяется борьбе в воздушно-космическом пространстве: разрабатываются самолеты и системы ПВО, способные нейтрализовать возможные угрозы. Для усиления защиты нужны комплексы, которые не дадут противнику не только нанести удар, но и даже навести оружие.

Чем Россия может "ослепить" вероятного противника на орбите, о первых в стране беспилотниках радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также о нейтрализации ЕвроПРО рассказал в интервью ТАСС заместитель гендиректора по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам техники РЭБ и инновациям генконструктор концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Юрий Маевский.

— В РФ создается комплекс РЭБ, способный защищать объекты от нападения из космоса. На какой стадии сейчас этот проект?

— Защита объектов инфраструктуры государства и Вооруженных сил РФ от средств воздушно-космического нападения строится на комплексном подходе, поэтому говорить о том, что ее обеспечит одна система или один комплекс, не совсем правильно.

В основе этой защиты лежит борьба с системами радиолокационной разведки, связи и бортовыми РЛС. Существующие сегодня комплексы и средства разработки КРЭТ уже способны решать основные задачи по обеспечению защиты от воздушно-космического нападения.

Что же касается системы, о которой вы говорите, то ряд ее элементов находится в процессе испытаний. Это продолжение таких известных комплексов, как "Красуха" и "Москва-1", только на новых техническом и технологическом уровнях. При ее создании мы учитываем особенности современных и перспективных радиоэлектронных систем потенциального противника, которые этот комплекс и должен нейтрализовать.

— Создаются ли уже комплексы РЭБ для защиты самолетов следующего, шестого, поколения или на них будут установлены модернизированные версии нынешних?

— Решая задачи оснащения самолета шестого поколения, мы, безусловно, учитываем особенности его боевого применения. В соответствии с этим прорабатываются все возможные варианты.

Проводится анализ направлений развития систем управления оружием у потенциального противника, и, исходя из этого, Минобороны определяет требования к оснащению такого самолета перспективным комплексом РЭБ. Учитывая конструктивное исполнение такого самолета, разработка комплекса РЭБ проводится применительно к условиям его размещения на борту. Поэтому для такого перспективного вида летательного аппарата (ЛА) требуется совершенно новый комплекс РЭБ, точно так же, как для перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) были разработаны "Гималаи".

Что касается направления модернизации, то необходимо отметить ее практическую значимость для находящихся в эксплуатации самолетов в интересах поддержания их боевой эффективности.

Регулярная модернизация, проводимая с определенной периодичностью и учитывающая наращивание возможностей сил и средств ПВО противника, а также появление новых систем вооружения должны обеспечивать длительную эксплуатацию ЛА в течение всего жизненного цикла. Это в полной мере относится и к технике РЭБ наземного и корабельного базирования.

— Разрабатываются ли сейчас комплексы групповой обороны для вертолетов? Насколько это актуально?

— Групповая защита ЛА, в том числе вертолетов, может осуществляться разными способами.

Один из способов защиты предполагает постановку помех в интересах групповой защиты ЛА вертолетами РЭБ из зон барражирования, которые должны находиться, как правило, над своей территорией вне зоны поражения ракет противника.

Другой способ предполагает создание групповой защиты непосредственно из боевых порядков ЛА. Учитывая тактику и высоты боевого применения вертолетов, мы считаем приоритетным способом их индивидуальную защиту. Главную угрозу для них представляют переносные зенитные ракетные комплексы с различными системами наведения, а также зенитные ракетные комплексы малой дальности.

Перспективность индивидуального способа защиты обусловлена также тем, что происходящая миниатюризация разрабатываемой техники РЭБ приводит к значительному снижению ее габаритов и массы при одновременном расширении диапазона рабочих частот и возможностей аппаратуры. В результате становится возможным решать задачи защиты вертолетов индивидуальными бортовыми комплексами обороны (БКО).

— Ведутся ли опытно-конструкторские работы по созданию таких БКО? Что в них будет нового?

— Да, ведутся. Новые БКО будут отличаться большей номенклатурой подавляемых объектов, а также смогут более точно определять направления целей. При этом кроме наращивания потенциала применяемых шумовых помех различных типов идет активное внедрение интеллектуальных помех.

— Когда такие комплексы будут созданы?

— Я думаю, это 2017–2018 годы.

— Говоря о более миниатюрной технике, вы имели в виду беспилотные летательные аппараты? Работает ли концерн над средствами противодействия им?

— Да, и их тоже. Сейчас армии многих стран мира применяют беспилотники, причем для разных целей. Как правило, они используются в качестве разведчиков или ударных средств.

В частности, применение беспилотникам находят и различные террористические организации. Учитывая все эти факторы, мы рассматриваем как весьма актуальный вопрос создания средств противодействия БЛА. Думаю, в ближайшие полгода мы покажем Минобороны РФ свои наработки в этой области.

— Создаете ли вы комплексы РЭБ для беспилотников?

— Такие разработки ведутся. К ним относятся как работы по созданию средств для их радиоэлектронной защиты от средств противовоздушной обороны, так и работы по созданию многоцелевых беспилотных комплексов со сменными целевыми нагрузками РЭБ. Сейчас реализуются оба направления.

— Каковы сроки создания БЛА радиоэлектронной борьбы?

В ближайшие год-полтора, я думаю, уже появятся.

— Когда завершатся испытания комплекса РЭБ "Витебск" для транспортной авиации?

Развернуть Комплекс "Витебск" Комплекс "Витебск" © КРЭТ

— "Витебск" — это серия комплексов, которые могут быть адаптированы практически для любого типа самолетов, в том числе под самолеты военно-транспортной и гражданской авиации.

Комплекс такой создан. В том числе все необходимые испытания на некоторых типах самолетов уже нами проведены. Решается вопрос о размещении этого комплекса на ряде других самолетов.

— Вы говорили, что концерн работает над созданием систем противодействия ЕвроПРО. На какой стадии работы? Каким будет принцип действия этих систем?

— Создание США и странами НАТО ЕвроПРО как европейского сегмента глобальной ПРО США непосредственно вблизи границ России определяет актуальность проблемы разработки техники РЭБ, позволяющей нейтрализовать угрозы, которые несет в себе эта система.

При этом учитывается, что необходимо противодействие на всех этапах функционирования этой системы. Работы по созданию таких средств ведутся и, безусловно, такая техника будет создана. Его элементы могут размещаться на различных типах носителей в зависимости от решаемой задачи. По понятным причинам раскрывать существо реализации технических решений я не могу.

— Планируется ли модернизация морских комплексов РЭБ?

— Перспективным направлением является создание новых комплексов, и мы проводим работы по их созданию. Вместе с тем необходимо отметить, что сегодня существует практика заказов всех комплектующих систем корабля через судостроительные предприятия, являющиеся головными исполнителями контрактов Минобороны РФ на постройку кораблей, то есть, по сути дела, непосредственным заказчиком корабельных комплексов РЭБ является не флот, а судостроитель.

© КРЭТ

К сожалению, в последние годы такая практика приводит к тому, что некоторые судостроители в целях минимизации затрат берут в основном уже освоенные в серийном производстве комплексы с незначительной их модернизацией, а не заказывают разработку для строящихся кораблей новых комплексов РЭБ.

С учетом длительности сроков постройки кораблей (от семи до десяти лет) такая "технология" ведет к снижению защищенности кораблей от перспективных средств поражения противника. Как генеральный конструктор, не могу не отметить, что считаю такую практику не соответствующей задачам оснащения кораблей ВМФ РФ самыми перспективными и высокоэффективными комплексами РЭБ.

— На каком месте в мире сейчас находятся российские средства радиоэлектронной борьбы? Каковы основные направления развития этой отрасли?

— В мире всего лишь несколько стран занимают передовые позиции в создании систем и средств РЭБ. К их числу относятся Россия, США, Великобритания, Франция, Израиль и Италия. Кроме того, значительные шаги в этом направлении делает Китай.

Оценивая ситуацию в целом, можно сказать, что безусловными лидерами считаются Россия и США. И здесь по ряду направлений лидеры мы, по другим — США. При этом, создавая и развивая отечественные средства РЭБ, мы фактически постоянно соревнуемся с передовыми странами Запада, в первую очередь с США.

Нам приходится решать задачи по противодействию наиболее эффективным, технологически развитым и интеллектуальным системам управления войсками и оружием США и стран НАТО, обеспечивая тем самым так называемый ассиметричный ответ. Поэтому в области РЭБ невозможно оставаться на месте, мы вынуждены все время идти вперед.

Технологические циклы иностранных государств в области развития электроники составляют где-то три-пять лет, поэтому мы должны учитывать это и разрабатывать конфликтно-устойчивые комплексы, не теряющие своей эффективности в течение всей продолжительности эксплуатации, до проведения их плановой глубокой модернизации.

Что касается перспектив, то одна из самых больших задач, которые мы сегодня решаем, — это импортозамещение, то есть переход на отечественную электронно-компонентную базу и комплектующие. Мероприятия по импортозамещению позволяют компенсировать негативные моменты санкционных действий. В то же время они обеспечивают возможности реализации конструкторских идей. Мы сегодня имеем ряд совершенно новых решений с позиции конструктива, эффективности и надежности разрабатываемой техники РЭБ.

— Сколько нужно ждать, чтобы в области РЭБ все было отечественным?

В идеале все создаваемые образцы техники должны строиться на изделиях отечественной электронно-компонентной базы (ЭКБ).

Но в ряде случаев такой подход может привести лишь к удорожанию техники, поэтому должно быть разумное соотношение применения отечественной и импортной ЭКБ. Учитывая то, что целый ряд изделий не является определяющим для эффективности средств и систем РЭБ и имеет широкое распространение на мировом рынке ЭКБ, нет острой необходимости заменять их отечественными аналогами.

Тем не менее, учитывая позицию, занятую нынешним украинским руководством, вопреки интересам ряда украинских же предприятий-поставщиков мы практически закрыли вопросы по замещению их комплектующих отечественными аналогами, причем в ряде случаев с более высокими характеристиками. Такие же меры мы вынуждены принимать в отношении поставщиков комплектующих из стран, руководство которых занимает недружественную позицию по отношению к России.

Беседовал Алексей Паньшин

День специалиста по радиоэлектронной борьбе. Досье